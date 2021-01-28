Сергей Светлаков не будет возобновлять работу своего ресторана в Екатеринбурге

Ресторан восточной кухни Eshak, одним из совладельцев которого является Сергей Светлаков, закрылся насовсем. «Причина — высокая арендная плата в период ограничений», — пояснил шоумен.

Принимать посетителей ресторан Eshak перестал еще в начале пандемии. Тогда на официальном сайте заведения появилась информация, что приостановка работы временная и связана с ограничительными мерами. Однако собственники ресторана — шоумен с уральскими корнями Сергей Светлаков и глава ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов — решили закрыть проект.

Мы арендовали помещение и не смогли договориться о снижении арендной платы. Был шанс выжить, если бы нам помогли вместе пройти эту ситуацию. Разговоры велись. Я сам лично не приезжал, но их проводил и брат, и управляющая компания, но мы так и не смогли договориться, чтобы нам пошли навстречу. Нам было сказано: «Знаете, у нас столько зданий по городу Екатеринбургу, что мы можем себе позволить ничего не снижать. Если хотите, съезжайте! — пояснил Сергей Светлаков порталу E1.RU.

Он добавил, что, к примеру, в столице арендодатели более сговорчивы — московский ресторан под тем же брендом продолжит работу. В регионах также есть города, где условия для рестораторов более приемлемы.

В феврале-марте Eshak откроется в Казани, — рассказал о планах артист.

Напомним, ресторан Eshak открылся в Екатеринбурге в 2016 г. Как рассказывал DK.RU, Сергей Светлаков приурочил запуск проекта к своему дню рождения. Заведение в Екатеринбурге стало третьим в сети ресторанов Светлакова и Орлова: до этого два ресторана с такими же названиями появились в Москве. Вложения в уральскую точку Светлаков оценивал в 50-60 млн руб., окупить их планировалось за 2-3 года.

Отметим, Eshak — не единственное заведение восточной кухни, которое ушло с рынка Екатеринбурга в период пандемии. До этого закрылся ресторан Grand Урюк, работавший в похожем формате. Также в 2020-м году рынок покинули Black Star Burger, Gordon's Doctor Scotch, «The Борщъ», «Время Ч» и другие.

Но при этом появляются новые рестораны — так, Руслан Мухаметшин открыл в Башне Исеть ресторан the BARBARA, Евгений Кексин открыл пиццерию «Папа Римский» на месте одного из старейших пабов города Gordon's, а собственники Grott bar запустили ресторан Norra Rök в в здании типографии «Уральский рабочий».

Что касается старожилов, то многие чувствуют себя неплохо. Так, на недавно завершившемся уральском этапе Национальной ресторанной премии Wheretoeat все десять первых мест заняли именно екатеринбургские заведения, хотя в премии участвовали также игроки из Челябинска и Тюмени. DK.RU рассказывал, кто был признан лучшим на ресторанном рынке Екатеринбурга.