Уральский завод инвестировал 2 млрд руб. в новое оборудование. И вложит еще столько же

За последние три года Завод керамических изделий вложил в техническое перевооружение 2 млрд руб. и порядка 100 млн направил на защиту окружающей среды. Инвестпрограмму не свернули даже в пик пандемии.

Объем инвестиций Завода керамических изделий (г. Екатеринбург) в современное высокотехнологичное оборудование в период с 2018 по 2020 гг. составил 2 млрд руб., рассказал DK.RU генеральный директор предприятия Игорь Задорожный:

В том числе, была выстроена новая производственная линия. Это позволило добавить в ассортимент облицовочной и напольной плитки изделия из керамогранита, включая крупноформатные. Кроме того, в рамках модернизации еще более 1 млн евро было вложено в защиту окружающей среды: установлена система высокой степени очистки отходящих газов, которая позволяет исключить риски воздействия на воздушный бассейн и прилегающие к предприятию территории.

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 г. мероприятия, заложенные в инвестпрограмму, были реализованы в полном объеме. Например, был закуплен, смонтирован и запущен в эксплуатацию испанский комплекс струйной печати стоимостью свыше 200 тыс. евро. Он позволил в несколько раз сократить время производства, а также использовать новые дизайнерские решения при выпуске облицовочной плитки.

Весенний локдаун, естественно, повлиял на работу предприятия. Однако оперативно принятые решения, вновь сформированная система эффективного взаимодействия, включение [завода] в перечень системообразующих предприятий РФ позволили оптимизировать процессы, стабилизировать производство, и к концу второго полугодия мы смогли выйти к запланированным цифрам. Не остановлена и программа перспективного развития: продолжают внедряться новые технологии, идет работа над усовершенствованием продукции, — отметил г-н Задорожный.

По его словам, инвестпрограмма будет продолжена в 2021-2023 гг. В техперевооружение предприятие вложит еще порядка 2 млрд руб.

Завод керамических изделий выпускает продукцию под брендами ALMA ceramica, Altacera, New Trend, Delacora. Объем производства — порядка 11 млн кв. м разноформатной плитки и керамогранита в год. На производстве задействованы более 1 тыс. рабочих. Предприятие занимается и сбытом: у завода более 4,5 тыс. точек продаж в России.

В 2020 г. Завод керамических изделий отметил свое 60-летие.