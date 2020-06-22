Уральская компания БиоМикроГели будет ликвидировать экологическую катастрофу в Норильске

Уральский разработчик инновационной технологии для ликвидации аварийных разливов нефти и производитель моющих средств «БиоМикроГели» будет ликвидировать последствия аварии в Норильске. Генеральный директор компании Андрей Елагин рассказал, что команда 22 июня вылетела на место аварии.

У нас с собой: 100 кг микрогелей, 4 фильтровальных мешка 2,7х5,5м, 3 натяжных фильтра на каркасные бассейны, d=3м, 2 фильтровальных полотна для защиты берега 2,5х25м. Итого около 225 кг на троих. Пожелайте удачи!

Напомним, что 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочка «Норильского никеля») произошла авария. В результате из резервуара с дизельным топливом в реки выплеснулось около 21 тыс. т нефтепродуктов. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. На данный момент МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива, однако впереди еще много работы.

Андрей Елагин рассказал, что реки, куда попало топливо, не судоходные, ничего распылять и наносить на поверхность дизельного пятна нельзя, сжечь его на поверхности воды тоже не получится, поскольку это Арктика — природоохранная зона под международным наблюдением.

Одной из немногих возможных технологий устранения последствий аварии может быть откачивание загрязненной воды и ее длительное отстаивание в специальных резервуарах, что и делает МЧС. Однако такой способ устранения аварии долгий. Тогда уральская компания решила предложить для ликвидации аварии собственную разработку: модифицированную фильтровальную мембрану Spillte:

Мы с первого дня пытались туда попасть, около 40 писем отправили по разным каналам... И один из них сработал! Мы решили предложить туда собственную разработку, которую мы создали и запатентовали более чем в 20 странах мира. Она основана на поверхностной модификации тканого материала биомикрогелями, которые мы химически «пришиваем» к поверхности волокон мембраны. Это позволяет эффективно разделять водомасляные смеси, удерживая на поверхности любые нефтепродукты (в том числе дизтопливо), одновременно пропуская воду.

Андрей Елагин добавил, что помощь в разработке новых материалов, которые будут применять в Норильске, оказала другая уральская компания — Dragonfly, которая специализируется на экипировке для езды на снегоходах, квадроциклах и мотоциклах.

Спасибо Виктору Уткину из DragonFly за помощь в подготовке! Без вас у нас были просто мембраны, а с вами теперь — целый набор крутых рабочих продуктов, — поблагодарил коллег Андрей Елагин.

История компании «БиоМикроГели» начинается с 2012 г., когда еще в гаражных условиях были созданы первые реагенты. DK.RU рассказывал эту удивительную историю о том, как два аспиранта создали инновационный продукт, стали резидентами Сколково и произвели фурор со своей разработкой на международных выставках.

Сейчас у компании два направления работы — промышленное применение и производство товаров народного потребления: гелей для мытья посуды, средств для стирки и прочего. А в апреле 2020 г. БиоМикроГели запустили производство антисептика, эту историю также рассказывал DK.RU.