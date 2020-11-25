Инвестор года и Управленец на госслужбе. Что означают эти номинации и кто в них участвует

«Деловой квартал» заканчивает представление номинантов на премию «Человек года — 2020». Кто станет победителем в отраслевых номинациях и кому достанется главный приз, станет известно уже завтра.

DK.RU называет оставшиеся имена претендентов на премию «Человек года». Мы уже рассказали о предпринимателях, выдвинутых на победу в шести номинациях, среди которых:

«Трансформация бизнеса. Производственные предприятия»

«Трансформация бизнеса. Услуги и сервис»

«Социальный бизнес»

«Банкир года»

«Девелопер года»

«Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере).

Часть этих номинаций для нас традиционна, но некоторые появились лишь в этом году: например, первые две касаются людей, которые с достоинством приняли вызовы коронакризиса, оперативно перестроились и стали зарабатывать в непростых обстоятельствах.

>>> «Человек года — 2020». Кто номинирован:

Трансформация бизнеса, социальный бизнес

Банкиры, девелоперы, подрядчики

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Сегодня DK.RU представляет пятерых претендентов на статуэтку «Человек года» в двух номинациях — «Инвестор года» и «Управленец на госслужбе».

Если говорить о последней номинации, то выбор ее в 2020 году очевиден — пандемия COVID-19 и последовавший экономический спад потребовали от власти самых незамедлительных, смелых и точных решений, ведь главным было — с первого дня пандемии сохранить экономическую стабильность и поддержать людей. Те, кто справился с этой задачей, безусловно, достоин признания.

Что касается «Инвестора года», то в этом году мы сузили фокус на промышленных предприятиях и рассматривали тех, кто не побоялся инвестировать в производство и добился хороших результатов.

Инвестор года

* оцениваются инвестиционные проекты в сфере промышленности

Михаил Зуев

управляющий директор Северского трубного завода

Более $1,1 млрд вложено в модернизацию предприятия с 2002 г.

Вот уже 50 лет трудовой путь Михаила Зуева неразрывно связан с металлургией. Свою деятельность он начинал на Уральском алюминиевом заводе, затем почти 30 лет трудился на Верх-Исетском металлургическом, с 2002 г. Михаил Зуев работает на Северском трубном заводе. Именно здесь в полной мере раскрылся его инженерный и управленческий талант.

Под его началом на заводе реализовали проекты реконструкции сталеплавильного и трубопрокатного производств, за счет чего один из старейших уральских заводов получил хороший технологический задел на ближайшие десятилетия. С 2002 г. в модернизацию предприятия инвестировали более $1,1 млрд. Сегодня Северский трубный завод — современное предприятие, на котором внедрены наилучшие доступные технологии, один из лидеров своей отрасли не только в России, но и в мире.

Александр Копьев

генеральный директор Кушвинского завода прокатных валков

217 млн руб. — инвестиции в обрабатывающий центр

Александр Копьев возглавляет Кушвинский завод прокатных валков (КЗПВ). Предприятие ведет свою историю с середины XVIII века: в 1739 г. здесь выдали первую плавку чугуна. Долгое время завод производил металл, а в середине ХХ века переориентировался на выпуск валков для прокатных станов. В 2020 г. на заводе запустили новый обрабатывающий центр, который позволяет выпускать уникальную для России продукцию: сегодня КЗПВ единственный в стране может производить валки весом более 50 т — до сих пор такие крупнотоннажные валки закупались за рубежом. Инвестиции в проект составили более 200 млн руб.

Новая продукция расширила возможности компании и географию поставок. Валки, выпущенные в Кушве, катают сталь на предприятиях стран СНГ, Азии, Африки, Северной Америки. В России основные заказчики предприятия — комбинаты мирового уровня: НЛМК, «Северсталь», «Евраз-НТМК». В планах компании — выход на рынки Китая и Южной Америки. Завод продолжает модернизацию, чтобы расширить линейку продукции. В том числе — наладить выпуск еще более тяжелых валков: 75 т и выше.

Андрей Любаев

генеральный директор «Свердловского инструментального завода»

Более 5000 наименований инструмента и оборудования производит завод

Андрей Любаев развивает инструментальный бизнес в нескольких российских регионах. В Свердловской области он управляет Инструментальным заводом (СИЗ), который в феврале 2020 г. первым в России запустил производственный цех по выпуску металлообрабатывающего протяжного инструмента. Инвестиции в новое производство составили более 200 млн руб.

По словам Андрея Любаева, изготовление протяжек для отверстий сложного профиля — трудоемкий и наукоемкий процесс. Спрос же на этот режущий инструмент как в России, так и во всем мире, постоянно увеличивается. До запуска нового цеха СИЗа отечественные компании закупали подобный инструмент в Европе. Теперь Свердловский инструментальный завод готов обеспечить протяжным инструментом крупнейших российских производителей горной техники, предприятия судостроительного и энергетического машиностроения. А также сам экспортирует продукцию: около 10% инструмента, выпущенного в новом цехе, поставляется «Белорусскому автомобильному заводу» (БелАЗ) и «Минскому тракторному заводу».

Управленец на госслужбе

Алексей Орлов

первый заместитель губернатора Свердловской области

Около 17 млрд руб. составит объем предоставленных бизнесу налоговых льгот по итогам 2020 г.

В период коронакризиса перед Алексеем Орловым губернатор поставил одну из самых важных задач — минимизировать негативные последствия пандемии для региональной экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Дополнительная поддержка понадобилась ряду секторов экономики, малым и средним предприятиям. Чтобы помочь бизнесу пережить этот период без больших потерь, был реализован обширный набор финансово-кредитных, налоговых, регуляторных мер. Федеральные инициативы были дополнены региональными мерами по снижению фискальной нагрузки, реструктуризации кредитных обязательств, включая более 80 налоговых льгот. По оценке экспертов, по итогам 2020 г. объем предоставленных налоговых льгот составит около 17 млрд руб.

Реструктурировано более 300 кредитов на сумму более полумиллиарда рублей; выделено 330 млн руб. на предоставление льготных кредитов; чтобы поддержать самозанятых, на региональном уровне была установлена выплата в 5 тыс. руб.

И хотя ряду отраслей пришлось вынужденно уйти в локдаун, последствия пандемии во многом были минимизированы. К осени большинство секторов экономики возобновили деятельность, и уже к октябрю многие показатели превысили, казалось бы, недостижимые 100%: например, индекс промышленного производства по полному кругу организаций за 9 месяцев 2020 г. составил 100,6% к уровню 2019 г. в сопоставимых ценах, в том числе по виду деятельности «Обрабатывающие производства» — 100,9%.

Сергей Пересторонин

министр промышленности Свердловской области

4,8 млрд руб. привлечено из федерального бюджета для создания новых производств

Свердловский минпром включился в борьбу с пандемией сразу после ее объявления. Уже в начале апреля министерство привлекло более 220 предприятий к производству СИЗ и защитных костюмов (раньше этим занимались 17 компаний). Оперативно была налажена доставка материалов и комплектующих для производства защитных средств в Свердловскую область, были выстроены кооперационные цепочки между региональными производителями, что позволило загрузить заказами швейные фабрики Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова. Для создания новых производств за три квартала 2020 г. было привлечено 4,8 млрд руб. из федерального бюджета.

С марта по октябрь в области дополнительно введено в строй 11 автоматизированных линий по производству медицинских масок. Увеличены мощности по производству аппаратов искусственной вентиляции легких, газификаторов, наркозно-дыхательных аппаратов, медицинского кислорода. В результате по отдельным позициям товарной номенклатуры выпуск увеличен более чем в 36 раз относительно марта 2020 г.

Сегодня в регионе нет дефицита медицинских масок и других защитных средств — все это производится достаточно, и даже формируются резервы.

Еще одно достижение минпрома — досрочное выполнение одного из ключевых показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» - до конца 2020 г. должно быть привлечено к участию 74 предприятия в Свердловской области, на текущий момент их уже 76.

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Имена победителей станут известны уже завтра, 26 ноября. Торжественная церемония начнется ровно в 19.00 (17.00 мск). Ведущим вечера станет известный журналист и телеведущий Евгений Енин.

Зрители смогут наблюдать за церемонией как в интернете — на сайте DK.RU, в наших соцсетях и на площадках наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, так и на телевидении. В 2020 г. церемония вручения премии будет показана в эфире сразу двух телеканалов Екатеринбурга — на «Четвертом канале» и «Студии-41». Кроме того, впервые «Человека года» представят и на федеральной площадке: церемонию будет транслировать WBCMedia — российская мультимедийная платформа с одной из самых больших видеобиблиотек в стране о бизнесе и сервисами для эффективного развития компаний.

Добавим, лауреатов премии определяют члены Экспертного совета. В 2020 г. в состав жюри вошли 22 эксперта — ведущие предприниматели региона, руководители отраслевых объединений, а также представители всех уровней власти.

В этом году статуэтки вручаются в девяти номинациях. Четыре из них традиционные, отраслевые — это «Банкир года», «Девелопер года», «Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере) и «Инвестор года» (оцениваются инвестиционные проекты в сфере промышленности). К традиционным относится и «Социальный бизнес» — номинация, которая неизменно вручается уже в течение десяти лет. А также «Управленец на госслужбе», в которой представители бизнес-сообщества оценивают работу чиновников и госслужащих. Новый блок номинаций — «Трансформация бизнеса».

Победителя Главной надотраслевой номинации «Человек года» называет редакция «Делового квартала».

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Соорганизаторы события — телекомпания «Четвертый канал» и торгово-деловой центр Limerance. Медиапартнеры — информационное агентство ЕАН, информационное агентство JustMedia.ru, мультимедийная платформа для бизнеса WBCMedia.

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37, savina@ek.apress.ru (Татьяна Савина)

Для СМИ: +7 (912) 232-85-83, ivanova-ke@ek.apress.ru (Ксения Иванова)