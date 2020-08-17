Ресторанам и кафе разрешили открыться несмотря на запрет Роспотребнадзора

Заведения общепита и турбазы смогут начать работу в регионе с 18 августа. Соответствующий документ подписал Алексей Орлов, врио губернатора Свердловской области. Об этом сообщает ЕАН. Заведения должны работать с выполнением ряда условий. Необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, установить санитайзеры, за одним столиком может находиться не более двух человек.

Напомним, что накануне рестораторы и власти Свердловской области достигли предварительной договоренности открыть залы заведений общепита с 18 августа. Об этом говорилось в письме президента Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадия Пономарева.

Снятие ограничений на работу ресторанов будет возможно при условии сохранения положительной динамики по снижению заболеваемости и сохранении благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки с 14 по 17 августа, — говорилось в письме.

До этого Ассоциация рестораторов обратилась к врио губернатора Алексею Орлову. Рестораторы просили власти открыть для посетителей залы заведений общепита (пока в регионе разрешена работа только летних веранд) и решить вопрос по снижению налоговой нагрузки для предприятий общепита за третий и четвертый квартал 2020 г.

Отрасль уже даже не в стагнации, а в полусмертном состоянии — работает всего 10% от всех предприятий общепита. И с каждым днем эта цифра уменьшается, так как в связи с погодными условиями летние веранды не могут быть открыты. Поэтому мы с мольбой обращаемся и просим собрать нас на уровне зам. губернатора с главой Роспотребнадзора, чтобы внести изменения в правила и разрешить открыть основные площади предприятий общепита, — рассказывал DK.RU президент ассоциации Аркадий Пономарев.

Однако накануне подписания документа Алексеем Орловым, Роспотребнадзор выступил против открытия ресторанов и кафе в Екатеринбурге.

На текущий момент оснований для перехода к третьему этапу снятия ограничений, который и предполагает возобновление работы предприятий общественного питания, нет, у нас не достигнут коэффициент распространения коронавирусной инфекции 0,5. Поэтому нами дано предложение отложить принятие решения об открытии кафе и ресторанов, — рассказали ЕАН в пресс-службе ведомства.

Кроме того, указ Орлова разрешает групповые экскурсии с численностью до 20 человек в организациях сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, работу детско-юношеских спортивных школ. На полную мощность в регионе разрешено открыться детским садам. С 50-процентной загрузкой могут работать организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми.

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердился 141 новый случай COVID-19. По данным регионального оперштаба на 17 августа, общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса в Свердловской области достигло 23 546. Состояние 87 госпитализированных оценивается как тяжелое, 81 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 289. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.