Власти отказали рестораторам в системе QR-кодов для ночной работы. Их выручка упала до 70%

После пятимесячного локдауна на долю ресторанов и баров выпало новое испытание — запрет на работу ночью. В столице этого удалось избежать за счет системы QR-кодов. На Урале ее считают неэффективной.

Власти Свердловской области отказали владельцам заведений общепита в просьбе ввести систему QR-кодов, по которым заведения могли бы принимать гостей после 23.00. Об этом в своем фейсбуке написал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин. Свое сообщение он проиллюстрировал соответствующим письмом с подписью регионального министра АПК Артема Бахтерева.

Из ответа Бахтерева следует, что пока нет подтверждений эффективности системы QR-кодов, поэтому требования участников рынка не могут быть удовлетворены. Он допустил, что такая возможность может появиться в будущем. Чиновник также напомнил, что работа заведений в ночное время возможна в формате «на вынос».

Добавим, рынок общественного питания является одним из самых пострадавших в регионе из-за пандемии коронавируса. Кафе и рестораны были закрыты на локдаун с конца марта и возобновили свою работу офлайн только во второй половине августа, писал DK.RU. Однако уже в начале ноября, когда началась вторая волна инфекции, работа заведений снова была ограничена. Областные власти предписали установить защитные экраны в залах и обеспечить соблюдение социальной дистанции, ограничив посадку. Кроме того, работу заведений запретили в ночное время — с 23.00 до 6.00 утра. За несоблюдение требований были установлены штрафные санкции.

С просьбой ввести систему QR-кодов к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву ранее обратились около 30 рестораторов. Они апеллировали к успешному опыту внедрения системы в Москве. Система QR-кодов подразумевает сканирование посетителя на входе в заведение и регистрацию по СМС. Если в какой-то период времени в зале находился человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, другим посетителям будет выслано СМС-уведомление о потенциальном контакте.

К Куйвашеву неоднократно обращались представители региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов: сначала с просьбой возместить затраты на установку защитных экранов, затем — о предоставлении субсидий из областного бюджета в размере половины прожиточного минимума на каждого сотрудника общепита. По данным ассоциации, осенью из-за ограничительных мер выручка в заведениях упала от 30 до 70%. Однако реакции на эти обращения не последовало.

При этом участникам рынка такси, которых также обязали установить защитные экраны — в каждом автомобиле, удалось отменить требование губернатора. Как сообщал DK.RU, решение об отмене на прошлой неделе приняла прокуратура Свердловской области.

Между тем динамика заболеваемости в Свердловской области сохраняется на высоком уровне: по данным на 5 декабря, за последние сутки подтвердились 398 случаев коронавирусной инфекции, причем 228 из них — жители Екатеринбург. Всего за время пандемии COVID-19 заразились 48 233 пациента.

За сутки зафиксирована смерть 14 человек. Всего от коронавируса умерли 1 090 жителей региона. Выздоровели и были выписаны из больниц 40 474 пациента.

В ковидных госпиталях находятся 8 701 пациент. Из них 685 — в тяжелом состоянии, 322 в реанимации, 216 подключены к аппаратам ИВЛ.