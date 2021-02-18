наSTART#3: Разработчик технологии, позволяющей сэкономить строителям и УК, ищет инвестора

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — создатель системы предотвращения протечек кровли. Решение имеет патенты.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

Протечки плоской кровли в жилых домах и офисных центрах влекут не только недовольство жильцов и арендаторов, но и миллионные расходы на ремонты и постгарантийное обслуживание. Стартап из Екатеринбурга придумал систему «Изотест», позволяющую предотвратить протечки и минимизировать управляющим компаниям и застройщикам расходы. Фаундер проекта — Александр Дубровский — лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи в направлении «Инновационное творчество». С 2006 г. занимался проблемами повышения качества образования и вовлечения молодежи в инновационное творчество, а затем начал работу с инновациями в строительстве. Сегодня он — третий герой второго сезона проекта наSTART.

Проект «Изотест» — это технология, включающая в себя оборудование и специальные материалы «Контролит», интегрируемые в кровлю на этапе строительства или реконструкции. Этот комплекс позволяет быстро, точно и однозначно определить все — даже невидимые глазу — повреждения гидроизоляции кровель, паркингов и прочих сооружений выполняющих гидрозащитную функцию, — рассказывает Александр Дубровский.

Команда разработала и запатентовала технологию адаптации кровли материалами «Контролит», а также инструментальную диагностику методом неразрушающего контроля — «Изотест 2.0». Это системное уникальное решение, которое позволяет обнаружить повреждения до того момента, как вода проникнет в кровлю и начинает разрушать ее изнутри.

Кровельный дефектоскоп «Изотест 2.0»

Основной рынок продукта — промышленное и гражданское строительство, офисные и производственные здания. На сегодняшний день по технологии «Изотест-Контролит» построено более 800 тыс. кв. м кровель, реализовано более 1 тыс. проектов. Среди клиентов компании — АК «Алроса», Группа ЛСР, СК «Брусника», СК «ТЭН», АО «Донстрой», АК «Протон» (входит в Роскосмос) и другие.

Применение «Изотеста» дало нам уверенность в качестве выполненной работы, в том, что система гидроизоляции кровли на 100% герметична. Протечки и гарантийные ремонты в жилых домах, к сожалению, не редкость. Это всегда влечет существенные расходы при ремонтах квартир, замене кровли и др. «Изотест» облегчает поиск мест повреждения и ускоряет ремонт и восстановление гидроизоляции. При этом удорожание при применении этой системы не превышает 5%, а риски протечек и, соответственно, больших затрат на гарантийные ремонты, снижаются практически до нуля, — комментирует директор по строительству ГК «Развитие» Георгий Кочкин.

Решение вошло в топ-5 лучших проектов по версии федерального отраслевого акселератора BuildUP (Сколково). Команда стала победителем федерального акселератора GeneretionS (РВК), победителем Акселератора Свердловского венчурного фонда. Является действующим резидентом «Сколково».

Компания нацелена на сотрудничество со SMART-инвестором, имеющим экспертизу в строительной отрасли, который готов в перспективе трех лет инвестировать от 30 млн руб. — на софинансирование проектов с государственной поддержкой, направленных на завершения НИОКР и выпуск продуктов, а также на создание производства основных рыночных продуктов компании. Условия вхождения в проект обсуждаются индивидуально.

Контакты: тел. (343) 227-90-79, электронная почта kontrolit66@yandex.ru. Сайт: контролит.рф.

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