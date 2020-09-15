Завод за 1 млрд руб. Как на Урале создали производство, конкурирующее с западом

Холдинг ВМП почти 30 лет занимается научными разработками в сфере индустриальных лакокрасочных покрытий и ставит эти разработки на коммерческие рельсы.

Спецпроект «ИНВЕСТИРУЙ НА УРАЛЕ»

DK.RU продолжает спецпроект «Инвестируй на Урале» в рамках премии «Человек года». Одну из номинаций — «Инвестор года» — учредило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области . Все материалы спецпроекта будут посвящены уральским компаниям, которые несмотря ни на какие сложности — экономические, кадровые, социальные — вкладываются в свое развитие, потому что знают: будущее за ними. Кушвинском заводе прокатных валков: за счет инвестиций и господдержки завод начал выпускать уникальные валки, которые раньше закупались за рубежом. В очередной серии спецпроекта речь пойдет о новом производстве лакокрасочных материалов (ЛКМ), запущенном в Арамиле. Мы уже рассказали об одном из старейших уральских производств —за счет инвестиций и господдержки. В очередной серии спецпроекта речь пойдет о новом производстве лакокрасочных материалов (ЛКМ), запущенном в Арамиле.

За годы деятельности холдинг стал одним из лидирующих предприятий отечественного рынка ЛКМ. Новый завод позволит укрепить и расширить позиции компании, выйти на новые рынки.

Мы построили современный высокотехнологичный завод, по уровню автоматизации и культуре производства соответствующий высочайшим мировым стандартам. Более того, предусмотрена необходимая гибкость, позволяющая модернизировать и обновлять производство, увеличивать мощности и непрерывно повышать эффективность, — отмечает президент научно-производственного холдинга «ВМП» Михаил Вахрушев.

В интервью DK.RU Михаил Вахрушев рассказал, сколько времени и сил понадобилось холдингу на запуск производства в Арамили, кто и для кого создает новые продукты, как повлияла текущая экономическая ситуация на рынок ЛКМ.

Ваш холдинг называют одним из ведущих инновационных предприятий Урала. Кто занимается научными изысканиями?

— Свой путь компания начала в 1991 г. с небольшой лаборатории и опытного производства. У её истоков стояли ученые Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук под руководством заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора и доктор технических наук Ирины Викторовны Фришберг. Наука продолжает занимать ведущее место в работе и развитии холдинга. Лаборатории оснащены современным оборудованием для исследований и испытаний антикоррозионных, огнезащитных и других эксплуатационных свойств покрытий.

В результате расширения функционала собственного научного подразделения, оно было преобразовано в самостоятельную компанию — Институт прикладной химии и сертификации. Сегодня в Институте, как и много лет назад, работают доктора и кандидаты наук. Они совершенствуют существующие рецептуры, создают новые материалы для различных условий эксплуатации, отвечая на потребности отраслей промышленности, в которых стоят специфические задачи по повышению долговечности металлоконструкций в агрессивных условиях эксплуатации: нефтегазовый комплекс, судостроение, транспортное строительство, энергетика и другие.

Любое научное предприятие нуждается в свежих идеях, обмене опытом. С какими институтами вы сотрудничаете?

— В области научно-технических разработок налажено тесное сотрудничество с институтами Российской академии наук, ведущими отраслевыми институтами России и Европы, с мировыми и отечественными химическими концернами. Среди них — Дрезденский институт по защите от коррозии, Варшавский Исследовательский институт дорог и мостов, НПО «Лакокраспокрытие» и многие другие.

Продукция ВМП востребована у ведущих российских и зарубежных компаний, занятых в машиностроении, энергетике, мостостроении, нефтегазовой, химической, металлургической, судостроительной, оборонно-промышленной и других отраслях, а также в гражданском строительстве

Недавно холдинг закончил инвестиционный проект по строительству нового завода в Арамили. Когда появилась идея этого проекта, сколько времени потребовалось, чтобы воплотить ее в жизнь?

— В своей отрасли компания работает без малого 30 лет. Высокое качество продукции позволило занять ведущие позиции на отечественном рынке индустриальных ЛКМ. Но чтобы и дальше оставаться конкурентоспособными, необходимо двигаться вперед. Мы воплощаем в жизнь стратегию расширения и модернизации производства. Строительство нового завода — один из элементов этой стратегии.

От проекта до его полной реализации прошло несколько лет. Мы ставили перед собой задачу создать современное производство, обеспечивающее выпуск конкурентоспособной по техническим характеристикам продукции. Работая над проектом, ориентировались на современные мировые технологии в области производства ЛКМ, внедряемые ведущими европейскими производителями. Проект потребовал не только больших собственных инвестиций, но и специфических технологий. Развитие производства не останавливается — наращивается парк оборудования, совершенствуются технологии, расширяются площади завода.

Общие затраты в новое производство — проектирование, строительство, оснащение — составили около 1 млрд руб.

Александр Породнов генеральный директор Агентствa по привлечению инвестиций Свердловской области Одна из перспективных экономических ниш нашего региона — химическая промышленность, в частности, производство лакокрасочных материалов. Это связано, во-первых, с тем, что Свердловская область обладает большим трудовым и научным потенциалом: инвесторам доступны как готовые высококвалифицированные кадры, так и программы целевой подготовки совместно с главными вузами Урала. Во-вторых, у нас большая сырьевая база, выгодное географическое положение, комфортная бизнес-среда для инвестпроектов. Всё это безусловные преимущества для развития промышленности в регионе. Ярким примером как раз выступает научно-производственный холдинг «ВМП» — ведущий российский производитель индустриальных лакокрасочных материалов. Компания не только успешно работает на российском рынке, но и составляет конкуренцию мировым производителям — это большой повод для гордости за Свердловскую область.

Для создания нового производства вы привлекали деньги нацпроектов. Войти в федеральную программу было сложно?

— Мы развиваем в первую очередь науку и технологии в области создания промышленных материалов, что является основой конкурентоспособности продукции «ВМП» на рынке России, Казахстана, стран ближнего и частично дальнего зарубежья. Мы производим высокотехнологичную продукцию со значительной долей собственных инновационных составляющих. Наше развитие — это создание новых рабочих мест, рост налоговых отчислений, что имеет большое значение для развития региона. И проект нового производства вполне вписывался в стратегии развития инвестиционной деятельности и политику создания высокотехнологичных рабочих мест в Свердловской области. Поэтому областное правительство, Министерство промышленности и науки Свердловской области нас поддержали, включив строительство нового завода в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (Приказ Минпромторга России от 20.12.2016 №4612). Наше предприятие также включено в перечень системно-образующих предприятий Свердловской области (Письмо Минпромторга СО от мая 2020 года).

Новое производство выглядит безлюдным: завод строился как высокопроизводительный комплекс с высокой степенью автоматизации

Практически вся работа идет здесь, на центральном пункте управления — операторы следят за всеми процессами с мониторов. «Благодаря цифровизации во всей производственной цепочке исключено влияние человеческого фактора. Кроме того, минимизирован контакт людей с вредными химическими компонентами», — отмечает президент холдинга

Сейчас какая-то поддержка тоже есть — возможно, с поиском партнеров, с участием в выставках? Вообще может ли такое предприятие, как ваше, развиваться без поддержки властей?

— И мы заинтересованы в господдержке, и власти, как я уже сказал, заинтересованы в нашем развитии. Поэтому мы взаимодействуем с органами местного самоуправления, с профильными министерствами. Органы власти в рамках текущих возможностей содействуют в развитии научных исследований, техническом перевооружении. В том числе такое содействие позволило преодолеть бюрократические сложности в начале строительства.

Пандемия и последовавший за ней экономический спад повлияли на работу вашего производства?

— На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, ВМП входит в число лидеров среди российских производителей индустриальных покрытий, удерживает эти позиции более 10 лет и действует в рамках стратегии развития компании. На планы по увеличению мощностей пандемия не повлияла. Тем более, многие наши клиенты относятся к стратегическим системообразующим предприятиям, которые не останавливали свою работу ни на один день. В этот период нашей задачей стало сохранить темпы производства, чтобы бесперебойно снабжать заводы металлоконструкций и крупнейшие строящиеся объекты во многих отраслях отечественной промышленности.

С другой стороны, мы, конечно, заметили уменьшение деловой и инвестиционной активности. Однако на работе холдинга это отразилось незначительно.

Любое большое производство и работа на крупных проектах требует квалифицированных специалистов. Как на вашем предприятии обстоят дела с кадрами?

— Вопрос с кадрами всегда актуален. Решаем его с разных сторон. Проводятся разные виды обучения персонала. Стоит отметить, что костяк предприятия сложился много лет назад и отлично справляется с поставленными задачами. Опыт и высокая культура производства передаются от старшего поколения молодым специалистам. На предприятии работает несколько трудовых династий.

Потребность в кадрах связана в том числе и с появлением новых рабочих мест. Мы заинтересованы в высококвалифицированных специалистах на всех участках: от мастеров на новое оборудование, технологов производства до сотрудников отдела продаж и сопровождения. Исторически у ВМП налажены прочные связи с Уральским федеральным университетом по производственной практике для студентов и молодых специалистов.

Вообще с какими сложностями сталкивается предприятие сегодня? В какой сфере самые большие проблемы: инвестиции, финансирование, кадры, сбыт, поиск партнеров?

— Знаете, все, что вы перечислили — инвестиции, кадры, сбыт и т. д. — это не проблемы, а задачи, которые наше предприятие успешно решает.

Если же говорить о проблемах, то можно отметить относящиеся в целом к отрасли. Одна из самых существенных — контрафакт. Поддельные материалы наносят огромный урон конечным потребителям и негативно влияют на репутацию производителя, чья продукция была фальсифицирована. К сожалению, особенно остро проблема контрафакта стоит на рынке огнезащитных материалов.

Другая сложность — отсутствие в российской нефтегазовой отрасли унифицированных стандартов для защиты металлоконструкций от коррозии и огня. Крупнейшие потребители индивидуально определяют требования к ЛКМ, что приводит к выполнению примерно одинаковых лабораторных исследований. Стоимость каждой сертификации значительна и создает дополнительные барьеры для дальнейшего развития.

А как много производителей на рынке — конечно, если не брать в расчет контрафакт, а говорить об ответственных игроках?

— Рынок индустриальных покрытий можно назвать высококонкурентным. На нем широко присутствуют иностранные производители, что мотивирует придерживаться высоких международных стандартов. При реализации крупных проектов в промышленности нужно обладать именно теми показателями, которые приняты на мировом уровне.

Как вам удается оставаться в числе лидеров?

— С самого основания ВМП работает в режиме постоянного повышения собственной конкурентоспособности, что позволяет доказывать преимущества отечественной продукции на крупнейших промышленных объектах в России и за рубежом. Нашими материалами защищено более 90 млн. кв. м конструкций на крупнейших объектах в различных климатических зонах. Представители ВМП есть в Беларуси, Казахстане, Латвии, Молдове, Узбекистане. Также мы поставляем продукцию в Турцию, Бангладеш, Киргизию и другие страны.