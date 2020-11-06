Владимир Городенкер: «Создание жилой экосистемы должно стать отраслевым стандартом»

Если говорить языком биологии, то экосистема — это структура, формирующаяся в результате взаимодействия живых организмов и природной среды. Можно ли создать экосистему в отдельно взятом ЖК?

Покупателя жилья сегодня непросто удивить: быстрые лифты, просторные холлы, малые архитектурные формы во дворе и станции для мытья лап животным — все это стало обязательными атрибутами современных жилых комплексов. Однако не каждый ЖК может похвастаться тем, что все вышеперечисленные блага сплетаются в единую экосистему и работают на благо жильцов.

Владимир Городенкер, генеральный директор компании «Атлас Девелопмент», выступил на VII международном форуме 100+ TechnoBuild с презентацией ЖК «Парк Столиц». Жилой комплекс бизнес-класса расположится неподалеку от Южного автовокзала и вместит в себя инфраструктуру целого города. Первая очередь «Парка столиц», состоящая из двух домов («Милан» и «Лондон»), будет сдана уже летом следующего года.

Мы поставили перед собой амбициозную задачу — создать такой жилой комплекс, где люди смогли бы в одной локации получить все, что им нужно для жизни. Это будет жилье, за которое нам будут говорить «спасибо», — отметил Владимир Городенкер.

В России уже появились примеры жилой экосистемы. Речь в первую очередь идет о проектах «Москва Сити» и «Иннополис» (город высоких технологий, расположенный в Республике Татарстан, прим.ред). На территориях этих объектов есть и жилье, и торговые точки, рестораны, кафе, спортивные комплексы, работают компании, предоставляющие сервисные услуги.

Создание подобных жилых экосистем должно стать отраслевым стандартом, — считает Владимир Городенкер.

К созданию не просто жилой застройки, а полноценной экосистемы «Атлас Девелопмент» подтолкнул сам рынок. Во-первых, в Екатеринбурге действительно большая конкуренция за покупателя. «Скучные» застройщики здесь не выживают. Во-вторых, шанс завоевать доверие остается лишь у тех компаний, которые изучают запросы своих покупателей.

Мы постоянно проводим собственные исследования и изучаем, чего же действительно хотят потребители. А хотят они получать все в одном месте, хотят купить квартиру в один клик, они требовательны к инфраструктуре объектов. Все это нас толкает на создание лучшего продукта, — продолжает гендиректор «Атлас Девелопмент».

Итак, чем же будет удивлять и радовать будущих жильцов «Парк столиц».

Инфраструктура All in one

Все необходимое — в одном месте. Так расшифровывается принцип, который будет воплощен в будущем ЖК. На территории «Парка столиц» расположатся магазины продуктов, бытовой техники, цветов, кофейни, пекарни. Здесь же можно будет обратиться к нотариусу или поработать в коворкинге. «Парк столиц» позиционируется как семейный комплекс, поэтому большое внимание будет уделено здесь детскому досугу. Помимо дополнительных развивающих классов на территории ЖК расположатся муниципальный и частный детские сады.

Спорт. Увлечения. Отдых

Однажды при посещении девелоперского тура в Нидерландах я увидел интересную идею: на территории жилого комплекса был организован естественный ручеек, который плавно переходил в небольшой водоем. Там дети пускали кораблики на скорость, и это вызывало неописуемый восторг, — рассказывает Владимир Городенкер.

Такая же «фишка» будет внедрена и на территории «Парка Столиц». Конечно, она будет адаптирована под уральские метеоусловия. Зимой водоем трансформируется в каток, где можно будет семьями играть в хоккей или просто кататься на коньках.

Кроме того, для жильцов организуют отдельную зону барбекю, построят беговую дорожку со специальным покрытием. Отдельная локация — площадка для выгула домашних животных с тренажерами.

Здоровье

ЗОЖ стал общемировым трендом. Люди начали активно следить за своим физическим и моральным здоровьем. В «Парке столиц» предусмотрено все, что нужно для поддержания долголетия: аптека, магазин здорового питания, семейная клиника, медицинская лаборатория, где можно сдать анализы, стоматология, фитнес-центр с бассейном на шесть дорожек, спа-центр и салоны красоты.

Сервис для людей

Как человек, управляющий автомобилем, могу сказать: для меня всегда было огромной проблемой помыть машину. Я не готов тратить на это свое время, поэтому жители «Парка Столиц» смогут просто отдавать ключ от авто консьержу, который отгонит автомобиль на мойку. Кстати, за этот сервис голосовало большинство мужчин из фокус-группы, которую мы собрали перед запуском проекта, — рассказывает Владимир Городенкер.

Не только собственная автомойка, но и шинный сервис расположатся на территории ЖК. Служба сервиса комплекса также будет предлагать услуги химчистки, бытового ремонта и клининга. Еще одно ноу-хау проекта — инновационный сервис уборки отходов.

Подробности этого сервиса мы пока держим в секрете, но, поверьте, у жильцов «Парка Столиц» больше никогда не возникнет ссор из-за того, кто будет выносить мусор, — добавляет гендиректор «Атлас Девелопмент».

Любую из перечисленных услуг можно будет получить в смарт-сервисе «Атлас Девелопмент». Через него же решаются вопросы с управляющей компанией, заказываются товары или услуги. В приложении также доступны настройки камер видеонаблюдения. Их можно запрограммировать под себя, например, следить за территорией, на которой играет ребенок.

«Парк Столиц» обещает стать не только местом притяжения для тех, кто задумывается о комфортной жизни, но и отличной локацией для бизнеса. Для деловых и амбициозных здесь предусмотрены коммерческие помещения под офисы и торговые точки. Примечательно, что коммерческая недвижимость будет сдаваться в аренду, чтобы управляющая компания могла отслеживать целевое использование площадей.

Бизнес-резидентам мы обещаем высокий трафик. ЖК расположен в одном из самых активно развивающихся районов города. Для сотрудников офисных помещений будут предусмотрены отдельные парковочные места, видеонаблюдение и понятное соседство: аптека рядом с медицинским центром и т.д., — продолжает Владимир Городенкер.

Внутри «Парк столиц» будет не менее комфортным, чем снаружи. Жители ЖК будут пить очищенную воду, которую необязательно кипятить перед употреблением, дышать воздухом, который проходит дополнительную очистку, и строить семейное счастье в действительно удобных квартирах. В ассортименте «Парка Столиц» есть как небольшие квартиры от 35 кв.м, так и более вместительные варианты до 140 кв.м. Стоимость комфортного жилья будущего начинается от 83 тыс. руб. за «квадрат».