наSTART#2: Разработчик решения, гарантирующего успех ученика на ЕГЭ, привлекает 9 млн руб.

DK.RU рассказывает о стартапах, которые сегодня ищут инвесторов, а завтра могут стать глобальными компаниями. В новом выпуске — школьный учитель, создающий революционный сервис в сфере образования.

Свердловский венчурный фонд, «Деловой квартал» | DK.RU и «Business FM Екатеринбург» продолжают проект наSTART — серию материалов об инновационных стартапах Екатеринбурга и Свердловской области, в перспективе способных вырасти в глобальные компании. Два раза в месяц мы публикуем кейсы высокотехнологичных проектов для того, чтобы помочь их создателям привлечь инвестиции и масштабировать бизнес. Мы уверены, что синергия двух крупнейших бизнес-медиа принесет пользу и разработчикам стартапов, и инвесторам.

Проект стартовал в октябре 2020 г. В январе 2021 г. начался второй сезон.

Подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ всегда была проблемным моментом в системе образования. Сегодня в помощь родителям старшеклассников есть множество онлайн-сервисов и офлайн-школ на любой кошелек. Школы постоянно меняют методики и платформы, а сами школьники придумывают все новые и новые способы списать. В итоге российская семья тратит в среднем 4300 руб. в месяц на репетиторов. Между тем отсутствие на рынке инструмента непрерывной оценки знаний и навыков не позволяет адекватно прогнозировать результат, отчего теряются время, деньги и нервы. Описанные проблемы решает молодой предприниматель из Екатеринбурга (и по совместительству — школьный учитель) Виталий Харченко, основатель сервиса Adaptaki. И он — второй герой второго сезона проекта наSTART.

Справка DK.RU Объем мирового рынка EdTech (от англ. Educational Technology, инновационные технологии и подходы обучения в сфере образования) составляет $200 млрд. По оценкам ФРИИ, в среднем в год рынок растет на 14%. Тренд на Mobile Learning (обучение с использованием персональных электронных устройств) в 2020 г. набрал обороты в связи с пандемией.

С командой преподавателей-единомышленников Виталий Харченко разрабатывает мобильное приложение-наставник, которое избавит учеников от вопросов о степени готовности к экзаменам. Специальный алгоритм подберет оптимальные задания для проверки знаний, а затем наглядно визуализирует результаты. В основе технологии лежит карта связанных между собой понятий и навыков, а также непрерывная обработка образовательных данных.

Adaptaki — это приложение-наставник для старшеклассников. Оно позволяет готовиться к экзаменам и устранять пробелы в фундаментальной подготовке самостоятельно, получая полную картину знаний в виде наглядной карты. Встроенная механика — за счет применения графовых и педагогических алгоритмов — рекомендует задачи для решения и прогнозирует результат подготовки. Это дает нам важное преимущество перед конкурентами на рынке образовательных приложений: мы экономим время, делаем обучение наглядным и индивидуализированным, — рассказывает Харченко.

Конечная цель проекта — создать систему адаптивного обучения, способную распознать профиль ученика, исключить эмоциональные факторы и выбрать его траекторию. В отличие от других подобных сервисов решение может обрабатывать результаты непрерывно — графовыми и педагогическими алгоритмами. Технология готова к локализации для зарубежных рынков, таких как подготовка к экзаменам по программам K-12 и SAT (США).

Технология оценки знаний на основе графа навыков опробована в нескольких пилотных проектах в школах Екатеринбурга. В Гимназии №9 проведена оценка результатов обучения математике в параллели восьмых классов, которая доказала ценность визуальной оценки прогресса как всего класса, так и каждого ученика в отдельности.

Результаты комплексного тестирования учеников девятых классов в гимназии №37 выявили большое неравенство в подготовке по непрофильным предметам. Баллы учеников одного класса различались порой в пять и более раз. Такая ситуация является сложной и порой нерешаемой педагогической задачей для учителя, работающего с несколькими сотнями детей, а значит ему необходима поддержка технологий. Проблема решится автоматизацией не только проверки домашних работ, но и контроля отстающих учеников.

Идея симбиоза системы общего и дополнительного образования достойна внимания, однако для ее осуществления необходимо взаимопонимание всех участников отрасли. Приложение Adaptaki призвано автоматизировать и модернизировать образовательный процесс, не выходя за рамки соблюдения стандартов ФГОС. За время совместной работы продукт доказал ценность своего предложения и значительно снизил мою академическую нагрузку. Могу рекомендовать продукт для внедрения в общеобразовательных школах города, — отметила Ольга Климентьева, заместитель директора по научной и учебно-методической работе МАОУ СОШ № 69 Екатеринбурга.

Adaptaki — выпускник Акселератора Свердловского венчурного фонда. В настоящее время разработан прототип, весной 2021 г. состоится запуск мобильной версии.

Команда привлекает финансирование в размере 9 млн руб. для формирования пользовательской базы (10 тыс. человек) и разработки функционала для учителей. Инвестору готовы предложить долю 15%.

Контакты: основатель проекта Виталий Харченко v@quant.study. Сайт: adaptaki.ru.

наSTART — совместный проект:

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наSTART#5 (первый сезон): Разработчику инновационного решения для ритейла требуется 7 млн на развитие

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