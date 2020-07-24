«Несложно построить шикарный объект с «золотыми унитазами», сложно его окупить»

Группа компаний RED образована в 2005 г. — несколько профильных предприятий объединились в один холдинг, который на сегодняшний день является одним из ключевых девелоперов коммерческой недвижимости Екатеринбурга. Первой появилась управляющая компания. Также в RED входили строительная и инвестиционная компании. Первым объектом стал бизнес-центр «Сенат» на набережной Исети в Екатеринбурге. Многие принимают это здание за восстановленное историческое, но на самом деле бизнес-центр построен с нуля.

В этом году RED отмечает юбилей. Собственник управляющей компании Алексей Клименко рассказал DK.RU, почему 15 лет назад в компании хотели, что ее принимали за иностранную, зачем собственники привлекали психологов и как отстаивали решения, которые изначально воспринимались как сумасшедшие.

Алексей Клименко, собственник управляющей компании RED:

— В начале 2000-х Москва начала активно строить бизнес-центры, а рынок коммерческой недвижимости — реактивно развиваться. И у нас появилась идея создать в Екатеринбурге комфортную среду для привлечения в наш город крупных зарубежных и российских компаний. На тот момент в Екатеринбурге существовал острый дефицит качественных офисных площадей, в которых так нуждались зарубежные и федеральные игроки рынка. Потребность в хороших качественных помещениях была налицо. Это было не просто актуально, это было необходимо и стране, и городу, и бизнесу. Это было важно для роста экономики, поэтому мы придумали проект, девиз которого был примерно таким: «Создаем комфортные офисы для успешных компаний».

Одной из наших ключевых ошибок являлась переоценка рынка Екатеринбурга в 2005-2008 гг. Нам казалось, что как только появятся качественные площади, туда сразу хлынут международные компании, но, к сожалению, этого не произошло. Спрос зарубежных кампаний оказался не таким большим, как мы ожидали. Да еще и ударил кризис 2008-го, рынок рухнул минимум на 30%, и вести бизнес стало нелегко всем. Началось резкое падение спроса на качественные площади. Однако без падений не бывает взлетов, и именно эти трудности закалили наш характер. Мы поняли, что рассчитывать нужно только на себя, на рост рынка надеяться не стоит. И научились быть независимыми от экономики нашей страны.

У нас был особый подход к поиску кандидатов на работу в компании. Нам было важно не просто восполнить дефицит качественных площадей, а создать первоклассную команду единомышленников, которая бы «горела» нашим общим делом и не боялась решать сложные задачи. Мы приглашали психологов, которые выявляли у наших потенциальных коллег необходимые качества для работы. Мы старались и стараемся сейчас правильно и продуктивно организовать как внешние, так и внутренние процессы работы, поэтому наши специалисты — это, безусловно, тот движок, которым компания гордится. При этом многие организации просто перекупают людей и повторяют успешно опробованные методы работы. Я лично знаю три управляющие компании, к которым приходили собственники и говорили: «Делай, как RED!».

Название RED родилось в мозговом штурме. Его проводил отдел маркетинга, которым на тот момент руководил Алексей Одегов. Название расшифровывается как Real Estate Development, что переводится как развитие недвижимого имущества. Этот вариант сразу всем понравился и стал основным, так как на 100% отражал нашу будущую деятельность, а название компании обещало быть емким, коротким и запоминающимся. Не буду скрывать, что на тот момент нам хотелось, чтобы нас принимали за иностранную компанию, ведь мы были уверены, что сможем обеспечить очень высокий уровень объектов и сервиса.

Первым объектом компании стал бизнес-центр на берегу Исети в Екатеринбурге

Раньше никто не знал, что такое объекты класса А. Проектные организации не имели опыта проектирования таких объектов. Приходилось лично контролировать проектные решения, выбирать оборудование и отделочные материалы. Я знаю, что многие, кто прочитает этот текст, скажут: «Да нет ничего особенного в ваших объектах, видали и получше». И будут, наверное, правы. Хотелось бы ответить так: несложно построить шикарный объект с «золотыми унитазами», сложно его потом окупить. В Екатеринбурге очень ограниченное число компаний, готовых платить за эти «золотые унитазы», да и менталитет потребителя меняется. К счастью, на первое место выходят такие позиции как вентиляция, микроклимат и управляющая компания.

«Это реальные фотографии наших инженерных систем, — говорит Алексей Клименко. — Горжусь тем, что наши объекты и через 10 лет выглядят, как новые»

Когда планировали бюджет на один из первых объектов, решили разработать дизайн-проект паркинга. Один из собственников здания, когда увидел в смете эту строчку, сказал, что мы сумасшедшие и он не позволит тратить деньги на «какой-то там паркинг». Его мнение было, как и у многих на тот момент: паркинг — это просто бетон. Нам же хотелось, чтобы наши объекты были высокотехнологичными и ничем не отличались от европейских. Наверное, на тот момент мы были единственной компанией в Екатеринбурге, кто захотел серьезно заняться внешним видом паркингов в офисных центрах. И в конце концов нам удалось убедить собственников объекта. В скором времени мы уверились в правоте своего решения: по нашим стопам парковки стали преобразовываться на многих объектах. Подземкам, как правило, уделяется не так много внимания, но любой качественный проект складывается из деталей, об этом нельзя забывать.

Компания первой в Екатеринбурге стала уделять внимание внешнему виду паркингов в бизнес-центрах

Существует мнение, что в России энергоресурсы дешевые, и любые ноу-хау никогда не окупятся из-за своей дороговизны, но это не так. Мы проводили расчеты и пришли к выводу, что экономия энергоресурсов на 30% на протяжении 50 лет дает экономию, сопоставимую со стоимостью нового здания. При этом стоимость дополнительных вложений в инженерные системы не превышает 5-7 млн руб. Другими словами, стоимость оборудования, которое экономит энергоресурсы — всего 5-7 млн, а эффект — новое здание через 50 лет.

Нынешний кризис стал полной неожиданностью для всех. Нет такого бизнеса, который бы не ощутил на себе последствий пандемии. Если, конечно, не брать в расчет производителей масок и фармацевтику. Мы предвидели кризис — к этому были предпосылки, но масштабную коронавирусную эпидемию, которая охватила весь мир, представить не мог никто. Пандемия заставила нас в разы ухудшить свои прогнозы, однако мы не скажем, что год был сложным. У нас за спиной два успешно пройденных кризиса, благодаря которым мы приобрели огромный опыт работы в условиях падающего рынка, закалили характер, обрели боевой дух и выработали стратегию, которая позволяет нам оставаться на плаву даже в такое, казалось бы, нелегкое время.

Я считаю, люди в любом случае захотят вернуться в свои офисы — уютные, просторные, обеспеченные всем необходимым. Во-первых, опыт многих организаций показал, что удаленка снижает производительность работы сотрудников в разы — здесь и отсутствие условий, располагающих к концентрации внимания, и ухудшение коммуникаций. Во-вторых, не будем забывать про потребность людей в социализации. Кроме того, на удаленке многократно усиливается риск утечки информации, именно поэтому компании постараются вернуться в бизнес-центры как можно раньше.

Бизнес-центры строить будут. В этом я уверен. Но и с Андреем Гавриловским я также согласен — строить их действительно будут «сумасшедшие» (в интервью DK.RU совладелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский высказывал мнение, что бизнес-центры будут строить только сумасшедшие — прим. Ред.) Рынок Екатеринбурга сегодня перенасыщен, и пришло время новых форматов. До пандемии особой популярностью пользовались гибкие форматы, например, коворкинги: можно было не сидеть в офисе с 9 до 18 час., а работать удаленно, организовывая там совещания и встречи с коллегами. Сегодня такие форматы находятся под большим вопросом: потенциальный потребитель эпохи постпандемии будет более чутким к внешней окружающей среде, в том числе и к гигиене. Вряд ли «общественное» рабочее место теперь будет пользоваться таким же успехом, как раньше, ведь ты даже не знаешь, кто до тебя сидел за этим столом. Также в тренде будут строительство объектов под конкретного оператора и помещения складского типа для малого бизнеса.

У нас в планах создать современную высокотехнологичную компанию. И расширить портфель за счет уже построенных объектов в Екатеринбурге. Мы на рынке 15 лет и действительно научились создавать востребованные объекты и эффективно управлять ими, а кризисы не только не сломили, а напротив — сделали нас сильнее.

Ранее в колонке на DK.RU Алексей Клименко рассказывал, что «владельцев коммерческой недвижимости заставили за свой счет спасать бизнес арендаторов».

Фото из архива Алексея Клименко