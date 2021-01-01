ТОП-40: главные люди Урала 20/20
Специальный новогодний проект! «Деловой квартал» называет 40 главных персон Екатеринбурга и Свердловской области уходящего 2020 г. — по версии бизнес-сообщества.
Премия «Человек года» вот уже 11 лет определяет главных людей в бизнесе и политике нашего региона. 2020-й не стал исключением: пандемия и экономический спад внесли свои коррективы в жизнь и бизнес, и именно поэтому мы решили не нарушать регулярность проекта и назвали тех, кого кризис сделал сильнее и устойчивее, кто принимал в условиях нестабильности грамотные решения и стал ориентиром для других.
Сергей Дружинин, директор издания «Деловой квартал»:
— Для определения лучших из лучших «Деловой квартал» традиционно созывает Экспертный совет, в который входят владельцы и топ-менеджеры ведущих предприятий региона, главы отраслевых объединений и представители власти. Именно они принимают решение, кого номинировать, и голосуют за победителей. В 2020 г. членами жюри стали 22 эксперта. В девяти номинациях были определены 11 лауреатов. Впервые церемония вручения премии состоялась онлайн, ее транслировали на ведущих телевизионных и интернет-площадках региона и страны.
Всего же в экспертных листах фигурировали 40 персон. К настоящему времени лонг-лист обнародован не был. Даже эксперты могли только догадываться, кто вошел в полный перечень главных людей 2020 г. Эту интригу мы раскрываем в новогоднюю ночь вместе с партнером проекта — Ювелирным домом TULUPOV jewelry.
Елена Тулупова, совладелец TULUPOV jewelry:
— Признание заслуг — очень важная вещь. Особенно для людей дела, предпринимателей. И особенно ценно, когда заслуги признают твои коллеги и даже конкуренты. Замечательно, что «Деловой квартал» обеспечивает такую возможность. А принцип, по которому осуществляется отбор — голосование Экспертного совета, представляется единственно правильным. Авторитет экспертов, их личный опыт и мудрость позволяют отмечать действительно лидеров и новаторов в своих отраслях. Для всего бизнес-сообщества премия «Человек года» и проект «Главные люди Урала» — огромная мотивация к развитию. Какими бы ни были обстоятельства, кризис или пандемия, предприниматели всегда ищут новые возможности. Для меня большая честь вместе с «Деловым кварталом» назвать имена тех, кто в 2020 году оказался выше обстоятельств и получил самые высокие оценки своей деятельности. С Новым годом!
Итак, люди, которые вошли в историю — на DK.RU:
ТОП-40: главные люди Урала 20/20
Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия
|Юлия Лопаницына, основательница швейной фабрики и брендов Chadolini и Strochka →
|Юрий Окунев, владелец компании «Талицкие молочные фермы» →
|Юрий Переверзев, основатель M_LABS →
|Денис Румянцев и Максим Ситников, владельцы ГК «СЕВЕРНЫЙ КАРАВАН» →
|Алексей Чистяков, заместитель главного директора по развитию, главный конструктор «Тритон-ЭлектроникС» →
Трансформация бизнеса. Услуги и сервис
|Павел Берестовский, ресторатор, совладелец холдинга «Малиновка групп» →
|Алексей Клименко, собственник УК RED →
|Тамара Клишина, директор «Управляющей компании «Отели ЮСТА» →
|Иван Косьмин, заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, руководитель филиала компании в Екатеринбурге →
|Юлия Франгулова, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН» →
Социальный бизнес
|Айше Агекян, управляющая МЕГА Екатеринбург →
|Андрей Елагин, генеральный директор компании «БиоМикроГели» →
|Гузель Санжапова, основатель бренда Coco bello (село Малый Турыш) →
|Михаил Скляр, генеральный директор «УГМК-здоровье» →
Строительный бизнес. Девелоперы
|Сергей Антонов, исполнительный директор компании «Брусника» в Екатеринбурге →
|Владимир Городенкер, генеральный директор компании «Атлас Девелопмент» →
|Евгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» →
|Юрий Романович, директор TEN Девелопмент →
|Геннадий Черных, директор компании PRINZIP →
Строительный бизнес. Подрядные организации
|Антон Кунис, директор предприятия «Адепласт» →
|Александр Матвеев, директор «Специализированного монтажного управления Мастер» →
|Сергей Мельников, директор компаний «Лифтмонтаж-1» и «Торговый Дом «Лифтмонтаж-1» →
Финансы и банки
|Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области →
|Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области →
|Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка →
|Александр Зубков, председатель правления банка «Кольцо Урала» →
|Елена Разумовская, управляющий Альфа-банком в Свердловской области →
Промышленность
* оцениваются предприятия, завершившие в 2020 г. инвестиционные проекты на своих производствах
|Игорь Задорожный, генеральный директор, совладелец ПАО «Завод керамических изделий» (ТМ ALMA ceramica) →
|Михаил Зуев, управляющий директор Северского трубного завода →
|Александр Копьев, генеральный директор Кушвинского завода прокатных валков →
|Андрей Любаев, генеральный директор Свердловского инструментального завода →
|Алексей Ткачук, генеральный директор «Научно-производственного холдинга «ВМП» →
Управленцы на госслужбе
|Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области →
|Алексей Орлов, на момент номинирования — первый заместитель губернатора Свердловской области, в настоящее время — и.о. главы Екатеринбурга →
|Сергей Пересторонин, министр промышленности Свердловской области →
|Олег Чемезов, заместитель губернатора Свердловской области →
Главные люди года — по версии «Делового квартала»
Учредители Фонда Святой Екатерины — за помощь городу и региону в борьбе с пандемией коронавируса →
|Игорь Алтушкин (РМК) →
|Андрей Козицын (УГМК) →
|Андрей Симановский («Сима-Ленд») →
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«Деловой квартал» благодарит партнера проекта — Ювелирный дом TULUPOV jewelry и лично Елену и Виктора Тулуповых!
Справка DK.RU
У Виктора и Елены Тулуповых есть редкая для нашего времени черта — постоянство. Без оглядки на тренды, конкурентов и конъюнктуру они создали ювелирный бренд, назвали своей фамилией и производят то, что им интересно. Они находят редкие и ценные камни по всему миру и создают из них украшения, которые не похожи ни на какие другие. Философия Ювелирного дома TULUPOV Jewelry — окружать себя красотой. Каждое изделие собрано вручную из множества драгоценные камней. Эти изысканные вещи вполне могут стать фамильными реликвиями и передаваться из поколения в поколение.
Сайт: tulupovv.com Инстаграм: @tulupovjewelry