В центре Екатеринбурга открылось новое заведение от популярного уральского ресторатора

Несмотря на кризис, в городе продолжают появляться новые заведения. Между тем, участники рынка подготовили новое письмо к губернатору. Они обратились за мерами поддержки.

На третьем этаже ТДиЦ «Европа» начал работу новый ресторан «Семейная Мансарда» от ресторатора Кирилла Шлаена (Center Franchising). В новом заведении расположено три отдельных зала.

Зал «Маленькая Нарния» отличается большой игровой зоной: здесь установлено игровое оборудование, тачборды для малышей, детская мини-кухня и зона PlayStation.

В банкетном зале «Зеленая дача» расположен большой круглый стол на восемь гостей, глубокие кресла и ностальгические артефакты. В зале «Лимончики» может одновременно разместиться несколько небольших компаний или банкет до 20 гостей.

В меню нового заведения: запеченное филе лосося, целая утка или фермерская индейка из печи, большая лазанья или домашняя паста в голове сыра Пекорино, которую готовят прямо у стола. Средний чек от 1,5 тыс. руб.

Кроме «Семейной Мансарды» в ТЦ «Европа» уже работают два заведения Кирилла Шлаена: итальянский ресторан Carbonara и Grand Buffet Europe. Скоро на месте эклерной La Rose откроется самая маленькая в России винотека-чикетерия Dolce.

Отметим, что, несмотря на пандемию, в 2020 г. в городе открылось несколько новых заведений. Евгений Урюпин открыл японское бистро FUGU, в башне Исеть начал работу ресторан the BARBARA от Руслана Мухаметшина. Собственники Grott bar запустили ресторан Norra Rök в здании типографии «Уральский рабочий» и т.д.

Между тем, ресторанный рынок эксперты называют одним из наиболее пострадавших от пандемии. Долгое время заведения общественного питания были закрыты для посетителей, и сейчас действует ряд ограничений. В частности, глава региона Евгений Куйвашев своим распоряжением обязал рестораторов установить защитные экраны между столиками. Кроме того, он запретил барам, ресторанам и ночным клубам работать после 23:00.

Накануне рестораторы Екатеринбурга направили очередное обращение губернатору от имени Ассоциации кулинаров и рестораторов региона, пишет ЕАН. Собственники заведений жалуются, что осенью выручка в ресторанах, кафе и барах упала от 30 до 70%. Также предприниматели сетуют на дополнительные расходы, которые им пришлось понести из-за установки защитных экранов. Рестораторы просят предоставить субсидии из областного бюджета в размере половины прожиточного минимума на каждого сотрудника общепита.