ФНС создает особую инспекцию для богатых. Ковид-послабления в Москве. Главное 27 января

В Москве отменили обязательную удаленку для трети сотрудников и разрешили ресторанам работать по ночам. Налоговая создает VIP-инспекцию для состоятельных россиян. Что произошло за день.

Для россиян, чьи доходы превышают 500 млн руб. в год, ФНС собирается создать специальную инспекцию, пишет VTimes. Но ставить в ней на учет смогут человека и с меньшим доходом. Налоговым инспекциям на местах не хватает информации, чтобы оценить налоги состоятельных граждан, поэтому новая структура будет создавать досье на таких людей, используя в том числе данные автоматического обмена финансовой информацией с другими странами, рассказал собеседник издания.

Предприниматели и топ-менеджеры настороженно относятся к этой идее: создание инспекции, где будут хранить все данные о богатейших гражданах, несет огромные риски, опасается председатель правления крупной компании.

Первая речь Путина в Давосе за 12 лет

Президент России Владимир Путин выступил на Давосском форуме первый раз за 12 лет — по видеосвязи. Пересказываем главное из его речи.

Текущая ситуация сравнима с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз.

Социальное расслоение усиливается как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей.

Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности.

Глобальный «горячий» конфликт сейчас означал бы конец цивилизации. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии.

Возник существенный разрыв в доходах граждан: в 2016 г. в США проживало 5,6 млн человек с уровнем дохода менее $5,5 в сутки. В то же время глобализация привела к значительному росту прибыли крупных транснациональных компаний, но их доходы достались одному проценту населения.

Рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость.

Технологические гиганты стали играть все более значимую роль в жизни общества, их аудитория — миллиарды пользователей. Но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует общественным интересам.

Еще один вызов — обострение всего комплекса международных проблем. Градус пропагандистской риторики нарастает. Более агрессивным станет и характер действий, включая давление на страны, которые не согласны с ролью «послушных управляемых сателлитов».

В Москве разрешили барам и ресторанам работать по ночам

С 27 января требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу в Москве перестает быть обязательным, следует из указа мэра Сергея Собянина. Возвращать сотрудников в офисы или сохранять удаленку — теперь решать самим руководители предприятий и организаций. Это требование действовало с 5 октября 2020 г. При этом требование о дистанционной работе для сотрудников старше 65 лет пока сохраняется.

Также в Москве отменяются ограничения на работу баров, ресторанов и других заведений общепита в ночное время (с 23:00 до 06:00). Послабления касаются также ночных клубов, караоке, боулинг-клубов, дискотек и остальных организаций индустрии отдыха и развлечений. Вместе с тем, сохраняются требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.