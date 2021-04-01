наSTART#6: Создатели ИТ-платформы для обучения инвалидов привлекают средства на развитие

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — ИТ-платформа для профессионального обучения и трудоустройства инвалидов.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

Социальное предпринимательство — тренд последних лет. В 2019 г. был принят федеральный закон № 245-ФЗ, закрепляющий понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а в 2020 г. появился реестр организаций, в который вошло 2880 проектов. Свердловская область входит в топ-10 территорий по количеству таких проектов. В основном социальные предприниматели запускают проекты в сфере образования, спорта, производства специализированных товаров и услуг для маломобильных групп населения. Герои нового выпуска проекта наSTART — основатели проекта How2Work — создали платформу для обучения людей с ограниченными возможностями новым профессиям.

Платформа предлагает курсы по трем направлениям: «Верстальщик», «SEO-специалист», «Копирайтер». Пользователи могут прослушивать вебинары, выполнить и подгрузить для проверки домашнее задание и сформировать портфолио. Сейчас платформа запущена в тестовом режиме, обучение ведется бесплатно, однако основатели проекта Сергей Реуцкий и Ростислав Сухов видят несколько вариантов коммерциализации проекта — например, комиссия с каждого заказа на фриланс-бирже или размещение рекламы.

Идея проекта пришла ко мне вместе с несчастьем, когда у мамы, которая работала преподавателем английского языка в частном центре, случился инсульт. Сегодня нет никаких инструментов поддержки тех, кто в силу обстоятельств не может больше зарабатывать деньги, работая по профессии. А пенсии по инвалидности ни на что не хватает. Первоначально мы с Ростиславом просто хотели помочь очень узкому кругу людей, но теперь четко понимаем, что наш продукт востребован и его нужно развивать, — рассказывает Сергей Реуцкий.

На платформе уже зарегистрировано 177 пользователей. Проект стал финалистом конкурса «Старт-фонда», объявленного бизнесменом Ильей Борзенковым. Необходимо доработать техническую часть, которая позволит сделать процесс обучения максимально доступным и создать инклюзивную фриланс-биржу, а также запустить мобильное приложение.

Сервис, который придумали ребята, действительно может помочь тысячам людей с инвалидностью, которые сейчас практически выпадают из социальной жизни. Департамент по труду и занятости Свердловской области оказывает поддержку, но, тем не менее, многие люди не могут найти работу или контакты. Безусловно, такой цифровой сервис помог бы существенно улучшить качество жизни. В мире не так много аналогов проекта при очевидной востребованности решения на рынке. Надеюсь, это станет хорошим стимулом для инвесторов. Команда обладает хорошими компетенциями и горит своим делом, а это один из слагаемых успеха, — отмечает Татьяна Флеганова, основатель Ассоциации «Особые люди» и общественный представитель АСИ по направлению «Социальное предпринимательство».

Команда проекта привлекает 2 млн руб. на создание мобильного приложения. Инвестору готовы предложить долю в проекте.

Контакты: Ростислав Сухов — тел. +7 (992) 01 48 448, электронная почта how2workru@gmail.com. Сайт: how2work.ru.

наSTART — совместный проект:

Участники второго сезона:

наSTART#5: Авторы технологии, которая позволит решить проблему дефицита еды, ищут партнера

наSTART#4: «Искусственный интеллект для ритейла». Уникальный ИТ-проект ищет инвестора

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