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ТОП-40: главные люди Урала 20/20

ТОП-40: главные люди Урала 20/20
Автор фото: Дарья Межецкая. Иллюстрация: DK.RU

Специальный новогодний проект! «Деловой квартал» называет 40 главных персон Екатеринбурга и Свердловской области уходящего 2020 г. — по версии бизнес-сообщества.

#ПРИЗНАНИЕ#ЧЕЛОВЕК ГОДА#БИЗНЕС

Премия «Человек года» вот уже 11 лет определяет главных людей в бизнесе и политике нашего региона. 2020-й не стал исключением: пандемия и экономический спад внесли свои коррективы в жизнь и бизнес, и именно поэтому мы решили не нарушать регулярность проекта и назвали тех, кого кризис сделал сильнее и устойчивее, кто принимал в условиях нестабильности грамотные решения и стал ориентиром для других.

Сергей Дружинин, директор издания «Деловой квартал»:

ТОП-40: главные люди Урала 20/20 1— Для определения лучших из лучших «Деловой квартал» традиционно созывает Экспертный совет, в который входят владельцы и топ-менеджеры ведущих предприятий региона, главы отраслевых объединений и представители власти. Именно они принимают решение, кого номинировать, и голосуют за победителей. В 2020 г. членами жюри стали 22 эксперта. В девяти номинациях были определены 11 лауреатов. Впервые церемония вручения премии состоялась онлайн, ее транслировали на ведущих телевизионных и интернет-площадках региона и страны.

Всего же в экспертных листах фигурировали 40 персон. К настоящему времени лонг-лист обнародован не был. Даже эксперты могли только догадываться, кто вошел в полный перечень главных людей 2020 г. Эту интригу мы раскрываем в новогоднюю ночь вместе с партнером проекта — Ювелирным домом TULUPOV jewelry.

Елена Тулупова, совладелец TULUPOV jewelry:

ТОП-40: главные люди Урала 20/20 2— Признание заслуг — очень важная вещь. Особенно для людей дела, предпринимателей. И особенно ценно, когда заслуги признают твои коллеги и даже конкуренты. Замечательно, что «Деловой квартал» обеспечивает такую возможность. А принцип, по которому осуществляется отбор — голосование Экспертного совета, представляется единственно правильным. Авторитет экспертов, их личный опыт и мудрость позволяют отмечать действительно лидеров и новаторов в своих отраслях. Для всего бизнес-сообщества премия «Человек года» и проект «Главные люди Урала» — огромная мотивация к развитию. Какими бы ни были обстоятельства, кризис или пандемия, предприниматели всегда ищут новые возможности. Для меня большая честь вместе с «Деловым кварталом» назвать имена тех, кто в 2020 году оказался выше обстоятельств и получил самые высокие оценки своей деятельности. С Новым годом!

Итак, люди, которые вошли в историю — на DK.RU:

ТОП-40: главные люди Урала 20/20

Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия

Юлия ЛопаницынаЮлия Лопаницына, основательница швейной фабрики и брендов Chadolini и Strochka 

 

Юрий ОкуневЮрий Окунев, владелец компании «Талицкие молочные фермы» 

 

Юрий ПереверзевЮрий Переверзев, основатель M_LABS 

 

Денис Румянцев и Максим СитниковДенис Румянцев и Максим Ситников, владельцы ГК «СЕВЕРНЫЙ КАРАВАН» 

 

Алексей ЧистяковАлексей Чистяков, заместитель главного директора по развитию, главный конструктор «Тритон-ЭлектроникС» 


Трансформация бизнеса. Услуги и сервис

Павел БерестовскийПавел Берестовский, ресторатор, совладелец холдинга «Малиновка групп» 

 

Алексей КлименкоАлексей Клименко, собственник УК RED 

 

Тамара КлишинаТамара Клишина, директор «Управляющей компании «Отели ЮСТА» 

 

Иван КосьминИван Косьмин, заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, руководитель филиала компании в Екатеринбурге 

 

Юлия ФрангуловаЮлия Франгулова, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН» 

 

Социальный бизнес

Айше АгекянАйше Агекян, управляющая МЕГА Екатеринбург 

 

Андрей ЕлагинАндрей Елагин, генеральный директор компании «БиоМикроГели» 

 

Гузель СанжаповаГузель Санжапова, основатель бренда Coco bello (село Малый Турыш) 

 

Михаил СклярМихаил Скляр, генеральный директор «УГМК-здоровье» 

 

Строительный бизнес. Девелоперы

Сергей АнтоновСергей Антонов, исполнительный директор компании «Брусника» в Екатеринбурге 

 

Владимир ГороденкерВладимир Городенкер, генеральный директор компании «Атлас Девелопмент» 

 

Евгений МордовинЕвгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» 

 

Юрий РомановичЮрий Романович, директор TEN Девелопмент 

 

Геннадий ЧерныхГеннадий Черных, директор компании PRINZIP 

 

Строительный бизнес. Подрядные организации

Антон КунисАнтон Кунис, директор предприятия «Адепласт» 

 

Александр МатвеевАлександр Матвеев, директор «Специализированного монтажного управления Мастер» 

 

Сергей МельниковСергей Мельников, директор компаний «Лифтмонтаж-1» и «Торговый Дом «Лифтмонтаж-1» 

 

Финансы и банки

Наталья АлемасоваНаталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области 

 

Алексей ДолговАлексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области 

 

Эльвира ЕмецЭльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка 

 

Александр ЗубковАлександр Зубков, председатель правления банка «Кольцо Урала» 

 

Елена РазумовскаяЕлена Разумовская, управляющий Альфа-банком в Свердловской области 

Промышленность

* оцениваются предприятия, завершившие в 2020 г. инвестиционные проекты на своих производствах

Игорь ЗадорожныйИгорь Задорожный, генеральный директор, совладелец ПАО «Завод керамических изделий» (ТМ ALMA ceramica

 

Михаил ЗуевМихаил Зуев, управляющий директор Северского трубного завода 

 

Александр КопьевАлександр Копьев, генеральный директор Кушвинского завода прокатных валков 

 

Андрей ЛюбаевАндрей Любаев, генеральный директор Свердловского инструментального завода 

 

Алексей ТкачукАлексей Ткачук, генеральный директор «Научно-производственного холдинга «ВМП» 

Управленцы на госслужбе

Елена АртюхЕлена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

 

Алексей ОрловАлексей Орлов, на момент номинирования — первый заместитель губернатора Свердловской области, в настоящее время — и.о. главы Екатеринбурга 

 

Сергей ПересторонинСергей Пересторонин, министр промышленности Свердловской области 

 

Олег ЧемезовОлег Чемезов, заместитель губернатора Свердловской области 

Главные люди года — по версии «Делового квартала»

Учредители Фонда Святой Екатерины — за помощь городу и региону в борьбе с пандемией коронавируса 

Игорь АлтушкинИгорь Алтушкин (РМК) 

 

Андрей КозицынАндрей Козицын (УГМК) 

 

Андрей СимановскийАндрей Симановский («Сима-Ленд») 

 

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«Деловой квартал» благодарит партнера проекта — Ювелирный дом TULUPOV jewelry и лично Елену и Виктора Тулуповых!

Справка DK.RU

У Виктора и Елены Тулуповых есть редкая для нашего времени черта — постоянство. Без оглядки на тренды, конкурентов и конъюнктуру они создали ювелирный бренд, назвали своей фамилией и производят то, что им интересно. Они находят редкие и ценные камни по всему миру и создают из них украшения, которые не похожи ни на какие другие. Философия Ювелирного дома TULUPOV Jewelry — окружать себя красотой. Каждое изделие собрано вручную из множества драгоценные камней. Эти изысканные вещи вполне могут стать фамильными реликвиями и передаваться из поколения в поколение.

Сайт: tulupovv.com Инстаграм: @tulupovjewelry

Автор: Андрей Широков
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