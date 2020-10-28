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Евгений Куйвашев ужесточил ограничения и запретил работу баров и ресторанов в ночное время

Евгений Куйвашев ужесточил ограничения и запретил работу баров и ресторанов в ночное время
Автор фото: Никита Дубинский . Иллюстрация: екатеринбург.рф

Находиться на парковках и в лифте теперь допускается только в маске, а в кафе и ресторанах между столиками установят пластиковые экраны. Это должно спасти от распространения коронавируса.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, запрещающий проведение в регионе зрелищных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.  Данное ограничение не распространяется на заведения общепита в аэропорту Кольцово, на железнодорожных и автовокзалах.

Более того, глава региона рекомендовал установить в ресторанах и кафе между столиками защитные экраны:

Такие же экраны нужны в такси — между водителем и пассажиром. Сейчас действительно многое зависит от ответственности каждого. Думаю, никто не заинтересован в усугублении эпидситуации. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы, — говорит губернатор.

Также глава региона поддержал рекомендацию федерального Роспотребнадзора о всеобщем масочном режиме. Теперь, по указу губернатора, не допускается нахождение граждан без маски в местах общественного пользования, в такси, на парковках и в лифтах.

Указ вступает в силу с 29 октября.

Как рассказывал DK.RU, ранее губернатор рекомендовал школам области продлить осенние каникулы, которые начались 26 октября, до 9 ноября. Также на дистанционное обучение ушли некоторые вузы и все колледжи региона.

Нпомним, что за последние сутки в регионе выявлен 291 новый случай коронавируса, сообщал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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