«Народ работать как не хотел, так и не хочет». Владельцы карьера и завода о коронакризисе

«Вместо отсрочки стоило полностью освободить предпринимателей от уплаты налогов». Что чувствуют предприниматели, которые сначала приобрели завод, а накануне пандемии — еще один многомиллионный актив.

С владельцами ГК «Северный караван» мы встречались в сентябре 2019 г. Говорили о том, как Денис Румянцев и Максим Ситников с нуля создали сначала компанию по аренде строительной техники, потом занялись производством щебня и, наконец, приобрели завод ЖБИ. Как раз год назад они завершили оформление этих активов в группу компаний, создав замкнутый производственный цикл. Конечно, лейтмотивом того разговора стал кризис — нефть падает, доллар растет, цены на рынке стагнируют. Как при этом сохранить не только деньги, но и психическое здоровье, не скатиться в депрессию и не бросить все? Рецепт оказался простым и сложным одновременно: просто нужно не останавливаться.

Год спустя внешние условия усугубились пандемией и коронакризисом. Вести бизнес стало еще труднее. Тем более, в «Северном караване» добавился новый актив, который требует постоянных больших инвестиций — в разгар пандемии Денис и Максим приобрели гранитный карьер.

Справка DK.RU Группа компаний «Северный караван» (Екатеринбург)

Владельцы: Денис Румянцев и Максим Ситников

Подразделения:

«УралСпецТехника» — аренда строительной техники

Карьер САГРА — производство инертных материалов

Завод ЖБИ «Нейва» — производство железобетонных изделий

Годовой оборот группы компаний — порядка 300 млн руб.

Значимые объекты:

Район Академический

Район Солнечный

Реконструкция взлетных полос аэропорта Кольцово

Центральный стадион для Fifa 2018

Выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО

Что, по ощущениям, изменилось за год?

— По сути, ничего: что сейчас кризис, что тогда. Как было сложно, так и осталось. Хотя весной мы были в шоке: как раз подписали договор о покупке карьера — это случилось буквально на следующий день после объявления ограничительных мер. (До января 2020 г. Румянцев и Ситников не владели собственным карьером, а занимались производством щебня на партнерских началах — прим. ред.).

Рискованное решение — покупать карьер в такое время.

— Отступать было некуда. С предыдущего карьера пришлось уезжать, а оборудование нужно было куда-то ставить. Поэтому сначала на условиях аренды начали работать на новой площадке — карьере САГРА (Свердловская область), а когда собственник изъявил желание его продать, договорились с ним о покупке. Поэтому на свой страх и риск договор подписали.



За полгода в карьер САГРА было вложено больше, чем за последние десять лет

Кроме карьера, у вас есть еще завод ЖБИ в Невьянске. Его пришлось останавливать?

— Естественно, завод пришлось закрыть, недели три он вообще не работал. Конечно, остановка железобетонного завода — это не такие большие убытки, как, скажем, металлургического. Фактически, затраты были только на отопление и охрану. Ну, и зарплату платили, как положено, никого не сократили, потому что надеялись, что сезон начнется и все наладится.

Но реально работа пошла только в июне-июле, и всю весну шли убытки.

За счет чего справлялись?

— Перекладывали из одной «дыры» в другую. Спасал ситуацию карьер — он продолжал работать на свой страх и риск.

Единственным плюсом было снижение зарплатных налогов и пенсионных отчислений и отсрочка по налогам, которую тогда президент объявил. Но, опять же, сейчас отсрочка закончилась, и пришлось разом все выплачивать.

Как вообще могла помочь такая мера, если ты не работаешь, сидишь в убытке, откуда потом эти деньги появятся для оплаты? А если не заплатишь, на счета сразу блокировки приходят. При этом, когда платишь налоги с другого счета, с предыдущего блокировка снимается только через три-четыре дня. Теоретически так можно совсем остаться без средств. Еще ведь текущие налоги нужно платить.



Завод ЖБИ в Невьянске простаивал почти три месяца

А что, по-вашему, должны были сделать чиновники вместо отсрочки по налогам?

— По идее, стоило бы полностью освободить предпринимателей от уплаты. Хотя бы дать послабление по налогам на имущество, на землю. Это ведь постоянные затраты — даже если завод стоит, никто налоги на землю не отменяет.

Плюсы замкнутого цикла

Когда Денис Румянцев и Максим Ситников покупали завод ЖБИ, они фактически взяли кота в мешке. Знаний по этому рынку почти не было, пришлось вникать во все детали, полностью менять процесс, закупать новое оборудование. С карьером оказалось проще — все возможные ошибки они уже отработали на предыдущем объекте, когда закупали красивую, но неработающую технику, или брали оборудование, не подходившее для уральской породы.

— Наш новый карьер находится в северном направлении от города, вблизи поселка Сагра. Это отличное гранитное месторождение для производства щебня наивысшего качества.

Кроме того, теперь мы удобно отладили всю логистику. Карьер и завод находятся близко друг от друга, вся техника своя. Замкнутый цикл, все деньги группы компаний остаются внутри. Есть заказ на продукцию завода — значит, мы больше щебня у себя купим, значит, больше заработает наша служба доставки, а щебнем мы можем подпитывать завод в случае провалов. Есть возможность помогать друг другу внутри ГК. Для нас ситуация по сравнению с той, что была два года назад, более стабильна.



При замкнутом цикле деньги остаются внутри группы компаний

В карьер тоже пришлось вложиться после покупки?

— Конечно. Купить карьер — это одно. Потом нужно вложиться в оборудование, инфраструктуру, строительство дорог внутри карьера. Да, своя техника, свой щебень, но на этих работах заняты самосвалы, экскаваторы, мастера, прорабы — в итоге один день работы обходится в приличную сумму. А когда мы зашли на карьер, там, где сегодня дороги и установлено дробильное оборудование, стоял лес (раньше карьер не занимался производством щебня, а просто продавал скалу). Поэтому карьер за последние полгода получил больше, чем за 10 лет существования.

Единственный минус этого рынка — высокая конкуренция. У нас в области много карьеров, и поэтому низкие цены.

Как влияет политика и почему люди не хотят работать

Льготная ипотека, которую власти ввели в начале пандемии, фактически спасла строительный рынок. И будет поддерживать его дальше. Также по-прежнему бюджет выделяет средства на строительство дорог, и это поддерживает смежные рынки.

— Государство правильно сделало, что ввело льготную ипотеку. Если весной стройки стояли и мы фактически были без заказов, то после сегмент оживился, стали закладывать нулевые циклы. Для нас это значит — сваи для свайных полей, щебень и бетон для монолитов. Так что строительство получило определенную поддержку, и есть надежда, что все сопутствующие отрасли будут тоже работать. Кроме того, на дороги также продолжают выделяться деньги.

Многие считают, что бесконечно строить новые дома не получится — рано или поздно возникнет перепроизводство квартир, и никто их не будет покупать, даже в ипотеку.

— Но если деньги вливаются в стройку, значит, люди работают, получают зарплату и будут готовы тратить деньги на квартиры. На следующий год льготную ставку продлили, возможно, и Универсиада даст сильный толчок — в город деньги придут. Прямо или косвенно, мы чувствуем на себе, как такие события влияют на экономику.

А другие политические события как-то на вас отражаются?

— Политика в любом случае влияет. Сказали, что надо налоги со всех собирать, вот, собирают активно. Ставку льготной ипотеки ввели — ощущается. Доллар и евро выросли — подорожали очень сильно запчасти, себестоимость выросла везде. А цена продукции осталась прежней, значит, прибыль упала.

У вас не было желания продать часть компании, чтобы получить дополнительные инвестиции?

— Чтобы получить внешние вливания, есть два пути: либо кого-то брать в соучредители, либо идти к банкам. В данный момент мы идем вторым путем.

Что с кадровым вопросом в коронакризис? Может быть, появились те, кто реально хочет работать?

— Самое смешное — для людей будто вообще ничего не изменилось. Работать народ как не хотел, так и не хочет. Люди как будто живут в другом измерении. Они все сидят на бирже занятости, в остальное время шабашат. Им выгоднее получать субсидии и халтурить. Да, мы планировали, расширить штат сотрудников, но нет, работаем прежним составом.



На карьере САГРА добывается гранитный щебень разной фракции — он лучше всего подходит для бетонных смесей

Есть мысли о расширении сферы? Может быть, какие-то смежные рынки интересны?

— От карьера и завода мы уже никуда не уйдем. Дороги все равно будут строить, а завод ЖБИ всегда можно перестроить на другую продукцию. Там уже сейчас у нас достаточно широкая номенклатура — сваи, ПДН, продукция для дорожных коммуникаций, и инженерных сетей — лотки, кольца, крышки.

Конечно, уверенности нигде не может быть. Даже если ты что-то востребованное производишь, не факт, что это будет в плюс. Есть тонкая грань, на которой — умение производить, умение продавать и знание рынка. Сейчас все смотрят не просто на изделие, но на качество и цену. Сейчас клиент очень разборчивый, смотрит, чтобы качество было идеальное.

Традиционно спрошу: каким видите себя и свой бизнес через пять лет?

— Сейчас даже на год вперед страшно смотреть, а уж через пять… Хотелось бы, чтобы не было обязательств никаких ни перед кем, чтобы были свободные оборотные средства. Хочется, чтобы на каждом предприятии было самостоятельное руководство. Пока же приходится управлять всем в ручном режиме. Ну, и режим работы бы полегче — и то хорошо.

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