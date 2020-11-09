Евгений Мордовин: «Cовременный девелопер превратился в инженера социальных пространств»

На недавно завершившем работу международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild компания «УГМК-Застройщик» представила новые стандарты девелопмента в сфере жилой недвижимости.

О том, что такое современное жилье бизнес-класса и куда эволюционируют компании в этом сегменте рынка, DK.RU поговорил с руководителем девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгением Мордовиным.

На форуме 100+ компания «УГМК-Застройщик» представила новые стандарты девелопмента жилых объектов. Речь идет именно о стандартах для бизнес- и элит-классов?

— В первую очередь о них. Три года назад, еще на стадии создания компании «УГМК-Застройщик» и разработки наших девелоперских проектов, мы четко понимали, что наш первый проект будет реализован в сегментах бизнес- и элит-классов. Что дает нам право именно так позиционировать свои ЖК?

Лет 10-15 назад все было просто. Был вторичный рынок — жилой фонд, оставшийся с советских времен, и рынок новостроек. Разница была очевидна — у новых домов были подземные паркинги, огороженная территория, использовались современные стройматериалы, и с точки зрения дизайна эти дома разительно отличались. С годами рынок новостроек усложнялся, застройщики добавляли своим объектам все новые преимущества. К тому же росла конкуренция, надо было отстраиваться в позиционировании и возникла некоторая путаница с классами.

Есть закрытый двор и паркинг с лифтом до квартиры — застройщик смело относит свой объект к бизнес-классу. Хотя, чтобы свой проект УГМК-Застройщик относил к сегменту бизнес-класса, проект необходимо дополнить еще многими другими пунктами. Поэтому мы с самого начала понимали — нужны единые стандарты, чтобы потребитель интуитивно понимал, какую квартиру он выбирает и почему ее цена начинается, например, с 7 млн. Мы собрали все лучшие решения на рынке, проанализировали и создали стандарт современного ЖК бизнес-класса. К этой категории мы относим два своих текущих проекта — ЖК «Нагорный» и ЖК «Макаровский». На этот стандарт может ориентироваться и покупатель, и рынок в целом.

Но существует единая классификация многоквартирных жилых новостроек, которую Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства разработал еще в 2013 году. Почему покупатель не может ориентироваться на нее при выборе объекта?

— Классификация — безусловно, полезный инструмент. Но чем больше и разнообразнее предложение на рынке, тем более условной она становится. Например, там есть параметр «архитектура» и указано, что признак жилого дома бизнес-класса — наличие индивидуального проекта с дизайнерской проработкой архитектурного облика. Или возьмем параметр «входная группа»: у бизнес-класса там значатся металлические сейф-двери, служба консьержа и прочее. И если мы пройдемся по всем пунктам, то увидим, что классификация позволяет легко относить многие объекты комфорт-класса в Екатеринбурге к бизнесу и наоборот. Мы же предлагаем покупателю не просто квартиру с удобствами, а новое качество жизни, экосистему из полноценной инфраструктуры, эргономичных пространств, цветущих дворов, продуманных и экологичных детских площадок и спортивных зон, превосходных локаций, стильной архитектуры, качественного сервиса.

В последнее время новым «мерилом качества» объектов на рынке стали рейтинги портала «Единый ресурс застройщика» (ЕРЗ.РФ). По вашей логике, они появились как раз потому, что существующей классификации недостаточно?

— Я в этом убежден. По сути, эксперты ЕРЗ.РФ при поддержке таких авторитетных организаций, как «Национальное объединение застройщиков жилья» и «Национальное объединение строителей» создали собственную классификацию, гораздо более точную — там 109 параметров оценки объекта. За соответствие им ЖК начисляются баллы, которые определяют его позицию в рейтинге, по РФ и по региону (по Свердловской области в ТОП-3 лучших новостроек сразу два наших ЖК — «Нагорный» и «Макаровский»). Если ЕРЗ.РФ указывает, что ЖК относится к бизнес-классу, можно не сомневаться, это так и есть. Учитывается все, даже соответствие информации на сайте застройщика реальному положению дел. Девелопер, участвующий в рейтинге, не может говорить, что его объект получит дизайнерскую входную группу, и не построить ее, или построить, но без дизайна и т.п. Эксперты портала проверяют такие вещи особенно тщательно.

Поговорим о стандартах «УГМК-Застройщик». В чем они выражаются?

— Эти стандарты едины для всех наших объектов, но раз мы уже упомянули ЖК «Нагорный», давайте возьмем его в качестве примера. ЖК бизнес-класса должен иметь хорошую, продуманную локацию. Поэтому «Нагорный» мы возводим в районе ВИЗ-Центр (квадрат улиц Татищева — Токарей — Кирова — Мельникова). Получается, центр города со всей деловой и развлекательной инфраструктурой находится всего в 15 минутах ходьбы от «Нагорного», рядом парк для прогулок, «Екатеринбург-Арена», несколько муниципальных школ и детских садов.

Еще один важнейший стандарт для жилья бизнес-класса: взаимодополняющая внутренняя инфраструктура. В «Нагорном» предусмотрена торгово-офисная галерея, в которой расположится супермаркет, фитнес-центр с бассейном (must have всех наших проектов), рестораны, кафе и так далее.

Далее — пространство дворов. Дворы «Нагорного» — это закрытая территория без машин (для них предназначен отапливаемый подземный паркинг с лифтами до холла и квартиры), с игровыми площадками для детей разных возрастов, воркаут и лаундж-зонами, светящимися велодорожками без луж. Во дворах обязательно предусмотрено озеленение с использованием последних трендов ландшафтного дизайна — растения подобраны так, чтобы цвести с ранней весны до поздней осени. Даже зимой радуют глаз не только хвойные, но и лиственные деревья и кустарники за счет разнообразия оттенков коры.

К стандартам бизнес-класса относится и наличие у «Нагорного» единой входной группы для всех домов, выполненной на уровне земли, с уникальным дизайн-проектом, десятиметровыми потолками и панорамным остеклением. По функционалу входная группа не уступает холлу пятизвездочного отеля — там есть мягкая зона для отдыха или ожидания, зона ресепшн, выход к лифтам в квартиру и паркинг, к пространству торговой галереи со всей ее инфраструктурой.

Естественно, обязательный стандарт — надежность конструкции дома и высококачественные строительные и отделочные материалы. Поэтому каркас домов «Нагорного» выполняется из монолита, а внутренние стены и перегородки — из кирпича, лучшего материала по тепло- и шумоизоляционным свойствам, надежного, проверенного временем и экологичного. Если делаем детские площадки, используем покрытие из природной гальки вместо стандартной «резины», а в лаундж-зонах — натуральные породы дерева. Даже велодорожки у нас непростые. Для их создания мы применили уникальное для Екатеринбурга немецкое композитное покрытие Elastopave. Внешне оно напоминает обычный асфальт, но такая дорожка впитывает воду и является очень эластичной, а потому устойчивой к характерным для Урала резким перепадам температур.

И конечно, важный стандарт — уникальный архитектурный дизайн и характерная для проектов УГМК-Застройщик подсветка здания в вечернее и ночное время. Проект подсветки был разработан болгарским светодизайнером Plamen Ganchev, а вдохновением послужил проект освещения Версальского дворца в Париже.

А какие стандарты относятся непосредственно к квартирам?

— Квартиры в «Нагорном», как и во всех наших ЖК, проектируются так, чтобы резиденты могли воплотить разные жизненные сценарии. В основе проектирования всех помещений в наших проектах лежит эргономика. В том числе для покупателей доступна и индивидуальная перепланировка на стадии строительства. К тому же уже на этапе проектирования мы тщательно продумываем разводку электрики и расставляем мебель, учитывая современные тенденции в дизайне интерьеров. Если покупатель хочет все же немного изменить планировочное решение, то мы предоставляем ему совершенно бесплатную услугу — выполнение планировочного решения дизайнером с учетом пожеланий будущего новосела.

Если мы относим «Нагорный» к бизнес-классу, значит, в квартирах делаем высокие потолки, монтируем высококачественные европейские инженерные системы, устанавливаем панорамные окна с особым мультислойным покрытием и специальным газом внутри стеклопакета — благодаря этому интерьер квартиры защищается от выцветания, а теплообмен с внутренней средой сокращается, сохраняя тепло зимой и прохладу летом внутри помещения.

Лоджии теплые, к тому же в домах второго этапа они встроены в пространство жилого помещения. Для хранения сезонных вещей предусмотрены удобные локеры — кладовые, колясочные. Есть даже душ для домашних питомцев — предусмотрена буквально каждая мелочь.

И еще один наш стандарт — собственная управляющая компания, которая поддерживает порядок во всем ЖК в режиме 24/7. Для взаимодействия с ней у резидентов имеется специальное мобильное приложение. Все это в совокупности и есть экосистема проекта. И мы сегодня можем с уверенностью сказать, что ЖК «Нагорный» — образец бизнес-класса.

Получается, что девелопер сегодня является уже не просто девелопером?

— Его функционал выходит за рамки возведения и сдачи объекта. Современный девелопер, по крайней мере в сегменте бизнес- и элит-класса, это инженер социальных пространств. Он создает именно пространство, которое объединяет людей одного статуса, где им комфортно существовать, где работает определенный бизнес, есть все для комфортного отдыха. Более того, он не оставляет эти пространства, а поддерживает их, управляет ими, постоянно улучшает. Это путь эволюции девелопера.

Сайт ЖК «Нагорный»

Тел: +7 (343) 288-37-44

Адрес: ул. Татищева, 18