«Краш-тест для бизнеса». Как в Екатеринбурге вручали премию «Человек года — 2020»

«Неприниматели» — это бизнесмены, которые не согласны с тем, что происходит сейчас, и готовы сделать все, чтобы изменить мир». 11 лауреатов на одиннадцатой премии: как это было — в репортаже на DK.RU.

2020-й год внес коррективы в традиционную церемонию вручения премии «Человек года», организатором которой уже 11 лет выступает «Деловой квартал». Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести премию в привычном офлайн-формате, вручение статуэток проходило без зрителей — впервые за всю историю проекта.

— Учредителю премии нелегко далось это решение, — сказал, начиная церемонию, ее ведущий Евгений Енин. — Мы все дорожили возможностью пройтись по красной ковровой дорожке, встретить на фуршете друзей и лично поздравить победителей. Но мы понимаем: этот год очень многое поменял в нашей жизни. Мы дорожим вашим здоровьем, поэтому сегодня пригласили на церемонию только победителей и тех, кто вручит им заветные статуэтки.

Для зрителей проходила трансляция в интернете — на сайте DK.RU, в соцсетях издания и на площадках наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, а также в эфире сразу двух телеканалов Екатеринбурга — на «Четвертом канале» и «Студии-41». Кроме того, впервые «Человека года» представили и на федеральной площадке: церемонию транслировала WBCMedia — российская мультимедийная платформа с одной из самых больших видеобиблиотек в стране о бизнесе и сервисами для эффективного развития компаний.

В этом году без премьер не обошлось и в номинациях. Костяк остался традиционным, но в этом году организаторы решили отдельно отметить предпринимателей, которые увидели в «коронакризисе» новые возможности и смогли оперативно перестроить свой бизнес. Для них учредили новый блок номинаций — «Трансформация бизнеса». При этом тема преодоления последствий пандемии коронавируса не могла не затронуть и основные номинации — кризис так или иначе коснулся каждой компании.

На прошлогодней церемонии «Человек года» я пошутил, что в нашей жизни становится все больше «цифры». Тогда еще никто не знал, какая часть нашей жизни уйдет в «цифру», но в этом году коронавирус и экономический кризис стали настоящим водоразделом для многих бизнесов. Они проверили наших предпринимателей на прочность и умение мгновенно преображать свой бизнес, — сказал Евгений Енин, представляя новую номинацию.

В номинации «Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия» в тройку номинантов вошли Алексей Чистяков, заместитель генерального директора по развитию — главный конструктор «Тритон-ЭлектроникС», Юрий Окунев, владелец «Талицких молочных ферм», и Евгений Фомин, генеральный директор «Уралкерамики».

Имя лауреата назвала Татьяна Парвадова, заместитель управляющего по МСБ банка «Открытие».

— У нас в банке есть такое понятие — «неприниматели». Это бизнесмены, которые не согласны с тем, что происходит сейчас, и готовы сделать все, чтобы изменить мир, — сказала она, готовясь открыть конверт с именем лауреата.

Им стал Юрий Окунев. Он поблагодарил всех, кто отдал за него голоса, и сказал, что «строить заводы — действительно очень непросто».

Напомним, Юрий Окунев строит новый молочный завод в 220 км от Екатеринбурга (инвестиции составили более 1 млрд руб.), делает в Екатеринбурге образцовые газоны, пытался превратить целую улицу в европейскую, а в самой Талице хочет сделать красивую современную набережную.

«Газоны Екатеринбурга по вам тоскуют», — заметил Евгений Енин, вручая Юрию Окуневу подарки от телекомпании «Четвертый канал» и торгово-делового центра Limerance — соорганизаторов церемонии.

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. В прошлом году ювелирный дом создавал награды для премии ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019, которую «Деловой квартал» вручал в честь своего 25-летия, отмечая уральцев, внесших значительный вклад в развитие региона за эту эпоху. В этом году ювелиры изготовили статуэтки с символом Урала — малахитом.

В еще одной новой номинации — «Трансформация бизнеса. Услуги и сервис» — в финальную тройку номинантов вошли Павел Берестовский, ресторатор, совладелец холдинга «Малиновка групп», Иван Косьмин, заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, руководитель филиала компании в Екатеринбурге и Юлия Франгулова, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН».

Для вручения статуэтки Евгений Енин пригласил Елену Ворошилову, руководителя отдела корпоративных продаж компании «Ситилинк» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени.

В наше непростое время участие в премии «Человек года» очень важно, потому что показывает профессионализм команды, — сказала Елена Ворошилова, объявляя победителя в этой номинации.

Награда досталась Юлии Франгуловой:

В момент вручения награды финалистка была за пределами Екатеринбурга, и статуэтку для нее получила Екатерина Сазонова, заместитель гендиректора по общим вопросам сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН».

— Год был трудным, весь бизнес так или иначе претерпел трансформации, мы — не исключение. Для нас пандемия и коронакризис стали мощным драйвером развития, благодаря которому мы во многом пересмотрели стратегию компании и тактику взаимодействия с нашими клиентами, — сказала она, получая статуэтку.

Представляя номинацию «Социальный бизнес», ведущий церемонии отметил, что 2020 г. стал «краш-тестом для всего бизнеса», но самоизоляция и кризис не разъединили, а объединили людей, предприниматели продолжали поддерживать социально-ориентированные проекты города и области.

В финальную тройку номинантов в категории «Социальный бизнес» жюри включило Айше Агекян, управляющую ТРЦ МЕГА Екатеринбург, Гузель Санжапову, основателя бренда Coсco bello, и Михаила Скляра, генерального директора медицинского центра «УГМК-Здоровье».

Имя победителя назвала Татьяна Флеганова, общественный представитель «Агентства стратегических инициатив» по социальным проектам, член Общественной палаты Свердловской области.

Очень рада, что премия за социальный бизнес вручается уже в десятый раз. [Эти] люди верят в свои идеи и искренне делают то, что у них получается, — отметила Татьяна Флеганова. — Я очень рада видеть здесь имя человека, который достоин победы в этой номинации.

«Человеком года» в номинации «Социальный бизнес» стала Айше Агекян. «Ваш бизнес действительно выстраивается для человека и вокруг его потребностей», — сказала Татьяна Флеганова, вручая статуэтку.

Для меня и моей команды это большое признание и большая честь, это говорит о том, что город замечает социально-ответственный бизнес, и я надеюсь, что мы подаем хороший пример другим общественным пространствам, — заметила Айше Агекян, получая награду.

«Спасибо за парк, — сказал Евгений Енин. — Если на главной площади с елкой не задастся, можно к вам?». «Конечно, мы подстрахуем», — ответила управляющая МЕГА Екатеринбург.

В 2020 г. в состав жюри вошли 22 эксперта: именно они принимали решение, кого номинировать, и голосовали за победителей — это ведущие предприниматели региона, представители всех уровней власти, а также руководители отраслевых объединений (с полным списком участников Экспертного совета вы можете ознакомиться на официальном сайте премии). Совместно с одним из таких объединений, «Гильдией строителей Урала», в этом году были вручены сразу две профильные номинации.

На звание «Девелопер года» претендовали Евгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов УГМК-застройщик, Юрий Романович, директор TEN девелопмент и Геннадий Черных, директор PRINZIP. Назвать имя победителя ведущий пригласил президента «Гильдии строителей Урала» Вячеслава Трапезникова.

— Для нас большая честь сотрудничать с премией «Человек года» и предложить жюри кандидатуры лучших застройщиков региона для выбора, — сказал Вячеслав Трапезников.

«Девелопером года» стал Геннадий Черных, сам он присутствовать на церемонии не смог, но Вячеслав Трапезников обещал передать ему эту награду.

Добавим, что у строителей есть особый повод для благодарности Геннадию Черных — именно его компания создала в Екатеринбурге прецедент, после которого в городе активизировались разговоры об отмене обязательного согласования внешнего облика строящихся зданий. И в результате застройщикам, похоже, удалось сделать эту норму необязательной.

— Почти 100 лет назад Владимир Маяковский, приехав в Свердловск, сказал про него, что это не город, а строительная площадка. С тех пор название города изменилось, но в нем по-прежнему любят и умеют строить, — отметил Евгений Енин, представляя еще одну строительную номинацию, созданную при поддержке «Гильдии строителей Урала».

Это номинация «Подрядчик года». В ней оцениваются подрядные организации в строительной сфере. В тройку финалистов вошли Александр Матвеев, директор «Специализированного монтажного управления Мастер», Сергей Мельников, директор компаний «Лифтмонтаж-1» и «Торговый Дом «Лифтмонтаж-1», Антон Кунис, директор производственного предприятия «Адепласт».

Имя победителя назвала Вера Белоус, исполнительный директор «Гильдии строителей Урала».

— Все номинанты очень достойны. «Человеком года» в номинации «Подрядчик года» стал человек и компания, которую знают все заказчики и генподрядчики нашего города. Это Сергей Мельников, — озвучила Вера Белоус.

И добавила, что финалист сейчас находится на карантине.

Награду получил Марат Габдиев, заместитель директора «Лифтмонтаж-1». Он отметил, что с 2001 г. компания смонтировала более 4 тыс. лифтов и еще более 1,5 тыс. приняла в обслуживание — по этим показателям «Лифтмонтаж-1» является лидером на своем рынке.

— Только за первую половину 2020 г. в производство Свердловской области было вложено более 40 млрд руб. Организаторы премии решили отметить тех, кто инвестирует в развитие реального сектора, — пояснил Евгений Енин, представляя номинацию «Инвестор года».

В этой номинации жюри отметило предприятия, которые, несмотря на сложную ситуацию, в 2020 г. завершили инвестпроекты на своих производствах. В тройку лидеров вошли Михаил Зуев, управляющий директор «Северского трубного завода», Александр Копьев, генеральный директор «Кушвинского завода прокатных валков», Андрей Любаев, генеральный директор «Свердловского инструментального завода».

Вручал награду генеральный директор «Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области» Александр Породнов. «Инвестором года» стал Михаил Зуев.

Получая статуэтку, он отметил, что к этой награде предприятие шло 15 лет, и это оценка работы не руководителя, а всего коллектива завода.

15 лет назад Трубная металлургическая компания, Северский трубный завод разработали программу перестройки одного из старейших уральских заводов. Шаг за шагом мы реализовывали наши проекты, и 2020 г стал для нас особо знаковым: мы завершили реализацию стратегической инвестиционной программы. Мы создали на нашем заводе наилучшие доступные технологии, все, что придумала металлургическая цивилизация, внедрено в наши агрегаты. Мы обеспечили себе абсолютную конкурентоспособность на ближайшие 30 лет, — сказал Михаил Зуев.

Он отметил, что проект завода получил экологическую награду и снял с города Полевского, в котором располагается, экологическую нагрузку. Компания в разы сократила водозабор, водосброс. «Ни по одному ингредиенту мы не превышаем разрешенных нормативов по выбросам», — добавил Михаил Зуев.

«Благодаря вам, вашим коллегам и конкурентам Урал остается промышленным краем, спасибо вам за это», — добавил Евгений Енин.

В номинации «Банкир года» в тройку номинантов вошли Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области, Александр Зубков, председатель правления Банка Кольцо Урала и Елена Разумовская, управляющий Альфа-банком в Свердловской области.

— Деньги — это кровь экономики, а банковская система — сердце и сосуды. Приятно слышать, как сердце бьется сильно и ровно, — метафорично выразился ведущий, представляя номинантов из банковского сектора.

Для награждения победителя пригласили директора екатеринбургского филиала САО «ВСК» Нигину Тен.

— Я считаю, что это одна из основных бизнес-премий года. Я сама в 2014 г., работая в Челябинске, получила премию в номинации «Финансист года». Я знаю, насколько это дает стимул и энергию для дальнейшего развития и покорения вершин, — сказала Нигина Тен.

«Банкиром года» признали Наталью Алемасову.

Эта премия — это, прежде всего, признание твоих коллег, что очень ценно. Наверное, самое важное, когда твои успехи видят коллеги, которые, в общем-то, являются твоими конкурентами. Огромное им за это спасибо, — сказала победительница, добавив, что это премия команды, в которой работает более 400 человек, и они каждый день хотят стать лучше для своих клиентов, родных и близких.

В номинации «Управленец на госслужбе» жюри выделило Алексея Орлова, первого заместителя губернатора Свердловской области, и Сергея Пересторонина, министра промышленности Свердловской области. Вручал номинацию (кстати, в онлайн-режиме — с помощью ставшего популярным в пандемию сервиса Zoom) Аркадий Чернецкий, первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Свердловской области, которого Евгений Енин назвал «ветераном этой номинации». Напомним, что Аркадий Чернецкий стал лауреатом премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Управленец на госслужбе». А в начале 2020 г. вошел в перечень самых влиятельных персон Свердловской области — ТОП-50: главные люди Урала.

Несмотря на все сложности нынешнего года добрая традиция, которая родилась в Свердловской области, не прекращается, и мы имеем возможность отметить тех представителей бизнеса и власти, которые всю душу вкладывают в свою работу, внедряют новые технологии, осваивают новые рубежи. Всегда приятно получать знаки отличия от коллег по цеху. Наверное, это самая дорогая награда, когда люди, которые понимают суть твоей деятельности и в состоянии оценить истинные результаты работы, отдают дань твоему умению, вдохновению. Поэтому премия «Человек года» пользуется такой популярностью. И думаю, что нынешнее вручение, несмотря на особые условия, в которых мы живем в 2020 г., ничего в этом процессе не изменит, — сказал Аркадий Чернецкий.

Победителем в этой номинации стал Алексей Орлов. Статуэтку вручили его советнику — Галине Токаревой.

Но в тот же день, уже поздно вечером, награда нашла героя:

В финале церемонии зрителей ждал сюрприз: главная номинация «Человек года», победителя в которой выбирает организатор премии, одна, а статуэток на столе у ведущего было три.

«Почему так?» — удивился Евгений Енин. И для ответа на этот вопрос пригласил директора и главного редактора издания «Деловой квартал». Сергей Дружинин традиционно сохранял интригу:

— Мы очень рады тому, что, несмотря на это сложное время, наш проект состоялся. Я хочу поблагодарить партнеров и экспертов премии, которые нашли время и ресурсы — и подключились к работе. Поздравляю всех финалистов и лауреатов, кто сегодня уже выходил на эту сцену.

Впервые в истории премии у нас не один, а сразу три победителя. На этот раз — это не только выбор редакции, а общее мнение экспертного совета и представителей органов власти. Весь этот год лауреаты по мере сил и возможностей помогали жителям Екатеринбурга и Свердловской области бороться с нашей общей бедой — пандемией коронавируса: дарили «Скорой помощи» новые автомобили, поставляли врачам средства защиты, горячее питание, закупали дорогостоящее оборудование и оказывали адресную помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. А еще они ежедневно обеспечивают рабочими местами многих жителей нашего региона.

Не хватит телеэфира, чтобы перечислить все добрые дела, которые совершили и продолжают совершать наши лауреаты. Уверен, не найдется ни одного человека, кто не поддержит этот выбор.

Наконец, интрига была раскрыта: лауреатами главной номинации стали основатели Фонда Святой Екатерины — уральские предприниматели Андрей Козицын (УГМК), Игорь Алтушкин (РМК) и Андрей Симановский («Сима-Ленд»).

Для получения статуэток г-н Дружинин пригласил Андрея Симановского и директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева.

Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины, Андрей Симановский, соучредитель Фонда святой Екатерины, Сергей Дружинин («Деловой квартал») и ведущий церемонии Евгений Енин

— Мне очень приятно получить этот, я считаю, заслуженный приз. Главными локомотивами являются Андрей Анатольевич Козицын и Игорь Алексеевич Алтушкин, именно они были идейными вдохновителями оказания этой помощи. И от их лица я хотел бы сказать: хорошо бы, чтобы это являлось примером для бизнеса. Современный бизнес должен стать социально ориентированным, нацеленным на помощь людям. Нужно вместе пытаться справиться с этой бедой, — сказал Андрей Симановский.

Александр Андреев, в свою очередь, поблагодарил волонтеров и неравнодушных граждан, которые помогают работе Фонда: «Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам и экспертам премии за то, что видите работу фонда и высоко ее оцениваете. Отдельные слова благодарности заслуживают те горожане, которые с момента начала пандемии приходили к нам и совершенно безвозмездно включались в работу. Кроме того, хотелось бы отметить волонтеров движения «Сила Урала», спортсменов и сотрудников Академии единоборств РМК, Службу милосердия Екатеринбургской епархии, Министерство социальной политики Свердловской области и всех тех, благодаря кому реализация этого масштабного проект стала возможной».

В завершение ведущий Евгений Енин поблагодарил всех номинантов и победителей за то, что «помогают делать нашу жизнь более удобной, интересной, красивой и увлекательной» и выразил надежду, что в следующем году привычный формат премии вернется.

Post Scriptum. И все же лауреатам и участникам «Человека года» удалось пройти по красной ковровой дорожке! Это стало возможным благодаря партнеру премии — ГК RED. Фотогалерея и традиционные кулуары — в нашем следующем материале на DK.RU.

Видео-версия церемонии вручения премии «Человек года — 2020»

«Деловой квартал» выражает благодарность партнерам премии «Человек года»:

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

Фото: Марат Габдрахманов, ZOOM ZOOM — специально для DK.RU; также использованы скриншоты трансляции