«Можно уйти в жесткую позицию, банкротить клиентов, но это не приведет ни к чему хорошему»

Экономика выходит из кризиса 2020 г., похоже, быстрее, чем ожидалось в апреле — не в последнюю очередь за счет масштабных мер господдержки бизнеса. Как проходила эта поддержка, почему банки в этот раз готовы идти навстречу клиентам, испытывающим трудности, почему ипотека остается драйвером рынка и чего ожидать дальше, DK.RU рассказала управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

Готовность предоставить кредитные каникулы и помогать своим клиентам — рекламный ход или констатация факта, что без помощи клиентам придется формировать резервы и терять прибыль?

— Еще до объявления о государственной программе поддержки предпринимателей из пострадавших отраслей экономики мы решили пойти навстречу клиентам и в конце марта 2020 г. заявили, что можем предоставить кредитные каникулы на срок до 3 месяцев. Потом, после заявлений руководства страны, срок увеличили до полугода. «Открытие» — клиентоориентированный банк и мы всегда идем навстречу своим клиентам, предлагая выход из любой ситуации. Поэтому наше поведение было вполне ожидаемо. С точки зрения экономики тоже, потому что мы все прекрасно понимаем, что сложившаяся ситуация — чистый форс-мажор, никто не понимает, сколько продлится эта ситуация.

Конечно, можно уйти в жесткую позицию, потребовать возврат кредитов, начать банкротить клиентов, спасая свои финансовые показатели. Но в долгосрочной перспективе это не приведет ни к чему хорошему. Мы посчитали, что клиенты выбрали нас, когда у них все было хорошо, а мы должны поддержать их бизнес, когда стало плохо. Это работа на перспективу, а никакая не реклама.

Как себя показала такая стратегия в горизонте почти полугода?

— Мы считаем, что она себя оправдала. По предварительным итогам 9 месяцев наш кредитный портфель предприятиям малого и среднего бизнеса Свердловской области, которые наиболее существенно пострадали в кризис, вырос в 1,8 раза относительно показателей аналогичного периода прошлого года — с 2,55 млрд руб. на 1 октября 2019 г. до 4,46 млрд руб. на 1 октября этого года. Конечно, такие темпы роста были обеспечены в том числе удачным 4 кварталом 2019 г. и 1 кварталом текущего года. За первые 6 месяцев 2020 г. мы выдали 1,76 млрд руб. кредитов МСБ, почти 1,35 млрд руб. за тот же период прошлого года, и это учитывая, что второй квартал не работала большая часть нашей сети и многие клиенты. Интересна динамика: по итогам первого квартала, до пандемии, мы выдали 1,18 млрд руб. кредитов, во втором квартале — падение более чем в два раза, до 0,58 млрд, но по итогам третьего квартала мы смогли не только выйти на докризисный уровень, но и превысить его — выдача составила 2 млрд руб.

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Такой результат дали преимущественно льготные кредиты? Сколько их было оформлено вашим банком в регионе?

— Не только. Во-первых, банк «Открытие» помимо государственных программ поддержки бизнеса реализовал собственную программу помощи клиентам-предпринимателям. Мы реструктуризировали и рефинансировали кредиты как нашим клиентам, так и предпринимателям, которые были клиентами сторонних банков. Особенностью наших программ было то, что мы, предлагая свою помощь всем предпринимателям, не выделяли их компании по отраслям или ОКВЭД. Как мы знаем, многие предприниматели столкнулись с проблемой, когда основной ОКВЭД не подпадал под поддержку и компания лишалась права на помощь от государства. Мы подошли к этому вопросу несколько шире, и если понимали, что бизнес пострадал, шли навстречу и проводили реструктуризацию задолженности либо оказывали иные меры поддержки. В банке также была запущена программа «Поставь расходы на паузу», по которой банковские комиссии и платежи за обслуживание были сокращены до минимальных значений, а для отдельных клиентов установили нулевые тарифы за обслуживание. Совместно с партнерами в целом банк запустил ряд льготных кредитов на ведение бизнеса.

Объем по госпрограммам вряд ли можно назвать существенным для банка: за кредитными каникулами к нам обратилось всего пять действующих клиентов с кредитным портфелем на уровне 4 млн руб. суммарно.

По программе «Кредит под 0%» было оформлено 18 кредитов на сумму чуть более 35 млн руб., по программе «Кредит под 2%» — 25 договоров на сумму более 100 млн руб. Всего с момента ввода ограничительных мер проведено 30 реструктуризаций по обращениям клиентов с общей ссудной задолженностью на уровне 406 млн руб.

Как такие меры отразились на уровне просроченной задолженности, вы видите для себя или коллег риски в этом плане?

— На текущий момент, к счастью, уровень просроченной задолженности по нашему банку минимальный. Даже в пострадавшем сегменте малого и среднего бизнеса уровень просроченной задолженности не превышает 4%. В розничном портфеле этот показатель еще ниже. Конечно, есть сложные ситуации с клиентами, мы стараемся с каждым в индивидуальном порядке находить варианты решения проблемы: предоставление кредитных каникул, реструктуризация долга и т.д. Это нормальный рабочий процесс.

Основная сложность сегодня состоит в неопределенности: мы не можем быть уверены в том, как именно будет развиваться ситуация с пандемией, как отреагирует на новые вызовы бизнес и сколько продлится весь этот период. Безусловно, в текущей ситуации риски ряда отраслей были повышены, и мы не можем в полной мере заниматься кредитованием компаний, работающих в этих секторах. Это затрудняет нашу работу. Очевидно, что наиболее сильно пострадала туристическая отрасль, транспорт, перевозки, сфера развлечений. Процесс восстановления этих отраслей займет какое-то время, поэтому сокращение числа клиентов и их операций ожидаемо.

То есть у вас остаются отрасли, которые банк не кредитует?

— Да, к сожалению, эпидемия никуда от нас не ушла, и, несмотря на ослабление эпидемиологических мер, возобновление работы экономики, все равно еще остаются проблемные сферы бизнеса, которые мы предпочитаем пока не кредитовать. По розничному сегменту уровень риска мы не пересматривали, существенных изменений не происходило. В «Открытии» изначально довольно осторожная и аккуратная риск-политика, потому мы уверены в качестве своего портфеля и не видим оснований изменять и ужесточать требования к своим клиентам.

А риски? Есть ли тенденция, что у компаний все меньше и меньше денег остается на расчетных счетах?

— Если смотреть динамику портфеля пассивов в МСБ, то год к году наш портфель вырос на 30% до 6,03 млрд руб. Однако его структура изменилась: сейчас на долю средств на счетах до востребования приходится 48%, тогда как год назад — 60%. Бизнес научился считать свои деньги и размещает средства в депозиты, заставляя их работать. В крупном корпоративном бизнесе картина идентична: совокупный портфель вырос год к году на 20%, доля средств на счетах до востребования сократилась до с 27% до 12%. Я не вижу в этом особых рисков, мы пока не видим оттока капитала, хотя, не скрою, одно из направлений работы и целевой показатель в оценке наших сотрудников — сохранение и привлечение пассивов от корпоративных клиентов.

За последнее время «Открытие» активно заявляет о себе на розничном рынке. В прошлом году вы заявляли, что банк будет делать ставку на розничное кредитование. С учетом кризиса, роста безработицы и падения реальных доходов населения вы по-прежнему верны этой стратегии?

— Я говорила о том, что мы следуем рыночному тренду, потребительское кредитование в конце 2019 г. показывало высокие темпы роста и бурно развивалось, поэтому мы делали ставку на этот сегмент. И могу сказать, что мы довольны результатами и в этом направлении бизнеса. Розничный кредитный портфель банка в Свердловской области вырос в 1,4 раза относительно показателей аналогичного периода прошлого года, ипотечный — в 1,5 раза. Объем выдач также показал существенный рост, особенно в ипотеке — до 40%.

Безусловно, такой сильнейший фактор, как пандемия коронавируса, эпидемиологические ограничения и начавшийся кризис в мировой экономике оказали существенное влияние на бизнес-планы и ожидания. Мы также были вынуждены дважды корректировать свой прогноз и бизнес-планы, исходя из того, каким образом развивается экономика и пандемия. Но могу заверить, что потребительское кредитование, несмотря на обозначенные вами проблемы, мы пока рассматриваем в качестве приоритетного.

На сегодняшний день мы придерживаемся сценария, согласно которому выход из кризиса будет носить V-образный характер (сильное и резкое падение экономики во втором квартале и быстрый же отскок).

В целом по 2020 г. ожидается снижение ВВП страны около 4-5% к прошлому году, с последующим восстановлением роста экономики в 2021 г. К сожалению, продолжится сокращение реальных располагаемых доходов населения. Сценарий рабочий при цене нефти в среднем по году не ниже 38,9 $ за баррель и среднегодовом курсе рубля порядка 72 руб. за доллар. В таких условиях, согласно прогнозам аналитического управления «Открытие», розничное кредитование вырастет на уровне 6%, преимущественно за счет бурного развития ипотечного кредитования, которое выступит очевидным драйвером клиентской активности.

Ипотеку драйвером роста во многом сделало правительство, запустив программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. Не опасаетесь ли сильного падения рынка после того, как льготная программа под 6,5% перестанет действовать? Получится ли достичь желаемой доли рынка в 3,5%?

— Ипотечный рынок сегодня переживает настоящий бум. На это влияет несколько факторов. Основной, конечно, эффект рекордно низких ставок, в том числе и по программам государственной поддержки. Но я бы не стала строить пессимистичные картины, что сворачивание стимулов со стороны государства вызовет сильное падение на рынке. Сегодня рыночные ставки по ипотеке от самих банков также находятся на минимальных значениях. Если по «Госпрограмме-2020» в «Открытии» минимальная ставка — от 5,99%, то по собственной программе банка — 7,5%. Разница не столь существенна.

Безусловно, произойдет замедление темпов роста, но о сворачивании или падении речь не идет. Второй фактор, который влияет на спрос на ипотеку, — программы рефинансирования.

При рекордно низких ставках мы видим довольно существенный поток клиентов, которые намерены рефинансировать свои кредиты и снизить свою кредитную нагрузку. При дальнейшем снижении ставок этот процесс еще какое-то время продлится. Гораздо сильнее на рынок будет влиять взаимоотношение банков с застройщиками и объемы ввода жилья.

Наша доля на рынке ипотечного кредитования, если смотреть по последней опубликованной Банком России статистике, по итогам июля составила чуть больше 3%. Поэтому цель в 3,5% к концу года я считаю вполне реальной.

Можете сейчас дать ваш прогноз по рынку до конца года?

— В целом по году мы сохраняем прогноз по уверенному приросту кредитных портфелей, хоть и с замедлением темпов ростов. Условно, если на начало 2020 г. мы ожидали прирост на уровне 55%, то теперь прогнозируется порядка 30-35%. Пока по текущим показателям мы настроены оптимистично и видим, что эти ожидания сбываются.

Основная сегодняшняя задача, которая стоит перед нашей командой, — сохранить пул активных клиентов: поддержать их бизнес, предоставить поддержку, реструктуризировать кредиты, может быть, в других банках, а также привлечь новых клиентов.

Сейчас усилится конкуренция за клиентов, и нам есть что предложить бизнесу и тем самым нарастить свою долю в регионе. В розничном сегменте, как уже отмечалось, ставка будет сделана на ипотечное кредитование, кредитные карты и кредиты наличными.

В части пассивов, к счастью, мы пока не видим проблем, существенного оттока средств клиентов не наблюдается, изменение в пределах 1-3% от портфеля можно считать естественным процессом.

Отмечу, что в этот кризис наши клиенты проявляют себя крайне рационально в финансовом плане: нет панических попыток закрывать депозиты или покупать валюту на очередном высоком курсе.

Напротив, мы видим повышенный интерес и перекладывание средств в подешевевшие активы фондового рынка. В целом на фоне низких ставок по вкладам у клиентов проснулся интерес к инвестиционным продуктам: ПИФы, доверительное управление, ИИС, структурные продукты и инвестиционное страхование. Продажи этих сберегательных продуктов группы «Открытие» существенно выросли. Например, если в 2019 г. мы за 9 месяцев продали полисов инвестиционного страхования жизни на сумму 670 млн руб., то с начала этого года — уже около 980 млн руб.