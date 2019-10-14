Компания RAY на рынке с 1996 г. Фабрика является официальным партнером региональной сборной по лыжным гонкам. Большой контракт от торговой сети — вызов для производства.

В Екатеринбурге прошла церемония вручения Десятой юбилейной бизнес-премии «Человек года». Новая театральная площадка, живой звук и 12 лауреатов — чем запомнился главный деловой прием года?