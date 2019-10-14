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Новости Екатеринбурга
Цена контракта — 1 млрд руб. Уральский производитель будет отшивать одежду для Decathlon
#СВОИ ЛЮДИ #АМБИЦИИ
«Нет на фейсбуке фото — не был на «Человеке года». ФОТОотчет с юбилейной премии
#ЧЕЛОВЕК ГОДА #НОВОСТИ
Цена контракта — 1 млрд руб. Уральский производитель будет отшивать одежду для Decathlon
«Нет на фейсбуке фото — не был на «Человеке года». ФОТОотчет с юбилейной премии
Компания RAY на рынке с 1996 г. Фабрика является официальным партнером региональной сборной по лыжным гонкам. Большой контракт от торговой сети — вызов для производства.
В Екатеринбурге прошла церемония вручения Десятой юбилейной бизнес-премии «Человек года». Новая театральная площадка, живой звук и 12 лауреатов — чем запомнился главный деловой прием года?
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«Мы идем против системы», — Руслан Гилязов, «Мозгобойня» / ВИДЕО
#ДЕЛО ЖИЗНИ #ВИДЕО
«Мы идем против системы», — Руслан Гилязов, «Мозгобойня» / ВИДЕО
«Все передовые технологии настроены на то, чтобы люди как можно меньше встречались. Мы создаем платформу, которая позволяет переломить эту тенденцию». Как «Мозгобойня» завоевывает мир?
«Зарплаты нормальные, проблем нет». Андрей Цветков отчитался о состоянии здравоохранения
#МЕДИЦИНА #ЗДОРОВЬЕ
Крупный застройщик построит новый бульвар в Екатеринбурге
#ГОРОД #СТРОЙКА
«Зарплаты нормальные, проблем нет». Андрей Цветков отчитался о состоянии здравоохранения
Крупный застройщик построит новый бульвар в Екатеринбурге
«Я считаю, что в области у нас специалисты достойно зарабатывают. У тех, кто берет на себя большую нагрузку, зарплаты, соответственно, тоже повышаются».
Уральский застройщик благоустроит аллею с велодорожками в Пионерском микрорайоне. Кроме этого, он построит три сквера в разных районах города.

Премия «Человек года — 2019»

«Все по 60 руб.». На рынок Екатеринбурга заходит израильская сеть кофеен
#ОТКРЫТИЕ #КОФЕЙНИ
«Все по 60 руб.». На рынок Екатеринбурга заходит израильская сеть кофеен
Особенность сети Cofix — фиксированная единая цена на всю продукцию кофейни. В российских филиалах любое наименование из меню стоит 60 руб., кроме отдельных позиций, больших объемов напитков и ланчей.
Кинулись скупать Mercedes. В Екатеринбурге всплеск продаж премиальных авто
#ПОТРЕБЛЕНИЕ #АВТО
Если менеджер ставит в резюме фото на фоне пивного завода – стоит ли такого брать? / Кейс
#ФИТНЕС #КЕЙСЫ
Кинулись скупать Mercedes. В Екатеринбурге всплеск продаж премиальных авто
Если менеджер ставит в резюме фото на фоне пивного завода – стоит ли такого брать? / Кейс
На данный момент в городе работает 61 автосалон, 50 из них реализует иностранные марки, остальные — отечественные. Активнее всего скупают Toyota Land Cruiser и Mercedes.
«Мы распределили клиентов по типажам: знайка, эксперт, мажор, милашка, баламут, долгодум, пропащий. Смешно? Но это работает!» Как выстроить продажи на узком рынке фитнес-услуг — опыт Mobifitness.
Война мэрии и силовиков? Первый зам Высокинского подал в суд на Следственный комитет
#СУДЫ #КОВАЛЬЧИК

Интернет-аукцион

305 млн руб. за здание — дорого? Офисник мертвого банка соратника Росселя никому не нужен
#ТАГИЛБАНК #БАНКРОТЫ
Война мэрии и силовиков? Первый зам Высокинского подал в суд на Следственный комитет
305 млн руб. за здание — дорого? Офисник мертвого банка соратника Росселя никому не нужен
Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик подал в суд на Следственный комитет — из-за обыска, который ранее прошел в его квартире. Месяц назад в отношении чиновника возбудили уголовное дело.
Торги по продаже имущества обанкротившегося Тагилбанка не удались: на двухэтажный офисник не нашлось покупателей, автомобили и мебель тоже никого не прельстили. При этом банкротство пытаются оспорить.
Уралу перепали федеральные деньги. 59 свердловских компаний поделят президентские миллионы
#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
«Людям пора смириться, что 90-е прошли». Поможет ли налог для самозанятых выйти из тени?
#МНЕНИЯ
Могут сесть надолго. Охранников, избивших директора завода «ЭМА», будут судить
#КАЛЕТИН #КРИМИНАЛ
Уралу перепали федеральные деньги. 59 свердловских компаний поделят президентские миллионы
«Людям пора смириться, что 90-е прошли». Поможет ли налог для самозанятых выйти из тени?
Могут сесть надолго. Охранников, избивших директора завода «ЭМА», будут судить
Фонд президентских грантов выделил деньги на организацию различных проектов — федеральные средства получат 59 организаций из Свердловской области. Рекордный по объему грант дали музыкантам.
«Раньше у граждан, которые хотели открыть свой бизнес, было только два варианта: регистрировать юрлицо или работать в неправовом поле. Теперь для микробизнеса все станет по-другому».
Три сотрудника ЧОП, избившие этой зимой предпринимателя Андрея Калетина, предстанут перед судом: обвиняемым светит до семи лет тюрьмы, а один из них может сесть на все 15.
«Пострадают местные ритейлеры и малый бизнес». Куйвашева просят снизить налог на имущество
#НЕДВИЖИМОСТЬ #НАЛОГИ
Проект на 4 млрд руб. Челябинцы построят в Екатеринбурге роскошный клубный поселок
#СТРОЙКА #АМБИЦИИ

Спецпроект "Цифровая трансформация бизнеса"

«Пострадают местные ритейлеры и малый бизнес». Куйвашева просят снизить налог на имущество
Проект на 4 млрд руб. Челябинцы построят в Екатеринбурге роскошный клубный поселок
Гордума пишет обращение к губернатору — просят снизить налоговую нагрузку на бизнес. Депутаты констатируют: от предпринимателей массово поступают жалобы на десятикратный рост налога на имущество,
Челябинский игрок объявил о скором выходе на рынок Екатеринбурга — соседи построят здесь клубный поселок, объем инвестиций составит около 4 млрд руб. Просто чужакам не будет, считают эксперты.
Мелике Алтынышик: «Мой стиль — на пересечении природы, архитектуры и технологий»
#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ
«Частная медицина — это не тот бизнес, который сделает из предпринимателя миллиардера»
#МЕДИЦИНА #БИЗНЕС
«Раньше к нам ходили чиновники и крупные бизнесмены». Как изменились кабаре в 21 веке
#НОЧНАЯ ЖИЗНЬ #БИЗНЕС
Мелике Алтынышик: «Мой стиль — на пересечении природы, архитектуры и технологий»
«Частная медицина — это не тот бизнес, который сделает из предпринимателя миллиардера»
«Раньше к нам ходили чиновники и крупные бизнесмены». Как изменились кабаре в 21 веке
«Роботы играют все более существенную роль в проектировании и строительстве зданий. Они могут обеспечить более системную и безопасную рабочую среду», — архитектор Мелике Алтынышик о городах будущего.
«Мы взяли курс на развитие небольших амбулаторных поликлиник формата «у дома». Я уверен, что со временем их будет становиться все больше, потому что они делают консультационную медицину доступной».
«В начале нулевых люди много тусовались, потому что это было время поколения 80-х: молодежи много. Сегодня в клубы должны ходить дети 90-х, но 25-летних мало, поэтому ночные заведения и закрываются».
«Протеиновые батончики и спортивное печенье — это просто хороший маркетинговый ход»
#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Спецпроект DK.RU "Кто строит Екатеринбург"

Еще один? У самолета в Кольцово возникла проблема при заходе на посадку
#КОЛЬЦОВО #НОВОСТИ
«Протеиновые батончики и спортивное печенье — это просто хороший маркетинговый ход»
Еще один? У самолета в Кольцово возникла проблема при заходе на посадку
«Протеиновый батончик обычно имеет 75% углеводов и лишь 15% белка. А в 100 г пшеничного печенья — 12 г белка и 80 г углеводов. Различие небольшое. Кто хочет набрать вес, просто налегайте на печенье!»
В Кольцово совершил посадку транспортный самолет, у которого, по предварительной версии, отказало шасси. Аналогичная ситуация была в аэропорту несколько дней назад. Комментарий авиакомпании.
Стройку в Екатеринбурге будет курировать сын известного чиновника
#РОТАЦИИ #НОВОСТИ
Информация о том, что госпиталь Владислава Тетюхина на грани закрытия, не подтверждается
#ТЕТЮХИН #НОВОСТИ
Цена пошла вниз. Собственники квартир не могут найти арендаторов
#НЕДВИЖИМОСТЬ #НОВОСТИ
Стройку в Екатеринбурге будет курировать сын известного чиновника
Информация о том, что госпиталь Владислава Тетюхина на грани закрытия, не подтверждается
Цена пошла вниз. Собственники квартир не могут найти арендаторов
В мэрии снова ротация кадров. Исполняющим обязанности председателя комитета по строительству администрации стал сын экс-главы Екатеринбурга по экономике и финансам.
В СМИ появилась информация о возможном банкротстве госпиталя Владислава Тетюхина в связи с займом, который медучреждение получало от правительства Свердловской области. Есть ли угроза?
Екатеринбург попал в число городов-миллионников, где упала цена на аренду квартир. Доходы населения снижаются и собственники вынуждены умерить аппетиты, чтобы найти желающих снять жилье.

Спецпроект DK.RU: «Чек-ап ребенка: готов ли он к школе?»

«Многие бизнесы работают в ноль, нет других перспектив. Не все могут пойти в чиновники»
#МНЕНИЯ
Больше, чем в Москве. Средний Урал обогнал столицу по вводу жилья
#СТРОЙКА #РЕЙТИНГИ
«Многие бизнесы работают в ноль, нет других перспектив. Не все могут пойти в чиновники»
Больше, чем в Москве. Средний Урал обогнал столицу по вводу жилья
«Поддержка бизнеса в современной России — это имитация бурной деятельности, бесконечное создание комитетов, департаментов и министерств по поддержке и изобретение Единых окон».
Аналитики подсчитали, где в России строится больше всего жилья в перерасчете на одного жителя. В тройке лидеров есть и один уральский регион, традиционно демонстрирующий высокие показатели.
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«Частная медицина — это не тот бизнес, который сделает из предпринимателя миллиардера»
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