«Человек года». Новые номинации 2020 года и первые тройки претендентов на победу

«Деловой квартал» называет первых претендентов на премию «Человек года». Сегодня три номинации и девять номинантов, для которых коронакризис оказался драйвером. До вручения премии осталось три дня.

Подготовка к вручению премии «Человек года — 2020» вышла на финишную прямую. Организатор события, издание «Деловой квартал», называет первых номинантов бизнес-премии. Представляем тройки финалистов в трех номинациях: «Трансформация бизнеса. Производственные предприятия», «Трансформация бизнеса. Услуги и сервис» и «Социальный бизнес».

«Трансформация бизнеса» — это новый блок номинаций, где представлены компании, для которых коронакризис оказался драйвером: они запустили новые направления, вышли на новые рынки и, конечно, показали достойный финансовый результат.

Трансформация бизнеса. Производственные предприятия

Алексей Чистяков,

заместитель генерального директора по развитию — главный конструктор «Тритон-ЭлектроникС»

30 лет на рынке

Более 150 аппаратов ИВЛ производится в месяц

Компания «Тритон-ЭлектроникС» входит в первую пятерку лидеров по объему поставок следящего оборудования собственного производства в российские медучреждения. Конструкторское бюро «Тритон-ЭлектроникС» с 1990 г. занимается созданием и производством медицинской техники, в частности, аппаратов ИВЛ и мониторингового оборудования.

За 30 лет работы конструкторское бюро создало несколько уникальных инновационных разработок. Именно в Свердловской области был создан первый в стране пульсоксиметр. Эта разработка впоследствии стала основанием для целой линейки следящего оборудования. На счету компании также разработка инновационных технологий в направлении газоанализа в медицине.

«Тритон-ЭлектроникС» является одним из трех уральских предприятий, которые производят ИВЛ. В этом году компании пришлось в разы увеличивать объемы производства в условиях дефицита комплектующих и повышенной нагрузки на производство. В 2019 г. предприятие изготавливало 50 аппаратов в месяц, в апреле 2020 г. – 150, а к декабрю 2020 г. планирует выйти на показатель 200 аппаратов в месяц.

Аппараты ИВЛ, которые производит «Тритон-ЭлектроникС», поставляют также в Австрию, Германию и Чехию. Особенность производимых аппаратов в том, что они могут работать в высокогорной местности.

Юрий Окунев владелец Талицких молочных ферм 100 млн единиц продукции в год производит завод 1 млрд руб. вложен в новые производственные линии

Талицкий молочный завод начал работу в поселке Троицкий еще в 1928 г. В 2010 г. Юрий Окунев выкупил имущество предприятия, возглавил завод и за десять лет превратил его в частное градообразующее предприятие, на котором трудится более 350 человек. В год завод производит 100 млн единиц продукции: йогурт, творог и другие продукты в небольшой упаковке.

В 2018 г. началась масштабная реконструкция завода, инвестиции в завод составили более 1 млрд руб. В октябре 2020 г. на заводе начала работать новая линия по производству и упаковке творога.

Если 10 лет назад завод перерабатывал 35 т молока в сутки, то в 2020 г. этот показатель вырос до 130 т. Рост за год составил 11%. В перспективе, после запуска всех новых производственных линий, завод планирует перерабатывать 250 т молока в сутки.

В последние годы Талицкие молочные фермы развивают собственные розничные магазины. На сегодняшний день сеть фирменных магазинов «Талицкое молоко» насчитывает 24 торговые точки в Екатеринбурге, Тюмени, Богдановиче, Камышлове, Березовском и в самой Талице. В 2020 г. Талицкий молочный завод также запустил интернет-сервис доставки продуктов на дом.

Евгений Фомин,

генеральный директор «Уралкерамики»

В 7 раз выросли продажи онлайн во время пандемии

«Уралкерамика» — дочерняя компания и официальный дилер ПАО «Завод керамических изделий» — в 2020 г. отметила 25 лет со дня основания. У предприятия пять филиалов - в Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Красноярске и Новосибирске.

Евгений Фомин возглавляет компанию с 2013 г. На тот момент в Екатеринбурге работали два магазина «Уралкерамики». Затем торговая сеть шагнула за пределы региона и открыла точки в Тюмени, Перми и Новосибирске. Во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга, магазины открываются под брендом «CASA CERAMICA».

Под руководством Евгения Фомина оборот компании «Уралкерамика» вырос в два раза. На данный момент у компании 13 фирменных розничных магазинов по всей России и более 300 оптовых клиентов. Оборот фирмы по итогам 2019 г. составил 601 млн руб.

В 2020 г. на время изоляции компания была вынуждена закрыть все розничные магазины сети. В этот момент «Уралкерамика» приняла решение перестраивать бизнес и развивать онлайн-торговлю. После перехода в онлайн продажи через интернет выросли в семь раз.

Трансформация бизнеса. Услуги и сервис

Павел Берестовский,

ресторатор, совладелец холдинга «Малиновка групп»

480 тыс. евро - стоимость оборудования, которое приобрели кухни ресторана Panorama

За время запрета на работу заведений общепита, который длился практически полгода, Павел Берестовский обновил меню знакового для города ресторана — Panorama A.S.P., расположенного на 50-м этаже небоскреба «Высоцкий», — а также запустил доставку блюд из заведения.

Теперь в ресторанной карте Panorama A.S.P. представлены вариации на основе традиционных блюд северных народов, от Архангельска до Ямала, Дальний Восток с его морскими деликатесами, юг с кухней Юго-Восточной Азии, итальянская и французская школы, и все это дополнено элементами русской кухни.

Даже простую яичницу можно приготовить с «изюмом»: добавляя новый ингредиент или меняя методику приготовления, ты добиваешься новых вкусов и становишься уникальным. На это мы и сделали ставку в нашем обновленном меню. Когда к нам пришли первые гости после пятимесячного карантина, они сказали: мы у вас почти полгода не были, а у вас по-прежнему невероятно вкусно, и даже новые блюда можно заказывать без опаски — они обязательно будут приготовлены на высоте, — говорит Павел Берестовский.

Иван Косьмин,

заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, руководитель филиала компании в Екатеринбурге

400 человек прошли обучение в онлайн-школе страховой компании

За январь-сентябрь 2020 г. выручка филиала выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на провальные показатели апреля и мая.

В екатеринбургском филиале компании сохранили все рабочие места и дали возможность трудоустройства людям, потерявшим работу. Во время пандемии в онлайн-школе страховой компании прошли обучение порядка 400 человек, 100 из них стали агентами «РЕСО-гарантия» — агентская сеть компании стабильно растет за счет одной из самых привлекательных систем вознаграждения.

Чтобы сохранить здоровье сотрудников и клиентов, филиал «РЕСО-гарантии» в Екатеринбурге перешел на дистанционную продажу полисов через агентскую сеть. Для этого используются все доступные технические возможности, но остаются и личные продажи страховых услуг — исторически более эффективные. Осмотры страхуемого имущества агенты компании проводят с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Части клиентов «РЕСО-гарантия» в этом году подарили полисы телемедицины, а вместо страховки от коронавируса решили дать клиентам возможность получить поддержку и консультации от врачей по любым вопросам.

Юлия Франгулова,

генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН»

За девять месяцев 2020 г. общая выручка сети выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а во время самоизоляции компания сохранила команду на 100%.

За время действия ограничений онлайн-продажи собственного косметического бренда VIF выросли до 29-34% в июле-октябре по сравнению с 3% в апреле.

Сеть клиник «ЛИНЛАЙН» запустила в активную практику онлайн-консультирование врачей и видеоуроки с советами по домашнему уходу, поддержанию физического и психического здоровья в условиях самоизоляции. Компания также внедрила систему динамического ценообразования при оплате услуг онлайн, оснастила все клиники оборудованием для ультразвукового SMAS–лифтинга и ввела новые услуги.

В «ЛИНЛАЙН» также запустили большое количество онлайн-программ на базе дочерней структуры ECALM ACADEMY — образовательного центра для врачей, косметологов и руководителей клиник эстетической медицины. Большинство медицинских программ были аккредитованы минздравом РФ. Выручка ECALM ACADEMY выросла на 43% год к году.

Юлия Франгулова также является основателем и соучредителем Национальной ассоциации клиник эстетической медицины (НАКЭМ) – единственного на сегодня профсообщества, объединяющего участников рынка для защиты общих интересов и развития отрасли. Ассоциация предложила увеличить штраф за оказание медуслуг без лицензии и в ненадлежащих условиях с 2,5 тыс. до 500 тыс. руб. Эта мера позволит бороться с «серым» рынком косметологии: количество обращений в клиники из-за осложнений от надомных вмешательств за время эпидемии выросло в 2,7 раза.

Социальный бизнес

Айше Агекян,

управляющая МЕГА Екатеринбург

5 млрд руб. вложат в редевелопмент МЕГИ до 2022 г.

МЕГА Екатеринбург был открыт в Екатеринбурге в 2006 г. В торговом центре площадью 106 тыс. кв. м расположено 155 магазинов и 4,7 тыс. парковочных мест. Посещаемость МЕГИ — 13-14 млн человек в год.

В 2014 г. новым управляющим МЕГА Екатеринбург стала Айше Агекян. Ее главной задачей стало проведение масштабного обновления МЕГИ. За время реконструкции, которая началась в 2015 г., в торговом центре на 80% обновились магазины, на 1 тыс. кв. м увеличилась зона фудкорта и появилась площадка для проведения просветительских мероприятий.

В 2019 г. МЕГА представила современный парк искусств, развлечений и отдыха, который расположился на площади 13,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 7,5 млн евро. Открытие парка добавило 15% к посещаемости ТРЦ. В 2020 г. МЕГА запустила крытый скейт-парк площадью 1 тыс. кв. м для тренировок на скейтбордах и самокатах.

В этом же году Айше Агекян анонсировала масштабную реконструкцию. Осенью 2021 г. на участке земли за МЕГОЙ планируется построить вторую очередь торгового центра площадью 13 тыс. кв. м. К 2022 г. площадь первой очереди торгового центра вырастет на 30% до 132 тыс. кв. м, здесь откроют детский центр, комьюнити-центр и развлекательный кластер, в том числе кинотеатр. Также запланировано строительство второй очереди площадью 13 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивается в сумму порядка 5 млрд руб.

Гузель Санжапова,

основатель бренда Coco bello (село Малый Турыш)

Более 200 жителей села обеспечены работой благодаря производству крем-меда

Гузель Санжапова родом из Екатеринбурга. В 2014 г. она запустила проект Cocco bello — компанию по производству меда, крем-меда с ягодами, травяных чаев и другой натуральной продукции. Производство находится в 200 км от Екатеринбурга, в деревне Малый Турыш Красноуфимского района Свердловской области.

За шесть краудфандинговых кампаний Гузель собрала 8 млн руб. На эти деньги построено производство и развивается инфраструктура деревни — там появилась детская площадка и беседки, организован вывоз ТБО, у людей появилась чистая вода. Сейчас в деревне строится общественно-образовательный центр: в здании площадью 800 кв. м будет пекарня, маленький деревенский магазин и услуги для населения. Инвестиции в строительство оцениваются в 20 млн руб.

За шесть лет оборот Coco bello составил порядка 70 млн руб., производство обеспечивает работой более 200 жителей деревни.

В этом году в Малом Турыше запустили шесть новых продуктов. Кроме того, с февраля 2020 г. в деревне функционирует полноценный швейный цех, где отшиваются товары для ИКЕА.

Гузель Санжапова занимает 2-е место в рейтинге Forbes Woman «Топ 10 женщин в российском краудфандинге». Медовый бренд Cocco bello сейчас проводит ребрендинг — в скором времени продукция будет выпускаться под неймингом «Малый Турыш».

Михаил Скляр,

генеральный директор «УГМК-здоровье»

В 3 раза вырос спрос на услуги клиники в 2020 г.

Михаил Скляр руководит одной из ведущих частных многопрофильных клиник России. Медицинский центр «УГМК-Здоровье» входит в первую двадцатку сильнейших игроков на российском рынке частных медицинских услуг, по версии журнала Forbes.

Сегодня в составе «УГМК-Здоровье» действуют 16 подразделений: детская и взрослая поликлиники с терапевтическим, хирургическим, диагностическим блоками и лабораторией; центр когнитивных технологий для развития детей; стоматология; круглосуточная служба неотложной помощи для взрослых и детей; центр тибетской медицины и сеть здравпунктов.

В ноябре 2019 г. открылась вторая очередь центра «УГМК-Здоровье». Площадь шестиэтажного здания составила 28 тыс. кв. м, там разместилось 1208 помещений, в том числе роддом, центр репродуктивных технологий, а также первое в России негосударственное отделение детской хирургической помощи, детское инфекционное отделение и центр реабилитации. Инвестиции в проект составили более 10 млрд руб.

Выручка медицинского центра по итогам 2019 г. выросла на 16,6 % и составила 1 689 млн руб. Во всех отделениях «УГМК-Здоровье» работает более 1,5 тыс. сотрудников.

В 2020 г. спрос на услуги клиники вырос в 2,5-3 раза. Ежедневно клиника принимает 4 тыс. звонков против 1,5 тыс. в прошлом октябре. С начала года ПЦР-лаборатория проанализировала 170 тыс. мазков на коронавирус.

* * *

Имена победителей станут известны 26 ноября, в четверг. Торжественная церемония начнется ровно в 19.00 (17.00 мск). Ведущим вечера станет известный журналист и телеведущий Евгений Енин.

Зрители смогут наблюдать за церемонией как в интернете — на сайте DK.RU, в наших соцсетях и на площадках наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, так и на телевидении. В 2020 г. церемония вручения премии будет показана в эфире сразу двух телеканалов Екатеринбурга — на «Четвертом канале» и «Студии-41». Кроме того, впервые «Человека года» представят и на федеральной площадке: церемонию будет транслировать WBCMedia — российская мультимедийная платформа с одной из самых больших видеобиблиотек в стране о бизнесе и сервисами для эффективного развития компаний.

Добавим, лауреатов премии определяют члены Экспертного совета. В 2020 г. в состав жюри вошли 22 эксперта — ведущие предприниматели региона, руководители отраслевых объединений, а также представители всех уровней власти.

В этом году статуэтки вручаются в девяти номинациях. Четыре из них традиционные, отраслевые — это «Банкир года», «Девелопер года», «Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере) и «Инвестор года» (оцениваются инвестиционные проекты в сфере промышленности). К традиционным относится и «Социальный бизнес» — номинация, которая неизменно вручается уже в течение десяти лет. А также «Управленец на госслужбе», в которой представители бизнес-сообщества оценивают работу чиновников и госслужащих. Новый блок номинаций — «Трансформация бизнеса».

Победителя Главной надотраслевой номинации «Человек года» называет редакция «Делового квартала».

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Соорганизаторы события — телекомпания «Четвертый канал» и торгово-деловой центр Limerance. Медиапартнеры — информационное агентство ЕАН, информационное агентство JustMedia.ru, мультимедийная платформа для бизнеса WBCMedia.

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37, savina@ek.apress.ru (Татьяна Савина)

Для СМИ: +7 (912) 232-85-83, ivanova-ke@ek.apress.ru (Ксения Иванова)