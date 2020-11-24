«Человек года». Главные люди на самых оживленных рынках Екатеринбурга

«Деловой квартал» продолжает знакомить с претендентами на победу в премии «Человек года». Сегодня представляем банкиров и тех, кто обеспечивает людей новым жильем и рабочими местами.

Накануне DK.RU опубликовал имена номинантов в трех номинациях. Две из них — «Трансформация бизнеса. Производственные предприятия», «Трансформация бизнеса. Услуги и сервис» — появились только в этом году и стали ответом на коронакризисные потрясения. Третья номинация — традиционная, называется она «Социальный бизнес» и отмечает тех, кто не просто зарабатывает деньги, но и улучшает жизнь многих людей.

Сегодня мы представляем следующие номинации — «Банкир года», «Девелопер года» и «Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере).

Банкир года

Наталья Алемасова

управляющая банком «Открытие» в Свердловской области

В 1,5 раза вырос за год портфель кредитов, выданных МСП Свердловской области

Даже в это непростое время банк «Открытие» успешно работает с сегментом малого и среднего бизнеса. Банк был одним из первых, кто предложил помощь своим клиентам-бизнесменам в пандемию: помимо предоставления каникул, снижения затрат бизнеса на обслуживание в банке, «Открытие» представил кредитные продукты для нового бизнеса.

Портфель кредитов, выданных банком предприятиям малого и среднего бизнеса Свердловской области, вырос в 1,5 раза. Причем во втором квартале выдачи упали более чем вдвое, до 0,58 млрд руб., а по итогам третьего квартала даже превысили докризисный уровень — более 2 млрд руб.

По программе «Кредит под 0%» было оформлено 18 кредитов на сумму чуть более 35 млн руб., по программе «Кредит под 2%» — 25 договоров на сумму более 100 млн руб. Всего с момента ввода ограничений банк «Открытие» провел 30 реструктуризаций по обращениям клиентов с общей ссудной задолженностью на уровне 406 млн руб. Сейчас в сегменте малого и среднего бизнеса уровень просроченной задолженности в банке не превышает 4%, а в розничном портфеле этот показатель еще ниже.

Александр Зубков

председатель правления банка «Кольцо Урала»

62-е место по прибыли занимает банк в рейтинге крупнейших банков России

Один из первых коммерческих банков России, обладатель двузначного номера лицензии Банка России №65, сейчас обслуживает более 16 тыс. корпоративных и 280 тыс. частных клиентов, имеет развитую инфраструктуру, включающую в себя более 40 офисов, а также более 250 банкоматов и терминалов самообслуживания в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской и Оренбургской областях, а также Республике Башкортостан.

На 1 октября 2020 г. Банк Кольцо Урала занимает 107-е место по размеру активов и 62-е место по прибыли в рейтинге крупнейших банков России. В этом году банк внедрил программу лояльности «#ТОЧТОНАДО» для держателей банковских карт; для зарплатных клиентов ввели кредитную карту с длительным льготным периодом и бонусной программой; для розничных заемщиков, как и для предпринимателей, реализованы кредитные каникулы. В июне 2020 г. банк полностью модернизировал корпоративный сайт и его мобильную версию, обновил сеть банкоматов самыми современными устройствами.

В апреле 2020 г. стал 51-м банком в стране, присоединившимся к Системе быстрых платежей (СБП). Банк также обновил мобильное приложение для бизнеса, что обеспечило клиентам возможность решать практически все финансовые задачи предприятия дистанционно.

Елена Разумовская

управляющий Альфа-банком в Свердловской области

До $592 млн выросла чистая прибыль банковской группы Альфа-банка за первое полугодие 2020 г.

В Свердловской области Альфа-Банк за девять месяцев работы увеличил количество активных клиентов-юрлиц на 16%, частных лиц — на 9,5%. Число клиентов, ежемесячно перечисляющих зарплату через Альфа-банк в размере более 10 тыс. руб., выросло на 2%.

Банк также увеличил привлечение средств от физлиц на 5% (без учета изменения курса валют), от юридических лиц — на 8,7%. Кредитный портфель юридических лиц в Свердловской области увеличился на 6,3%.

В период самоизоляции более 60% сотрудников филиала были переведены на дистанционный режим работы. При этом ни один офис Альфа-банка в регионе не был закрыт.

Чистая прибыль банковской группы Альфа-банка за первое полугодие 2020 г. выросла до $592 млн. Число активных клиентов МСБ выросло до 576 тыс. по сравнению с 540 тыс. на начало года, число активных розничных клиентов увеличилось до 6,5 млн.

Кредитный портфель вырос на 5,4% без учета валютной переоценки, до $38,3 млрд. Прирост в розничном сегменте составил 11,2% до $10,3 млрд.

Девелопер года

Евгений Мордовин

руководитель девелоперских проектов УГМК-застройщик

124,9 га комплексно застраивает компания на севере Екатеринбурга

Строительный дивизион холдинга УГМК возводит коммерческие и жилые объекты недвижимости уже 15 лет — с 2005 г. Среди них немало зданий, которые формируют облик города: отель Hyatt, деловой дом «Демидов», «Башня Исеть», БЦ «Вознесенский», «Ельцин Центр». В 2017 г. появилась компания УГМК-Застройщик, которая объединила под своим брендом строительство нескольких жилых комплексов, которые также можно назвать знаковыми для Екатеринбурга, — «Нагорный», «Макаровский», «Изумрудный Бор».

Сегодня УГМК-застройщик возводит более 150 000 кв. м. В рейтинге «Делового квартала», посвященном девелоперам Екатеринбурга, по итогам 2019 г. УГМК-Застройщик занял седьмое место, за год прибавив сразу 12 позиций. А в рейтинге портала ЕРЗ.РФ, в котором проекты девелоперов Свердловской области оценивались по потребительским качествам, компания УГМК-Застройщик заняла первое место.

Буквально на днях девелопер получил еще одно признание – ЖК «Макаровский» стал лучшим комплексом бизнес-класса Екатеринбурга в VI Конкурсе достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф».

Юрий Романович

директор TEN девелопмент

300 000 кв. м жилья возводит компания прямо сейчас

ГК TEN работает в Екатеринбурге более 20 лет. За это время компания построила свыше 300 тыс. кв. м жилой недвижимости. Среди объектов — клубный дом «Эверест», ЖК «Екатерининский парк», грин-проект «Ботанический сад» и многие другие. Несколько проектов компании выходили в финал престижной премии Urban Awards.

В портфеле компании есть и коммерческие объекты — ТРЦ «Алатырь» и ТЦ Limerance. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 ноября 2020 г., TEN занимает третью строчку рейтинга свердловских девелоперов по объему строящегося жилья. При этом компания отмечена максимальным баллом рейтинга по степени надежности — TEN ни разу не сдвинул сроки сдачи своих домов. Более того, TEN совместно с министерством строительства и уполномоченным по правам человека в Свердловской области решает проблемы обманутых дольщиков. Несколько таких долгостроев уже введены в эксплуатацию — десятки семей получили долгожданные квартиры.

Геннадий Черных

директор PRINZIP

4 млн кв. м жилья до 2040 г. сдаст компания в микрорайоне Исток на юго-востоке Екатеринбурга

Компания PRINZIP строит в Екатеринбурге жилые дома, офисные и торговые центры 15 лет. Объемы сданной в эксплуатацию жилой и коммерческой недвижимости превысили 800 тыс. кв. м. Сегодня в стадии строительства находится шесть проектов общей площадью более 330 тыс. кв. м жилой недвижимости. По этому показателю PRINZIP входит в ТОП-3 застройщиков Екатеринбурга по версии ЕРЗ.РФ.

В 2020 г. компания начала освоение территории комплексного развития на юго-востоке Екатеринбурга — поселка «Исток». Этот проект станет крупнейшим для города на ближайшие годы. К 2040 г. на территории в 4000 га планируется построить 4 млн кв. м жилой недвижимости и 2 млн кв. м логистических и индустриальных площадей — люди смогут работать неподалеку от дома. Планируется, что в новом микрорайоне поселится не менее 150 000 человек. Жить они будут в комфортных среднеэтажных домах, часть территории застроят коттеджами.

Подрядчик года*

* оцениваются подрядные организации в строительной сфере

Александр Матвеев

директор «Специализированного монтажного управления Мастер»

Более 100 реализованных объектов жилой и коммерческой недвижимости

«Специализированное монтажное управление Мастер» занимается монтажом внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции. В октябре компании исполнилось 14 лет. С 2012 г. «СМУ Мастер» ежегодно входит в тройку лидеров рейтинга добросовестных подрядных организаций СРО «Ассоциация Строителей Урала». В 2016 г. компания награждена дипломом областного профессионального конкурса организаций Свердловской области «Лидер строительного комплекса» в номинации «Лучшая организация по монтажу санитарно-технических систем, систем вентиляции и кондиционирования Свердловской области», в 2019 г. признана лучшей строительно-монтажной организацией Свердловской области и награждена дипломом Строительного комплекса Свердловской области.

Предприятие работает на объектах крупнейших девелоперов Екатеринбурга, таких как «ЛСР», «РСГ Академическое», «Стройтэк», «Астон. Екатеринбург», ГП «Формула Строительства». На счету «СМУ Мастер» работа на стройках множества жилых комплексов: ЖК «Цветной бульвар», ЖК «Счастье», ЖК «Эверест», ЖК «Тихомиров», район «Академический» и т.д. Реализовано более 100 объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Сергей Мельников

директор компаний «Лифтмонтаж-1» и «Торговый Дом «Лифтмонтаж-1»

460 млн руб. – оборот за 2019 г.

«Лифтмонтаж-1» под руководством Сергея Мельникова был основан в 2001 г. и быстро стал одной из ведущих компаний по монтажу, поставке и техническому обслуживанию лифтов в Екатеринбурге. На сегодняшний день компания смонтировала более 4000 лифтов импортного и отечественного производства, в ее обслуживании находится около 1500 лифтов, совокупный оборот за 2019 г. — 460 млн руб. В организации работает 140 человек. Среди значимых объектов: «Стадион Центральный», «УГМК музейный комплекс военной, автомобильной, авиационной техники», ТЦ «Пекин», ЖК премиум-класса «Макаровский», «Нагорный», «Крылов», «Ривьера» и др.

Антон Кунис

директор производственного предприятия «Адепласт»

Свыше 24 тыс. светопрозрачных конструкций компания установила в 2020 г.

«Адепласт» производит оконные системы, стеклопакеты, ограждающие конструкции, вентилируемые фасады из своего, полностью контролируемого профиля из ПВХ. Предприятие является партнером компании «ЛСР. Строительство-Урал» и принимает участие в остеклении практически всех новостроек этого девелопера.

Профильные системы Адепласт поставляются ведущим строительным предприятиям города - Атомстройкомплексу и Стройтеку.

«Адепласт» занимался остеклением Аквапарка, Дворца Спорта, микрорайона Заречный, представительства ХМАО, дома «Правобережный», центрального офиса и жилой застройки УГМК, комплекса домов на ЖБИ, микрорайона «Тихий Берег», второй очереди торгового центра «Антей», гостиницы «Атлантик», комплекса «Вознесенская Горка», Клубного Дома «Тихвин», здания банка УБРиР и многих других.

****

Имена победителей станут известны 26 ноября, в четверг. Торжественная церемония начнется ровно в 19.00 (17.00 мск). Ведущим вечера станет известный журналист и телеведущий Евгений Енин.

Зрители смогут наблюдать за церемонией как в интернете — на сайте DK.RU, в наших соцсетях и на площадках наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, так и на телевидении. В 2020 г. церемония вручения премии будет показана в эфире сразу двух телеканалов Екатеринбурга — на «Четвертом канале» и «Студии-41». Кроме того, впервые «Человека года» представят и на федеральной площадке: церемонию будет транслировать WBCMedia — российская мультимедийная платформа с одной из самых больших видеобиблиотек в стране о бизнесе и сервисами для эффективного развития компаний.

Добавим, лауреатов премии определяют члены Экспертного совета. В 2020 г. в состав жюри вошли 22 эксперта — ведущие предприниматели региона, руководители отраслевых объединений, а также представители всех уровней власти.

В этом году статуэтки вручаются в девяти номинациях. Четыре из них традиционные, отраслевые — это «Банкир года», «Девелопер года», «Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере) и «Инвестор года» (оцениваются инвестиционные проекты в сфере промышленности). К традиционным относится и «Социальный бизнес» — номинация, которая неизменно вручается уже в течение десяти лет. А также «Управленец на госслужбе», в которой представители бизнес-сообщества оценивают работу чиновников и госслужащих. Новый блок номинаций — «Трансформация бизнеса».

Победителя Главной надотраслевой номинации «Человек года» называет редакция «Делового квартала».

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Соорганизаторы события — телекомпания «Четвертый канал» и торгово-деловой центр Limerance. Медиапартнеры — информационное агентство ЕАН, информационное агентство JustMedia.ru, мультимедийная платформа для бизнеса WBCMedia.

Все новости проекта — на официальном сайте премии «Человек года».

Стать партнером премии: +7 (904) 544-98-37, savina@ek.apress.ru (Татьяна Савина)

Для СМИ: +7 (912) 232-85-83, ivanova-ke@ek.apress.ru (Ксения Иванова)