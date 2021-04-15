наSTART#7: Создатель инновационной обуви для покорения скал ищет инвестора

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — производитель обуви для экстремального спорта, ставшего олимпийским.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

С 2018 г. скалолазание стало олимпийским видом спорта, и уже в этом году в Токио спортсмены со всего мира буду соревноваться в боулдеринге и лазании на скорость. В ноябре 2020 г. в Москве состоялся Чемпионат Европы, где спортсменка из Екатеринбурга Виктория Мешкова стала лучшей в многоборье и завоевала право представлять страну на Олимпийских играх. Она и другие спортсмены в России пока, к сожалению, отдают предпочтение дорогостоящему импортному снаряжению и экипировке, но новый герой проекта наSTART Дмитрий Смирнов придумал, как производить скальные туфли — с использованием инновационных материалов, ничем не уступающие зарубежным аналогам.

Осенью 2018 г. Дмитрий с партнерами собрали средства на краудфандинговой платформе Planeta.ru и запустили производство специальной обуви — скальных туфель. Резину с высоким коэффициентом трения, которая позволяет спортсмену не скользить, преодолевая препятствия трассы, команда разработала и протестировала в специальной лаборатории РАН. Мастерская получила название «Стенолаз».

В 2020 г. мы освоили выпуск профессиональных моделей и на сегодняшний день сшили по индивидуальным меркам 1000 пар туфель. Основные клиенты — физические лица — скалолазы, альпинисты, любители и профессионалы. Перспективное направление для нас — это работа с бюджетными организациями — школами олимпийского резерва и военизированными подразделениями с горной подготовкой, — рассказывает Дмитрий Смирнов.

По данным Федерации скалолазания, в России около 70 тыс. скалолазов, примерно 500 тыс. человек посещали скалодром хотя бы один раз. Скалолазание как вид спорта набирает популярность, эксперты считают, что после Олимпийских игр оно будет переживать настоящий бум.

Мы испытали скальные туфли «Стенолаз» на соревнованиях и тренировках. Обувь показала себя на достойном уровне, сопоставимом с европейскими и американскими аналогами. Популярность скалолазания растет, а вместе с этим растет и спрос на качественную экипировку, — отмечает Сергей Синицын, заслуженный мастер спорта, председатель Федерации скалолазания Свердловской области.

Сегодня в мастерской «Стенолаза» работает три сотрудника, но объем заказов постоянно растет и вынуждает искать инвесторов для того, чтобы масштабировать производство, сохранить позиции на рынке и справиться со спросом.

Команда проекта «Стенолаз» привлекает инвестиции в размере 1 млн руб. на закуп оборудования. Инвестору команда готова предложить процент от прибыли.

Контакты: Дмитрий Смирнов — тел. +7 (905) 85 90 424, электронная почта zakaz@stenolaz.ru. Сайт: stenolaz.ru, аккаунт VK, инстаграм.

наSTART — совместный проект:

Участники второго сезона:

наSTART#6: Создатели ИТ-платформы для обучения инвалидов привлекают средства на развитие

наSTART#5: Авторы технологии, которая позволит решить проблему дефицита еды, ищут партнера

наSTART#4: «Искусственный интеллект для ритейла». Уникальный ИТ-проект ищет инвестора

наSTART#3: Разработчик технологии, позволяющей сэкономить строителям и УК, ищет инвестора

наSTART#2: Разработчик решения, гарантирующего успех ученика на ЕГЭ, привлекает 9 млн руб.

наSTART#1: Разработчик систем учета доступа ищет партнера и 250 млн руб.