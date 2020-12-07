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Стало известно, кто восстановит заброшенную больницу в Зеленой Роще

Стало известно, кто восстановит заброшенную больницу в Зеленой Роще
Иллюстрация: ural-n.ru

На этом месте на условиях государственно-частного партнерства построят современный госпиталь. В деле – известные бизнесмены. Они получат участок без торгов.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Восстановлением больницы в Зеленой Роще, которую называют зданием-призраком, займутся учредители «Фонда святой Екатерины» Игорь Алтушкин, глава РМК, Андрей Козицын, генеральный директор УГМК, и владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.

Инвесторы хотят, чтобы больница, которая появится в Зеленой Роще, стала одной из лучших в мире. В качестве примера они приводят немецкий госпиталь «Шарите», — пишет E1.ru со ссылкой на собственный источник.

Восстановление здания будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства, на это дается пять лет. Планируется, что медучреждение будет государственным, его передадут области. Работы смогут начать после того, как губернатор подпишет официальное распоряжение. Письмо, в котором инвесторы выразили такое желание, уже направили Евгению Куйвашеву, губернатору Свердловской области. Эту информацию E1 подтвердили в «Фонде святой Екатерины».

Разрушающийся объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м построен в 1932 г., его не раз пытались продать, но желающих не находилось. В ноябре 2020 г. объявили новые торги: стартовая цена за здание была 1 руб. 20 коп. и еще 62 млн 702 тыс. руб. — за земельный участок. И у объекта появилось несколько интересантов. Так, основатель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявлял, что готов воссоздать памятник в его историческом виде. Позже о своем интересе сообщили глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Как сообщал DK.RU, Алтушкин и Козицын готовы вложить в восстановление больницы 2,5 млрд руб. В конце ноября МУГИСО отменило торги, заявив, что ищет другие варианты ремонта здания и рассматривает варианты государственно-частного партнерства, чтобы назначение объекта не изменилось, писал DK.RU.

Добавим, что основатели «Фонда святой Екатерины» в этом году были отмечены бизнес-сообществом за помощь системе здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса. На такие проекты фонд направил более 1,4 млрд руб. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский стали лауреатами главной номинации бизнес-премии издания «Деловой квартал» «Человек года-2020».

Автор: Анна Хлебникова
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