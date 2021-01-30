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Губернатор начал отменять коронавирусные ограничения. Больше всех этого ждут рестораторы

Губернатор начал отменять коронавирусные ограничения. Больше всех этого ждут рестораторы
Иллюстрация: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил столичным ресторанам и барам работать ночью. Такого же решения ждали и от Евгения Куйвашева. Однако он принял стратегию постепенного смягчения антиковидного режима.

#РЕСТОРАНЫ#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме объявил о «некотором смягчении режима повышенной готовности». Так, с понедельника, 1 февраля, возобновить свою работу смогут учреждения дополнительного образования («с соблюдением всех мер безопасности»). Еще одно смягчение касается спортивных соревнований: теперь в закрытых помещениях на трибунах смогут находиться до 50% зрителей (ранее залы было разрешено заполнять только 30%). Ранее, с 11 января, работу в очном режиме возобновили свердловские школы, а в феврале с дистанта начнут выходить и вузы.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 15 февраля — для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Губернатор отметил, что пока не планирует снимать запрет на работу заведений общественного питания после 23.00.

Нам всем еще нужно набраться немного терпения, — написал Куйвашев.

Рынок общепита является одним из самых пострадавших в регионе из-за пандемии коронавируса. Кафе и рестораны были закрыты на локдаун с конца марта 2020 г. и возобновили свою работу офлайн только во второй половине августа, писал DK.RU. Однако уже в начале ноября, когда началась вторая волна распространения инфекции, работа заведений снова была ограничена. Областные власти предписали установить защитные экраны в залах и обеспечить соблюдение социальной дистанции, ограничив посадку. Кроме того, работу заведений запретили в ночное время — с 23.00 до 6.00 утра. За несоблюдение требований были установлены штрафные санкции.

К Куйвашеву неоднократно обращались представители региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов: сначала с просьбой возместить затраты на установку защитных экранов, затем — о предоставлении субсидий из областного бюджета в размере половины прожиточного минимума на каждого сотрудника общепита. По данным ассоциации, осенью из-за ограничительных мер выручка в заведениях упала от 30 до 70%. Реакции на эти обращения не последовало.

В декабре 2020 г. группа из 30 уральских рестораторов обратилась к губернатору с просьбой ввести систему QR-кодов. Они апеллировали к успешному опыту внедрения такой системы в Москве. Однако им было отказано

Между тем в начале 2021 г. динамика распространения коронавируса пошла на спад. 27 января мэр Москвы Сергей Собянин снял запрет на ночную работу для столичного общепита, сообщал DK.RU. После этого свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх предложила Евгению Куйвашеву снять подобное ограничение и в нашем регионе. В своем письме она обращала внимание, в частности, на то, что из-за ограничений выросло количество нелегальных заведений. Тогда как участники рынка, действующие в правовом поле, несут колоссальные потери.

С марта 2020 г. только в Екатеринбурге работу прекратили несколько десятков заведений. Одним из последних громких закрытий стало закрытие ресторана Eshak, совладельцем которого являлся известный актер Сергей Светлаков.

По данным на 30 января, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 69 399. За последние сутки выявлено 369 новых заболевших COVID-19.

Автор: Андрей Широков
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