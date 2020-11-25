Банк Кольцо Урала — удачный выбор для финансового сопровождения крупного бизнеса

Взаимовыгодное партнерство — так характеризуются эффективные отношения Банка Кольцо Урала с корпоративными клиентами. При этом основной задачей банка является забота о сохранности капитала клиентов.

Крупнейшие компании региона заинтересованы в сотрудничестве с региональными банками, ведущими свою деятельность в местах расположения их основных производств, так как именно они обладают более тонким пониманием специфики бизнеса в регионе и персонализированным подходом при построении отношений с крупным бизнесом. Такими преимуществами в полной мере обладает Банк Кольцо Урала, которому неизменно удается оперативно находить решения, максимально удовлетворяющие клиентов, и проводить все необходимые процедуры с минимальными усилиями со стороны бизнеса.

Председатель Правления ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Александр Зубков рассказывает о специфике работы банка с крупными корпоративными клиентами:

— Мы предлагаем своим клиентам различные кредитные продукты в зависимости от их бизнес-целей — кредитную линию, овердрафт, лизинг, финансирование инвестиционных проектов и другие. Клиенты могут получить как каждый продукт в отдельности, так и в сочетании.

Для того, чтобы сделать процесс оформления заявки на кредит для крупного бизнеса простым и комфортным, менеджеры Банка Кольцо Урала оказывают клиентам полное содействие при подготовке всего пакета необходимой документации. Банк запрашивает оптимальный для принятия решения объем документов, при этом часть из них получает самостоятельно из официальных единых информационных систем, избавляя клиента от лишних хлопот. Также клиенты могут предоставлять документы для рассмотрения кредита через дистанционные цифровые каналы без посещения офиса. Таким образом, мы стремимся экономить время и силы наших клиентов, чтобы они могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не отвлекаясь на рутину.

Помимо услуг кредитования мы предоставляем бизнесу расчётно-кассовое обслуживание на самом высоком уровне, неотъемлемой частью которого является современный, функциональный и бесперебойный Интернет-банк, позволяющий решить практически все финансовые задачи дистанционно. Также нашим клиентам доступны все классические банковские продукты, требующиеся любому крупному предприятию для эффективной работы — начисление процентов на остаток средств на расчётном счете, депозиты, векселя, корпоративные карты, эквайринг (для компаний, занимающихся розничной торговлей).

Для корпоративных клиентов, находящихся на комплексном обслуживании в Банке Кольцо Урала (в том числе имеющих у нас зарплатный проект) мы организовываем офисы банка непосредственно на территории предприятий, чтобы сотрудники компаний решали свои финансовые задачи «здесь и сейчас». Зарплатные карты Банка Кольцо Урала обладают функционалом, полностью соответствующим требованиям современного потребителя — интуитивно понятные Интернет-банк и мобильное приложение для решения ежедневных финансовых вопросов без посещения офиса, а также программа лояльности с выгодным кешбэком в баллах за покупки.

Особенностью нашего сервиса является непрерывное сопровождение клиентов в формате 24/7 — менеджеры банка контролируют сроки проведения обязательных платежей клиентов, консультируют, оказывают экспертную поддержку по всем финансовым вопросам». Очевидно, что в сегодняшних реалиях для обслуживания крупного корпоративного бизнеса на новом качественном уровне финансовым организациям необходимо отойти от формализованного подхода. Поэтому Банк Кольцо Урала детально изучает особенности деятельности своих клиентов, учитывает их пожелания и принимает во внимание все потребности. Банк выступает не только в роли партнера, но и куратора, советчика, который действительно заботится об интересах клиентов, предлагая каждому экспертизу и лучшие решения.

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