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Уральские школьники возвращаются к очной форме обучения. Теперь без исключений

Уральские школьники возвращаются к очной форме обучения. Теперь без исключений
Иллюстрация: pixabay.com

Вторую четверть учебного 2020-2021 г. учащиеся с 6-го по 8-й классы, а также 10-классники Свердловской области завершали на дистанте. В новогодние каникулы ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

#ШКОЛА#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

С 11 января школьники Свердловской области вернутся к очной форме обучения. О снятии ограничнний в своем инстаграме написал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тыс. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых, — отметил Куйвашев.

Он добавил, что в первую рабочую неделю января ожидается очередная партия вакцины от коронавируса. Первыми, кто получит вакцину, станут медики и педагоги. А также отметил, что согласно требованиям Роспотребнадзора, школы должны быть обеспечены средствами защиты — антисептиками, рециркуляторами, бесконтактными термометрами. Плюс в школах должно соблюдаться особое расписание уроков, которое позволит развести потоки учеников.

На дистанте остаются учащиеся средних специальных заведений и вузов. Последние еще в осенью заявляли, что к очной форме вернутся не ранее 1 февраля 2021 г., рассказывал DK.RU. Окончательное решение будет принято дополнительно.

В новогодние каникулы статистика по новым заболевшим в сутки улучшилась — количество новых случаев снизилось с 400-410 среднесуточно до 380-390. При этом смертность сохраняется на прежнем уровне, ежедневно от коронавируса погибает 15-17 уральцев.

На 9 января в Свердловской области за сутки подтвердились 385 случаев коронавирусной инфекциик, из них в Екатеринбурге — 151. За сутки подтвердилась смерть 16 пациентов.

Всего за время пандемии, по официальным данным, COVID-19 нашли у 62129 человек. За время пандемии от коронавируса умерли 1665 жителей региона. Выздоровели и были выписаны из больниц 54514 пациента.

На сегодня в ковидных госпиталях находятся 6337 пациентов. Из них 544 — в тяжелом состоянии, 315 — в реанимации, 213 подключены к аппаратам ИВЛ. 

Автор: Андрей Широков
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