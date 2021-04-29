наSTART#8: Разработчик решений для «умных городов» привлекает 20 млн руб. на развитие

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — производитель «умных решений», которые изменят качество нашей жизни.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

Об «умных городах» много говорят в последние десять лет. По предварительным данным Аналитического центра при Правительстве РФ, в 2020 г. объем рынка технологий умного дома в России достиг $800 млн, что почти на треть выше показателей 2019 г. Объем глобального рынка равен $77,3 млрд. Крупнейшие венчурные фонды страны выделяют smart city как одно из своих приоритетных направлений для инвестирования. Любые «умные решения» требуют комплексного подхода — разработки и производства сложнейших программно-аппаратных комплексов, и уральская компания LIGA успешно решает эти задачи. Руководитель LIGA Алексей Лежнин — герой сегодняшнего выпуска наSTART.

LIGA разрабатывает и производит мультимедийное оборудование и программное обеспечение, которое состоит из модулей: «безопасность и видеонаблюдение», «нейросетевая аналитика», «коммуникация между государством и обществом», «бизнесом и клиентом», «оплата товаров/услуг» и др. Сенсорные столы, стойки, киоски, интерактивные трибуны, терминалы самообслуживания, видеопанели, терминалы для сбора пожертвований, которые могут использовать благотворительные организации и НКО, установлены в 110 городах страны — от Москвы до Владивостока.

«Умный город» — это взаимодействие властей и жителей, это общая работа над улучшением всех сфер жизни человека. Безопасность, комфорт для каждого горожанина, скорость и ритм жизни, экологическая обстановка. Искусственный интеллект решает десятки задач: собирает статистику, анализирует данные, распознает человека и его состояние, самостоятельно выявляет противоправные действия или аварию, сообщает об этом городским службам, обрабатывает обращения горожан и передает информацию нужным специалистам. Тренд на развитие технологий «умного города» дает нам возможности для роста, — отмечает Алексей Лежнин.

LIGA сотрудничает с муниципальными и коммерческими организациями, поставляя оборудование для государственных, образовательных, медицинских учреждений. В числе клиентов и заказчиков — ЦБ РФ, АО РЖД, Кванториум, компаний Enel, Лента, Stihl и др.

Будущее определенно за «умными» городами. При внедрении современных технологий в городскую инфраструктуру формируется безопасная и устойчивая городская среда, повышается экономическая эффективность всех процессов, улучшается качество жизни в том числе за счет автоматизации и уменьшения времени оказания госуслуг населению. Мы давно работаем с компанией LIGA и видим растущий спрос на их продукцию, — комментирует Дамир Кадырбаев, исполнительный директор компании «УмГород».

Команда активно продает ПО Liga basic, но модули постоянно требуют доработок, поэтому компания привлекает частные инвестиции в размере 20 млн руб. Инвестору LIGA готова предложить процент от прибыли.

Контакты: Алексей Лежнин, генеральный директор LIGA — тел. +7 (965) 540-29-40, электронная почта: al@pk-liga.ru. Сайт: liga-group.ru, инстаграм, ютуб.

наSTART — совместный проект:

Участники второго сезона:

наSTART#7: Создатель инновационной обуви для покорения скал ищет инвестора

наSTART#6: Создатели ИТ-платформы для обучения инвалидов привлекают средства на развитие

наSTART#5: Авторы технологии, которая позволит решить проблему дефицита еды, ищут партнера

наSTART#4: «Искусственный интеллект для ритейла». Уникальный ИТ-проект ищет инвестора

наSTART#3: Разработчик технологии, позволяющей сэкономить строителям и УК, ищет инвестора

наSTART#2: Разработчик решения, гарантирующего успех ученика на ЕГЭ, привлекает 9 млн руб.

наSTART#1: Разработчик систем учета доступа ищет партнера и 250 млн руб.