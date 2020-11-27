«Признание и вдохновение помогают двигаться вперед!» Кулуары премии «Человек года»

В 2020 г. «Деловой квартал» решил не отказываться от ежегодного вручения премии, но церемония была проведена в новом формате. Показываем закулисье мероприятия и рабочие кадры, которые не вошли в эфир.

26 ноября в Екатеринбурге показали трансляцию вручения премии «Человек года», организатором которой уже 11 лет выступает «Деловой квартал». Как это было — кто стал победителем номинаций и главным человеком года, мы уже рассказывали в подробном репортаже на DK.RU.

Поскольку 2020 год для многих предпринимателей стал поворотным, учредитель премии решил не отказываться от ежегодного награждения и принял решение провести премию в новом формате.

Съемки проходили в студии телекомпании «Четвертый канал», которая расположена в торгово-деловом центре Limerance. Количество гостей на мероприятии было ограничено.

Участие в церемонии принимали ведущий премии Евгений Енин, победители номинаций и те, кто вручал статуэтки. Чтобы соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора и разделить потоки посетителей, съемки велись в течение нескольких дней.

Сначала церемонию планировали сделать аллюзией на «Вечерний Ургант» — с узнаваемыми заставками, чтением абсурдных новостей и другими атрибутами этого шоу. Но впоследствии пересмотрели идею — не хотелось уводить премию в пародийность и снижать общий пафос и тональность мероприятия.

Но стартовая заставка была снята — в ней Евгений Енин опаздывает к началу церемонии. Вот она:

И поскольку «Деловой квартал» решил сохранить торжественность мероприятия, при входе в ТЦ Limerance гостей встречала красная ковровая дорожка, торжественная музыка и традиционная фотозона от партнера премии — ГК RED.

Директор Екатеринбургского филиала «Страховой дом «ВСК» Нигина Тен

Президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников

Общественный представитель «Агентства стратегических инициатив» по социальным проектам, член Общественной палаты Свердловской области Татьяна Флеганова

Основатель компании «Сима-Ленд», соучредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский

Владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев

Затем гости поднимались в студию «Четвертого канала», где и проходили съемки. Перед ними Евгений Енин давал короткий инструктаж участникам премии: некоторые были в телевизионной студии впервые, а кто-то чувствовал себя перед камерой уверенно.

Генеральный директор «Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области» Александр Породнов и Евгений Енин

Вячеслав Трапезников готовится объявить победителя номинации «Девелопер года»

Управляющий Банка ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов и Евгений Енин

В фокусе камеры исполнительный директор «Гильдии строителей Урала» Вера Белоус

Управляющая МЕГА Екатеринбург Айше Агекян в студии «Четвертого канала»

В ожидании вручения статуэток гости могли пообщаться в неформальной обстановке:

Управляющая банком «Открытие» Наталья Алемасова

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, Юрий Окунев и Андрей Симановский

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. В прошлом году ювелирный дом создавал награды для премии ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019, которую «Деловой квартал» вручал в честь своего 25-летия, отмечая уральцев, внесших значительный вклад в развитие региона за эту эпоху. В этом году ювелиры изготовили статуэтки с символом Урала — малахитом.

Андрей Симановский со статуэткой премии Человек года-2020

Галина Токарева, советник первого заместителя губенатора Свердловской области Алексея Орлова

По итогам премии «Человек года» было названо 11 победителей в 9 номинациях. Ознакомиться с полным списком можно здесь.

Отзывы партнеров Премии

Сергей Флягин, управляющий Автоцентров «Восточный Ветер»:

— Авторитет у «Делового квартала» для целого поколения уральских бизнесменов непререкаемый. Издание прошло долгий путь, который начинался на заре рынка.

Оставаясь с людьми дела в самые тяжелые времена, «Деловой квартал» заслужил право обсуждать и подтверждать значимые достижения. Для меня награда, полученная в 2018 г., стала особенной. Работа моя не была подчинена получению призов и званий, поэтому награда была неожиданной и приятной. Ведь оценили то, что я делал без помыслов о статуэтке. Получение премии придало уверенности в том, что делаю все правильно, добавило новых сил. Часть награды, конечно, принадлежит сотрудникам «Восточного Ветра».

Совершенно случайно недавно открыл для себя еще одну сторону этого звания. Теперь оно работает аргументом при трудоустройстве моих сотрудников: «Наш директор стал «Человеком года»!». Кто же будет отказываться от работы в компании, руководителя которой издание «Деловой квартал» признал лучшим?

Желаю премии оставаться такой же честной, справедливой и авторитетной!

Алексей Долгов, управляющий Банка ВТБ в Свердловской области:

— «Человек года», безусловно, важная и нужная премия для уральского бизнес-сообщества. Помимо возможности выделить лучших профессионалов из разных сфер деятельности данное мероприятие является еще и прекрасным поводом к тому, чтобы простимулировать предпринимателей на достижение целей, профессиональные подвиги и заслуженные награды.

Для банка ВТБ стратегически важно не только предлагать выгодные и технологичные сервисы для уральских предприятий, но и в целом создавать комфортную среду для развития бизнеса. На это нацелены наши совместные действия с правительством региона, и для этого мы поддерживаем подобные мероприятия.

Мы стремимся к тому, чтобы быть для клиента тем экспертом, который подскажет оптимальные решения как по финансированию, так и по любым деловым вопросам и рады быть причастными к премии. Желаем всем участникам, номинантам и организаторам премии «Человек года» успехов, здоровья и процветания и надеемся на встречу в следующем году!

Елена Ворошилова, руководитель отдела корпоративных продаж СИТИЛИНК Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень:

— 2020 г. для бизнеса стал испытанием и проверкой, но также произошедшие события стимулировали быстро приспосабливаться к новым условиям, перестраивать процессы, масштабироваться и перенимать опыт коллег.

Премия «Человек года» помогает ориентироваться на рынке, показывает, чьи решения дали положительный результат, и кто может вдохновить на новые проекты и идеи. «Ситилинк» с момента создания был компанией дистанционной торговли, нам не пришлось фундаментально перестраивать процессы из-за ситуации в мире, все инструменты для эффективной работы у нас были, и мы продолжали успешно работать в рамках стратегии.

В этом непростом году участие в премии «Человек года» особенно важно и почетно, т.к. еще раз подтверждает, что усилия, которые прикладывала команда под руководством таких профессионалов, оценены рынком. Уверена, что опыт всех номинантов и победителей будет полезен для их отрасли, поможет адаптироваться бизнесу к новым условиям.

Отдельную благодарность хочется выразить членам Экспертного совета. Перед ними уже одиннадцатый год стоит сложная задача — непредвзято выбрать самых достойных участников из профессионального сообщества, которые внесли наибольший вклад в развитие отрасли за прошедший год.

Татьяна Парвадова, заместитель управляющего по МСБ банка «Открытие»:

— Замечательная идея премии именно в том, что своих конкурентов и партнеров оценивают эксперты сообщества. Оценка коллег из экспертного совета — это очень ценно. Это большой праздник, когда ты выдыхаешь, общаешься с коллегами и партнерами, встречаешь тех людей, до которых не хватало времени добежать и пообщаться, поделиться впечатлениями, как прошел год, подвести какие-то итоги для себя.

В ноябре думаешь: кажется, все прошло хорошо, и есть целый месяц, чтобы строить новые планы на будущее, чтобы 1 января войти с ними в новый год. Поэтому для меня премия «Человек года» — это классное мероприятие, завершающее год и открывающее новую страницу.

Александр Чамовских, владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH:

— Благодарю организаторов премии за сотрудничество и честь войти в число Экспертного совета «Человека года-2020». Такие проекты, безусловно, важны — это признание и вдохновение, которое помогает двигаться вперед. А в постоянном развитии и совершенствовании, на мой взгляд, кроется секрет успеха. Развивая себя, свой бизнес, меняешь и среду. И номинанты, и победители премии, безусловно, меняют наш город к лучшему, за что выражаю им искреннюю симпатию и уважение.

«Гильдия строителей Урала»:

— Для нас большая честь стать частью такого статусного мероприятия, как премия «Человек года». Мы рады, что в этом году удалось уделить особое внимание строительной отрасли – наградить не только застройщиков, и подрядчиков. Понравилась техническая часть организации – наличие памятки участнику, парковочных мест, форма анкеты и т.п. Считаем, что удачно подобран экспертный совет. Благодарим «Деловой квартал» за сотрудничество и надеемся, что в следующем году премия вернется в офлайн и продолжит развиваться!

После вручения гости премии сделали памятные фото:

Обладатель статуэтки в номинации «Банкир года», управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

Управляющий директор «Северского трубного завода» Михаил Зуев

Вера Белоус

Андрей Симановский, лауреат премии Человек года-2020

Екатерина Сазонова, заместитель гендиректора по общим вопросам сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН»

Юрий Толмачев, вице-президент ювелирного дома CHAMOVSKIKH

Айше Агекян, обладатель статуэтки Человек года-2020

Александр Андреев

Если вы не успели посмотреть трансляцию Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года», то сделать это можно прямо сейчас:

«Деловой квартал» выражает благодарность партнерам премии «Человек года»:

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».