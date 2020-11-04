Уральские рестораторы просят Куйвашева оплатить установку защитных перегородок

В регионе сложилась уникальная ситуация: только здесь от владельцев точек общепита требуют и соблюдение дистанции, и установку экранов одновременно. Рестораторы подсчитывают незапланированные расходы.

На прошлой неделе глава региона Евгений Куйвашев выпустил указ, в котором ужесточил требования безопасности для организаций, оказывающих услуги населению. Первыми тревогу забили представители компаний-перевозчиков: по итогам переговоров с министром транспорта Василием Старковым таксистам удалось получить фору для установки защитных экранов.

Между тем ограничения коснулись и ресторанного рынка. Замминистра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская провела встречу с членами региональной Ассоциации кулинаров, после которой рестораторам пообещали на следующий этап переговоров пригласить вице-губернатора Алексея Орлова. Однако никаких действий не последовало. Теперь руководство ассоциации направило обращение на имя министра АПК Артема Бахтерева, пишет агентство ЕАН.

Рекомендаций по установке [экранов] от Роспотребнадзора, на которые ссылается губернатор, нет. В рекомендациях РПН от 8 августа 2020 года указано, что необходима установка перегородок или обеспечение дистанцирования. <...> Свердловская область уникальна: только здесь требуют от владельцев кафе и соблюдение дистанции, и установку экранов одновременно. При этом даже комитет по товарному рынку в мэрии направил в область запрос, в котором попросил конкретизировать указ губернатора. <...> В антиковидных санитарных правилах от Роспотребнадзора предусмотрены только обеззараживание воздуха, использование антисептиков, масок, перчаток и социальной дистанции, — рассказали агентству представители ассоциации.

Член Ассоциации кулинаров Олег Пономарев добавил, что установка перегородок не решает никаких проблем, поскольку в помещении происходит циркуляция воздушных масс. По его словам, официально никто никаких подробностей не сказал: какими должны быть перегородки, когда заведения начнут штрафовать за их отсутствие. Кулуарно рестораторам дали понять, что за работу заведения после 23.00 до 6.00 штрафовать будут жестко, но перегородки проверять пока не будут.

Стоимость зонирующих перегородок составляет от 10 тыс. руб. за 1 кв. м. Даже для небольшого кафе на 10-12 столов сумма затрат составит от 200 до 300 тыс. руб. Эти расходы рестораторы предложили правительству региона взять на себя.

Если губернатор считает, что это необходимая для Свердловской области, а не избыточная мера, то предлагаем утвердить на уровне правительства Свердловской области размер субсидии на оборудование предприятий питания экранами и перегородками в размере исчисленной по аналогии с субсидией на приобретение бактерицидных рециркуляторов, антисептиков на уровне правительства РФ, — подчеркнули в ассоциации.

Напомним, за невыполнение правил при ЧС или угрозе ее возникновения юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб., при угрозе жизни и здоровью юридических лиц могут наказать штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб., либо приостановить деятельность до 90 суток.

Кроме того, рестораторы просят отсрочки по ранее выданным на поддержание деятельности займов, предлагают возобновить выплату МРОТ для сотрудников кафе и ресторанов за счет государственной казны, а также предусмотреть отсрочку или отменить обязательства по уплате налогов для организаций общепита.

Ситуация с распространением коронавируса в регионе пока не имеет положительной динамики. В сутки COVID-19 заболевают в среднем 270-280 свердловчан. Студентов крупнейших вузов отправили на удаленку до 1 февраля 2021 г. В школах продлили каникулы, а первая учебная неделя пройдет в дистанционном режиме. 4 ноября стало известно о том, что коронавирусом заболел депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, сообщал DK.RU.