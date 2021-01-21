наSTART#1: Разработчик систем учета доступа ищет партнера и 250 млн руб.

DK.RU начинает второй сезон проекта «наSTART»! Рассказываем о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — уральская компания BIOSMART.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. Сегодня — премьера второго сезона!

Вахтеры с журналами доступа на входе на предприятия давно в прошлом. Сегодня компании все чаще устанавливают высокотехнологичные системы учета рабочего времени и контроля доступа сотрудников к рабочим местам: «умные камеры» видеонаблюдения с использованием технологии нейросетей для распознавания лиц, модернизированные пропускные системы, оснащенные алкотестерами, а с приходом пандемии — и с автоматической термометрией. Уральская компания BIOSMART разрабатывает и производит считыватели и терминалы для бесконтактной идентификации и термометрии человека. И это — первый герой второго сезона проекта наSTART.

Среди клиентов BIOSMART — тысячи компаний из 20 стран мира, в том числе из Чехии, Словакии, Великобритании, Венгрии, Франции, Италии, рассказывает генеральный директор компании Александр Дремин:

В 2020 г. мы разработали серию инновационных устройств. Наши ноу-хау помогают организовать бесконтактную систему контроля учета доступа (СКУД) с термометрией и параллельно решают задачу автоматизации учета рабочего времени. Все они уже прошли стадию разработки, тестирования и пилотирования. Первые партии устройств с успехом работают у наших партнеров в России и за рубежом. Наше оборудование распознает человека по венам ладони и лицу.

Сегодня на рынке наиболее востребованы две разработки BIOSMART — Palmjet и Quasar. Считыватель для бесконтактной идентификации по венам ладони Palmjet производится полностью из отечественных компонентов. Сегодня у продукта нет аналогов на российском рынке. Человек подносит ладонь к сканеру, после чего устройство проецирует на нее пучок ИК-лучей и считывает полученное отражение. Гемоглобин крови поглощает часть ИК-волн, поэтому рисунок вен проявляется на отражении в виде узора из темных линий. Устройство сличает узор с шаблоном в своей базе данных и идентифицирует человека.

Узор подкожных вен формируется в 12 лет и остается неизменным на протяжении всей жизни, поэтому является надежным и достоверным идентификатором. Кроме того, в отличие от папиллярного узора (отпечатка пальцев), венозный узор не меняется при поверхностных повреждениях кожи руки, так что сканер Palmjet распознает человека даже по руке с порезами, мозолями, ожогами и т.д., а также по руке в тонкой медицинской перчатке, — комментирует PR-директор BIOSMART Анна Маликова.

Терминал Quasar за счет применения уникальных алгоритмов на базе нейросетей справляется даже с распознаванием лица в медицинской маске, в том числе в полной темноте или при яркой солнечной засветке. Решение внедрено в здании правительственного комплекса на Пресненской набережной в Москве («Башня министерств»).

Летом компания BIOSMART поставила нам биометрическую систему учета рабочего времени в кафе и ресторанах парка развлечений и мы внедрили ее в парке развлечений «Остров мечты» — «российском диснейленде», который обслуживается компанией «Дримфудс». Система идентифицирует сотрудников по индивидуальному рисунку вен ладони. Мы провели замеры и получили результат. Внедрение этой системы сократило ФОТ примерно на 3% и снизило случаи подлога и мошенничества со стороны работников. В течение первых 2-3 месяцев использования и наладки оборудования мы получили колоссальный опыт использования, добавили новые отчеты, интеграцию с программой «1С» и прочее. Для компаний с несколькими тысячами сотрудников сокращение ФОТ на 3% — это очень значимая величина ежемесячно, — отмечает партнер по управлению ИТ в компании «Дримфудс» Микаэл Меликсетян.

Компания BIOSMART привлекает инвестиции в размере 250 млн руб. на развитие в России и за рубежом. Взамен BIOSMART готовы предложить долю в компании.

Контакты: PR-директор BIOSMART Анна Маликова pr@bio-smart.ru. Сайты: bio-smart.ru, palmjet.tech, biosmartquasar.tech.

наSTART — совместный проект:

Все герои первого сезона:

наSTART#5: Разработчику инновационного решения для ритейла требуется 7 млн на развитие

наSTART#4: ИТ-стартап для девелоперов и «Водоканалов» ищет средства на закуп комплектующих

наSTART#3: Медицинскому стартапу необходимо 12 млн руб. для выхода в «серию» и на экспорт

наSTART#2: Разработчик гарнитуры голосового управления персоналом ищет инвесторов

наSTART#1: Разработчик «умной корзины» для супермаркетов ищет 20 млн руб. на развитие