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наSTART#9: Создатель беспилотных транспортных средств ищет партнеров и 15 млн руб.

Максим Томских, основатель проекта DRONESHUB
Максим Томских, основатель проекта DRONESHUB. Автор фото: Дарья Межецкая. Иллюстрация: DK.RU

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — разработчик революционной для сферы логистики (и не только!) технологии.

#НАSTART#СТАРТАП#СВОЕ ДЕЛО

Свердловский венчурный фонд«Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

Газпромнефть, Сбер, Яндекс, Почта России и многие другие крупные российские компании сегодня активно разрабатывают и тестируют беспилотный автотранспорт. По данным исследования Markets and Markets, объем мирового рынка наземного беспилотного транспорта вырастет с $2,3 млрд в 2020 г. до $4,5 млрд к 2030 г. Согласно данным «Индекса готовности к использованию автономного транспорта на 2020 год», Россия занимает 26-е место среди всех стран-участниц рейтинга по итоговому значению индекса, и Максим Томских, основатель проекта DRONESHUB (ООО «Дронсхаб»), уверен в том, что внедрять беспилотные устройства можно уже сегодня. Сегодня он — герой финального выпуска второго сезона наSTART.

DRONESHUB разрабатывает и производит универсальные автономные наземные колесные платформы (роверы), на которых можно перевезти до 200 кг груза на дистанцию до 30 км со скоростью до 30 км/ч. Такие характеристики делают роверы оптимальным решением для организации логистики на территории населенных пунктов (коттеджных поселков), внутри распределительных центров, строительных площадок, агрокомплексов, площадок промышленных предприятий.

наSTART#9: Создатель беспилотных транспортных средств ищет партнеров и 15 млн руб. 1Станция роверов

При этом роверы можно интегрировать в традиционные логистические цепочки с использованием обычного авто или Ж/Д-транспорта. С помощью роверов можно также осуществлять курьерскую доставку, патрулировать территорию, перевозить грузы по территории предприятий, вывозить ТБО и многое другое.

Мы работаем с 2016 г.: начинали еще с разработки и производства трасс для дронов, а также самих дронов. С 2020 г. занялись системами автономной логистики. Работали в составе РГ AeroNext, на форсайте НТИ2.0, в направлении систем наземной инфраструктуры для беспилотной доставки (дронопорты). Затем приняли участие в федеральном конкурсе Агентства Стратегических Инициатив (АСИ), в котором наш проект логистики нового поколения Follow 2 ID вошел в «ТОП-100: выбор АСИ», получив системную поддержку. В 2021 г. участвовали в разработке двух проектов-маяков, инициированных Специальным представителем Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Д.Н. Песковым, — рассказывает Максим Томских.

Развитие города будущего напрямую связанно с созданием инфраструктуры для новых способов перемещений людей и грузов. В том числе автономной логистики, отмечает Сергей Коцуконь, программный директор Точки кипения ДГТУ г. Ростов-на-Дону, секретарь-координатор рабочей группы 2035 рынка HomeNet:

Автономная логистика подразумевает создание грузоперевозчиками собственной транспортной инфраструктуры для использования беспилотных средств, а также интеграция этой инфраструктуры в пространство жизни и деятельности человека с максимальным сохранением его комфорта и безопасности. Эксперты рабочей группы 2035 рынка HomeNet полагают, что беспилотные автомобили будут массово внедряться в логистику намного быстрее, чем в какую-либо другую отрасль. Во-первых, вопрос ответственности и безопасности менее актуален при перевозке грузов, а не людей. Поэтому войти в отрасль проще. Во-вторых, беспилотный транспорт может быть использован в закрытых условиях на контролируемых участках — на складах, промышленной площадке.

наSTART#9: Создатель беспилотных транспортных средств ищет партнеров и 15 млн руб. 2Автономный ровер DH:FRAME

Команда проекта ищет партнеров и клиентов для пилотирования своих решений, а также заинтересована в привлечении инвестиций в размере 15 млн руб. — для дальнейшей разработки проекта, запуска серийного производства роверов и станций роботов.

Контакты: Максим Томских, основатель проекта DRONESHUB — тел. +7 (343) 346-57-77, электронная почта: info@droneshub.ru. Сайт: droneshub.ru, группа ВК.

наSTART — совместный проект:

наSTART#9: Создатель беспилотных транспортных средств ищет партнеров и 15 млн руб. 3  наSTART#9: Создатель беспилотных транспортных средств ищет партнеров и 15 млн руб. 4  наSTART#9: Создатель беспилотных транспортных средств ищет партнеров и 15 млн руб. 5

Все герои второго сезона:

наSTART#8: Разработчик решений для «умных городов» привлекает 20 млн руб. на развитие

наSTART#7: Создатель инновационной обуви для покорения скал ищет инвестора

наSTART#6: Создатели ИТ-платформы для обучения инвалидов привлекают средства на развитие

наSTART#5: Авторы технологии, которая позволит решить проблему дефицита еды, ищут партнера

наSTART#4: «Искусственный интеллект для ритейла». Уникальный ИТ-проект ищет инвестора

наSTART#3: Разработчик технологии, позволяющей сэкономить строителям и УК, ищет инвестора

наSTART#2: Разработчик решения, гарантирующего успех ученика на ЕГЭ, привлекает 9 млн руб.

наSTART#1: Разработчик систем учета доступа ищет партнера и 250 млн руб.

Автор: Андрей Широков
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