наSTART#4: «Искусственный интеллект для ритейла». Уникальный ИТ-проект ищет инвестора

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — сервис, который решает главную проблему всех интернет-магазинов.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

«У вас нет такого же, но без крыльев?» — такой вопрос все чаще задавали покупатели интернет-магазинов различных товаров для интерьера в период пандемии. Найти подходящий товар — например, вазу или чемодан — на сайтах небольших магазинов непросто, ведь такие сайты, как правило, не предлагают ни чат-ботов, ни каких-либо других инструментов для помощи покупателю. Выпускник Акселератора Свердловского венчурного фонда Антон Исаков придумал, как решить эту задачу с помощью искусственного интеллекта. Сегодня он — четвертый герой второго сезона проекта наSTART.

В период пандемии Антон заметил, что покупателям сайта небольшого магазина светильников было очень сложно сориентироваться в ассортименте. Большинство пользователей сразу звонило в магазин, но и без того загруженные работой продавцы редко могли качественно описать внешний вид товара. Клиенты бросали трубки, конверсия была крайне низкой. Тогда Антон и его единомышленники создала сервис Visolution — на основе искусственного интеллекта. Подключившись к такому сервису, любой интернет-магазин получает модуль визуального поиска, а значит, и возможность помогать своим клиентам быстро найти интересующий их товар.

Нужно просто кликнуть по иконке фотоаппарата в поиске магазина, загрузить фото, а дальше нейросеть покажет похожие товары, которые есть в продаже этого интернет-магазина. Подобные решения есть у подавляющего большинства крупных игроков e-commerce, но для малого бизнеса такие «фишки», позволяющие повысить глубину просматриваемости сайта и не потерять клиента, недоступны из-за цены. Мы создали продукт, ни в чем не уступающий решениям крупных западных разработчиков, и готовы продавать его по значительно более низкой цене, — комментирует Антон Исаков.

Одним из тех, кто уже использует решение Visolution, стал интернет-магазин InHome360.

Раньше клиенты нашего интернет-магазина тратили значительное время на поиски красивого светильника, который нарисовал им дизайнер для их квартиры или дома. И очень часто не найдя интересующий их светильник на сайте по характеристикам клиенты отправляли фото люстр на email менеджерам нашей компании, что значительно удлиняло цикл продаж и снижало конверсию. Подключение визуального поиска позволило поднять конверсию в 2 раза, а также оптимизировать ассортимент светильников, так как сейчас у нас есть аналитика по изображениям, которые ищут наши клиенты, — отмечает Максим Закомлистов, руководитель отдела продаж InHome360.

На сегодняшний день команда сделала два успешных пилотных внедрения и ведет переговоры о сотрудничестве с магазинами одежды и ювелирных украшений, планируя развивать свой проект по модели подписки. Объем российского рынка — более 200 тыс. интернет-магазинов с оборотом более 36 млрд руб. в год.

Команда Visolution привлекает инвестиции в размере 15 млн руб. для масштабирования продаж и запуска второй, более продвинутой версии сервиса. Инвестору команда готова предложить долю в компании.

Контакты: тел. +7 (499) 322-42-69, электронная почта info@visolution.ai (Антон Исаков). Сайт: visolution.ai.

наSTART — совместный проект:

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наSTART#3 (второй сезон): Разработчик технологии, позволяющей сэкономить строителям и УК, ищет инвестора

наSTART#2 (второй сезон): Разработчик решения, гарантирующего успех ученика на ЕГЭ, привлекает 9 млн руб.

наSTART#1 (второй сезон): Разработчик систем учета доступа ищет партнера и 250 млн руб.