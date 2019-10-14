Компания RAY на рынке с 1996 г. Фабрика является официальным партнером региональной сборной по лыжным гонкам. Большой контракт от торговой сети — вызов для производства.
В Екатеринбурге прошла церемония вручения Десятой юбилейной бизнес-премии «Человек года». Новая театральная площадка, живой звук и 12 лауреатов — чем запомнился главный деловой прием года?
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«Все передовые технологии настроены на то, чтобы люди как можно меньше встречались. Мы создаем платформу, которая позволяет переломить эту тенденцию». Как «Мозгобойня» завоевывает мир?
«Я считаю, что в области у нас специалисты достойно зарабатывают. У тех, кто берет на себя большую нагрузку, зарплаты, соответственно, тоже повышаются».
Уральский застройщик благоустроит аллею с велодорожками в Пионерском микрорайоне. Кроме этого, он построит три сквера в разных районах города.
Особенность сети Cofix — фиксированная единая цена на всю продукцию кофейни. В российских филиалах любое наименование из меню стоит 60 руб., кроме отдельных позиций, больших объемов напитков и ланчей.
На данный момент в городе работает 61 автосалон, 50 из них реализует иностранные марки, остальные — отечественные. Активнее всего скупают Toyota Land Cruiser и Mercedes.
«Мы распределили клиентов по типажам: знайка, эксперт, мажор, милашка, баламут, долгодум, пропащий. Смешно? Но это работает!» Как выстроить продажи на узком рынке фитнес-услуг — опыт Mobifitness.
Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик подал в суд на Следственный комитет — из-за обыска, который ранее прошел в его квартире. Месяц назад в отношении чиновника возбудили уголовное дело.
Торги по продаже имущества обанкротившегося Тагилбанка не удались: на двухэтажный офисник не нашлось покупателей, автомобили и мебель тоже никого не прельстили. При этом банкротство пытаются оспорить.
Фонд президентских грантов выделил деньги на организацию различных проектов — федеральные средства получат 59 организаций из Свердловской области. Рекордный по объему грант дали музыкантам.
«Раньше у граждан, которые хотели открыть свой бизнес, было только два варианта: регистрировать юрлицо или работать в неправовом поле. Теперь для микробизнеса все станет по-другому».
Три сотрудника ЧОП, избившие этой зимой предпринимателя Андрея Калетина, предстанут перед судом: обвиняемым светит до семи лет тюрьмы, а один из них может сесть на все 15.
Гордума пишет обращение к губернатору — просят снизить налоговую нагрузку на бизнес. Депутаты констатируют: от предпринимателей массово поступают жалобы на десятикратный рост налога на имущество,
Челябинский игрок объявил о скором выходе на рынок Екатеринбурга — соседи построят здесь клубный поселок, объем инвестиций составит около 4 млрд руб. Просто чужакам не будет, считают эксперты.
«Роботы играют все более существенную роль в проектировании и строительстве зданий. Они могут обеспечить более системную и безопасную рабочую среду», — архитектор Мелике Алтынышик о городах будущего.
«Мы взяли курс на развитие небольших амбулаторных поликлиник формата «у дома». Я уверен, что со временем их будет становиться все больше, потому что они делают консультационную медицину доступной».
«В начале нулевых люди много тусовались, потому что это было время поколения 80-х: молодежи много. Сегодня в клубы должны ходить дети 90-х, но 25-летних мало, поэтому ночные заведения и закрываются».
«Протеиновый батончик обычно имеет 75% углеводов и лишь 15% белка. А в 100 г пшеничного печенья — 12 г белка и 80 г углеводов. Различие небольшое. Кто хочет набрать вес, просто налегайте на печенье!»
В Кольцово совершил посадку транспортный самолет, у которого, по предварительной версии, отказало шасси. Аналогичная ситуация была в аэропорту несколько дней назад. Комментарий авиакомпании.
В мэрии снова ротация кадров. Исполняющим обязанности председателя комитета по строительству администрации стал сын экс-главы Екатеринбурга по экономике и финансам.
В СМИ появилась информация о возможном банкротстве госпиталя Владислава Тетюхина в связи с займом, который медучреждение получало от правительства Свердловской области. Есть ли угроза?
Екатеринбург попал в число городов-миллионников, где упала цена на аренду квартир. Доходы населения снижаются и собственники вынуждены умерить аппетиты, чтобы найти желающих снять жилье.
«Поддержка бизнеса в современной России — это имитация бурной деятельности, бесконечное создание комитетов, департаментов и министерств по поддержке и изобретение Единых окон».
Аналитики подсчитали, где в России строится больше всего жилья в перерасчете на одного жителя. В тройке лидеров есть и один уральский регион, традиционно демонстрирующий высокие показатели.
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