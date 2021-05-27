наSTART#9: Создатель беспилотных транспортных средств ищет партнеров и 15 млн руб.

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — разработчик революционной для сферы логистики (и не только!) технологии.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

Газпромнефть, Сбер, Яндекс, Почта России и многие другие крупные российские компании сегодня активно разрабатывают и тестируют беспилотный автотранспорт. По данным исследования Markets and Markets, объем мирового рынка наземного беспилотного транспорта вырастет с $2,3 млрд в 2020 г. до $4,5 млрд к 2030 г. Согласно данным «Индекса готовности к использованию автономного транспорта на 2020 год», Россия занимает 26-е место среди всех стран-участниц рейтинга по итоговому значению индекса, и Максим Томских, основатель проекта DRONESHUB (ООО «Дронсхаб»), уверен в том, что внедрять беспилотные устройства можно уже сегодня. Сегодня он — герой финального выпуска второго сезона наSTART.

DRONESHUB разрабатывает и производит универсальные автономные наземные колесные платформы (роверы), на которых можно перевезти до 200 кг груза на дистанцию до 30 км со скоростью до 30 км/ч. Такие характеристики делают роверы оптимальным решением для организации логистики на территории населенных пунктов (коттеджных поселков), внутри распределительных центров, строительных площадок, агрокомплексов, площадок промышленных предприятий.

Станция роверов

При этом роверы можно интегрировать в традиционные логистические цепочки с использованием обычного авто или Ж/Д-транспорта. С помощью роверов можно также осуществлять курьерскую доставку, патрулировать территорию, перевозить грузы по территории предприятий, вывозить ТБО и многое другое.

Мы работаем с 2016 г.: начинали еще с разработки и производства трасс для дронов, а также самих дронов. С 2020 г. занялись системами автономной логистики. Работали в составе РГ AeroNext, на форсайте НТИ2.0, в направлении систем наземной инфраструктуры для беспилотной доставки (дронопорты). Затем приняли участие в федеральном конкурсе Агентства Стратегических Инициатив (АСИ), в котором наш проект логистики нового поколения Follow 2 ID вошел в «ТОП-100: выбор АСИ», получив системную поддержку. В 2021 г. участвовали в разработке двух проектов-маяков, инициированных Специальным представителем Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Д.Н. Песковым, — рассказывает Максим Томских.

Развитие города будущего напрямую связанно с созданием инфраструктуры для новых способов перемещений людей и грузов. В том числе автономной логистики, отмечает Сергей Коцуконь, программный директор Точки кипения ДГТУ г. Ростов-на-Дону, секретарь-координатор рабочей группы 2035 рынка HomeNet:

Автономная логистика подразумевает создание грузоперевозчиками собственной транспортной инфраструктуры для использования беспилотных средств, а также интеграция этой инфраструктуры в пространство жизни и деятельности человека с максимальным сохранением его комфорта и безопасности. Эксперты рабочей группы 2035 рынка HomeNet полагают, что беспилотные автомобили будут массово внедряться в логистику намного быстрее, чем в какую-либо другую отрасль. Во-первых, вопрос ответственности и безопасности менее актуален при перевозке грузов, а не людей. Поэтому войти в отрасль проще. Во-вторых, беспилотный транспорт может быть использован в закрытых условиях на контролируемых участках — на складах, промышленной площадке.

Автономный ровер DH:FRAME

Команда проекта ищет партнеров и клиентов для пилотирования своих решений, а также заинтересована в привлечении инвестиций в размере 15 млн руб. — для дальнейшей разработки проекта, запуска серийного производства роверов и станций роботов.

Контакты: Максим Томских, основатель проекта DRONESHUB — тел. +7 (343) 346-57-77, электронная почта: info@droneshub.ru. Сайт: droneshub.ru, группа ВК.

наSTART — совместный проект:

Все герои второго сезона:

наSTART#8: Разработчик решений для «умных городов» привлекает 20 млн руб. на развитие

наSTART#7: Создатель инновационной обуви для покорения скал ищет инвестора

наSTART#6: Создатели ИТ-платформы для обучения инвалидов привлекают средства на развитие

наSTART#5: Авторы технологии, которая позволит решить проблему дефицита еды, ищут партнера

наSTART#4: «Искусственный интеллект для ритейла». Уникальный ИТ-проект ищет инвестора

наSTART#3: Разработчик технологии, позволяющей сэкономить строителям и УК, ищет инвестора

наSTART#2: Разработчик решения, гарантирующего успех ученика на ЕГЭ, привлекает 9 млн руб.

наSTART#1: Разработчик систем учета доступа ищет партнера и 250 млн руб.