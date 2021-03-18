наSTART#5: Авторы технологии, которая позволит решить проблему дефицита еды, ищут партнера

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — создатели уникальных ферм для выращивания овощей и фруктов без грунта.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

О гидропонных фермах, где мяту и петрушку выращивают круглый год, сегодня слышал каждый. Основатели компании «Агротехфарм» Илья Цигвинцев и Александр Басов придумали, как с помощью искусственного интеллекта выращивать не только зелень, но и клубнику, томаты, огурцы и другие культуры без использования грунта. Сегодня они — герои пятого выпуска проекта наSTART.

«Агротехфарм» применяет технологию аэропоники, распыляя питательный раствор на открытые корни растений, расположенные внутри модуля фермы. Такая технология позволяет полностью контролировать процесс выращивания, а за счет многоярусной системы высотой до 10 метров посадочная площадь фермы в 5-10 раз больше, чем в теплицах или в открытом грунте. На ферме контролируется климат, подача питательного раствора, имитируется солнечный свет. Команда внедряет технологии искусственного интеллекта и роботизации в процесс выращивания культур.

Мы имеем полностью рабочую технологию. На сегодняшний день у нас работает клубничная ферма в Екатеринбурге на 100 кв. м и в Тюмени — на 200 кв. м. Готовится к запуску ферма в Челябинской области на 500 «квадратов». Ведутся проектные работы по запуску новых ферм. Клубнику мы продаем под собственным брендом «Внеземное», наши клиенты — рестораны, кондитеры и частные клиенты, — рассказывает Илья Цигвинцев.

Запатентованная компанией технология позволяют круглогодично выращивать зелень, клубнику, томаты, огурцы, перцы, голубику, малину и даже экзотические фрукты, полностью воссоздавая естественные условия в закрытом помещении.

В феврале 2021 г. «Агротехфарм» стал резидентом Фонда «Сколково», отмечает Наталья Крашенинник, директор по развитию агробиотех-направления кластера биологических и медицинских технологий фонда:

За деятельностью и развитием компании «Агротехфарм» мы наблюдаем далеко уже не первый год. Ребята работают в наиболее перспективном и амбициозном направлении — это вертикальное выращивание растений в замкнутом контуре. В рамках экосистемы «Сколково» мне видится дальнейшее развитие по двум направлениям. В частности, это участие проекта в госпрограмме по компенсации бизнесангельских частных инвестиций («Сколково» является оператором этой программы). И второе направление — это пилотное внедрение цифровых решений участников «Сколково». У нас уже есть несколько успешных кейсов, когда крупные индустриальные партнеры берут стартапы на пилотное внедрение и занимаются дальнейшим масштабированием. Я хочу пожелать успехов и дальнейшего развития и команде, и их будущим инвесторам.

Команда «Агротехфарм» планирует развивать свой проект по модели кооперации с партнерами, заключая договоры на строительство новых ферм, комментирует сооснователь компании Александр Басов:

Мы первые в мире выращиваем клубнику методом аэропоники в промышленном масштабе. Оборудование фермы собственной разработки и сборки, с уникальным технологичным каркасом, модулями с системой полива, светильниками и контроллерами управления. Система полностью автоматизирована. Мы не продаем наши технологии, мы строим собственные фермы в партнерстве с инвесторами, понимая перспективность выращивания качественных продуктов питания.

Проект является резидентом Технопарка высоких технологий Свердловской области, а также призером Open Innovations StartUp Tour 2020 в категории «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве».

«Агротехфарм» привлекает инвестиции в размере от 25 млн руб. для строительства новых ферм. Партнеру команда готова предложить долю в новом проекте.

Контакты: Илья Цигвинцев и Александр Басов — тел. +7 (343) 328-99-44, электронная почта info@agrotechfarm.com. Сайт: agrotechfarm.com.

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