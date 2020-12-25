Ключевые события рынка недвижимости 2020 года и прогнозы на 2021-й. Финальный дайджест

Вся мировая экономика переживала этот год под знаком COVID-19. Коварный вирус повлиял на все сферы жизни, стройсфера — не исключение. Какие события стали главными и к чему они приведут в перспективе.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Кадровые перестановки и зачистка рынка

Знаковые изменения на российском рынке начались еще до объявления локдауна. В конце января в стране появился новый вице-премьер, курирующий строительную отрасль и региональное развитие. На эту должность назначили заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марата Хуснуллина. Предшественник Хуснуллина на посту вице-премьера Виталий Мутко занял пост гендиректора института развития в жилищной сфере — «Дом.РФ».

Одним из главных достижений нового вице-премьера стал пересмотр действующих в строительстве норм и правил. Инициировал изменения, как водится в России, президент Владимир Путин.

Всякие СНиПы-хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, — заявил глава государства на одном из майских совещаний.

Уже в июле правительство выпустило постановление, в котором из 10 тыс. действовавших в стране строительных норм 3 тыс. стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тыс. серьезно упрощены. Однако и это не окончательные правки. В конце года вице-премьер Хуснуллин заявил, что в течение ближайших двух месяцев еще около 3 тыс. норм переведут в разряд рекомендаций.

Помимо изменения СНиПов, с легкой руки Хуснуллина расширили градостроительные полномочия субъектов — что в итоге позволит гибче и быстрее развивать территории, а также упростили регистрацию прав на новые объекты. В сфере госзакупок с 1 сентября заказчики могут выбирать либо аукцион, либо конкурс с квалификационным отбором на проведение строительных работ. В №44-ФЗ «О госзакупках» также появилась возможность заключения контрактов под ключ, когда в одном лоте разыгрывают и проектирование, и строительство, и поставку оборудования. Всего же за 2020 год госдума приняла 50 значимых для стройотрасли поправок в девять федеральных законов, так что в итоге процесс строительства ускорился в среднем на 6 месяцев.

Крупные кадровые перестановки продолжились осенью. В начале ноября федеральный министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев покинул свой пост: президент РФ назначил его своим полномочным представителем в УрФО. Новым главой российского Минстроя стал Ирек Файзуллин.

На региональном рынке таких крупных перестановок в стройсфере пока не было, однако в самое ближайшее время они могут произойти. Речь идет главным образом о Екатеринбурге: новые люди могут появиться после смены главы города: в конце декабря губернатор Евгений Куйвашев вернул Александра Высокинского в областное правительство. ВРИО мэра назначили Алексея Орлова, который до этого занимал пост замгубернатора Свердловской области. Новый глава Екатеринбурга намерен сменить вице-мэра по вопросам капитального строительства и землепользования. На смену действующему сейчас Алексею Бирюлину может прийти бывший руководитель Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Андрей Басов.

Пост вице-мэра по стройке традиционно является одним из ключевых для Екатеринбурга. Как рассказывал DK.RU, при Александре Высокинском между строительными компаниями и мэрией разгорелся конфликт. Застройщики обвинили мэрию в бюрократических проволочках, которые тормозят стройки. Затем разразился спор вокруг новых правил землепользования. В конфликт даже вмешивался губернатор, после чего был создан совет по строительству при правительстве региона. Теперь Алексею Орлову предстоит восстановить добрые отношения между чиновниками и строителями, стартом для этого может стать смена вице-мэра.

Льготная ипотека и рост цен на жилье

Несомненно, главным событием рынка недвижимости в пандемийном 2020-м стало введение льготной ипотеки. Запустить жилищное кредитование под 6,5% распорядился Владимир Путин в апреле. Под такую ставку жители России смогли приобретать жилье в новостройках. В итоге кризисный 2020-й стал рекордным для рынка ипотеки.

По итогам десяти месяцев объем выданной ипотеки составил 3,25 трлн руб. — это выше показателей 2018 г., когда было выданно максимальное количество ипотечных кредитов — на 3,01 трлн руб. «Дом.РФ» прогнозирует, что по итогам 2020 г. может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн руб. ВТБ дает еще более оптимистичный прогноз: по его оценкам, сумма достигнет 4 трлн руб. Конечно, речь идет не только о программе госипотеки под 6,5% — это оценка рынка ипотеки в целом.

Именно льготное жилищное кредитование застройщики назвали главным спасением стройотрасли в условиях экономической нестабильности и коронакризиса. Она не только увеличила спрос на новостройки, позволив закончить текущие проекты, но и дала возможность запустить новые стройки. И речь идет не только о жилых комплексах, но и социально-культурных объектах.

Так, один из крупнейших девелоперов Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» отмечает, что ей удалось реализовать все изначально намеченные на 2020 г. планы.

К концу 2020-го мы подошли с очень хорошими показателями. По итогам года мы намерены сдать 297 тыс. кв. м недвижимости. Из них 195 тыс. кв. м — жилые объекты, 40 тыс. кв. м — социальные. Построили школу в Невьянске, а в Каменске-Уральском сдали школу и детский сад. Также запустили такие серьезные и сложные объекты, как Центр по охране труда и филиал «Эрмитажа» в Екатеринбурге, — рассказал на ежегодной пресс-конференции глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

В декабре «Атомстройкомплекс» сдал сразу два детских сада — один в Каменске-Уральском, другой в Екатеринбурге, в микрорайоне «Солнечный». Оба соцобъекта возведены в рамках нацпроекта «Демография» и появились в районах новой жилой застройки, где места в детских садах семьи с детьми особенно ждут. Садики построены по проектам компании «Атомстройкомплекс», которые рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. Трехэтажные здания адаптированы в том числе и для маломобильных детей и их родителей.

Марат Хуснуллин, отчитываясь перед правительством РФ об итогах действия программы льготной ипотеки в России, отметил, что она оказалась успешной и в экономическом, и в социальном, и в политическом плане. К концу года с ее помощью в отрасль было привлечено около 800 млрд руб. При этом государство даже не истратило те деньги, которые планировались на компенсацию банкам из бюджета — за расхождение между рыночной и льготной ставкой. На эти цели государственная казна выделила 6 млрд руб., однако рыночная конъюнктура сложилась таким образом, что потрачено было всего 140 млн руб. В итоге программу, изначально действовавшую до 1 ноября, продлили до 1 июля 2021 г. а заодно решили запустить похожую программу в отношении частных домов.

Однако не все так высоко оценивают эффект госипотеки. Аналитики рынка недвижимости отмечают, что введение программы привело к повышению цен на недвижимость. В среднем новостройки в 16 крупнейших городах за год подорожали на 14,1% — до 88,1 тыс. руб. за квадрат. Вторичное жилье выросло в цене на 9,2% — до 81,9 тыс. руб. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина несколько раз говорила о том, что программу льготной ипотеки надо «своевременно свернуть». По ее мнению, она отрицательно сказывается на доступности жилья в России из-за роста цен на первичном рынке, который опережает инфляцию и рост доходов населения. Кроме того, своевременное завершение позволит избежать формирования пузыря и сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья.

С другой стороны, аналитики отмечают, что рост цен связан не только и не столько с госипотекой и дефицитом предложения на рынке новостроек, но и с тем, что строительная отрасль перешла на проектное финасирование. В начале 2020-го многие объекты еще достраивались по прежней схеме — с привлечением средств дольщиков, но все новые объекты в текущем году застройщики запускали уже через эскроу-счета. Также на стоимости жилья отразилось повышение цен на материалы и «рабочие руки».

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры, в частности закрытие границ, привели к тому, что на строительном рынке возник дефицит кадров. В целом по России нехватка строителей достигла почти 2 млн человек.

Рост цен на жилье вызвал недовольство главы государства. В конце декабря Владимир Путин потребовал от правительства разобраться с этим вопросом.

Если цены на жилье будут расти и дальше, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают, — отметил президент.

Девелоперы говорят, что в 2021 г. рассчитывать на снижение цен не приходится, однако удержать их на существующем уровне можно. В том числе — за счет запуска новых производств стройматериалов в регионах.

В Свердловской области, к примеру, в текущем году, несмотря на все пандемийные сложности, компания «Атомстройкомплекс» запустила производство уникального белого цемента. Предприятие, расположенное в Сысерти, в год способно производить 550 тыс. т высокомарочного цемента. 30% продукции будет потреблять сам застройщик, остальное отправится на открытый рынок: сегодня другие строительные компании вынуждены поставлять высокомарочное сырье из-за рубежа.

Теперь мы сможем не зависеть от поставщиков и контролировать стоимость продукции. Цемент — это стратегическое сырье. Если начинает расти стоимость на него, мы понимаем, что увеличится себестоимость стройки, а за ней — цена квадратного метра.

Инвестиции в проект составили 4,5 млрд руб. Как рассказывал DK.RU, «АСК-Цемент» — первый цементный завод в России за последние два десятилетия, который строится с нуля.

Глобальная реновация и корректировка нацпроектов

Несомненно, одним из главных событий 2020 г. для стройотрасли можно назвать законопроект, который в сентябре внесли в Госдуму члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, а также глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. За малоговорящим названием — «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» — скрывается большой смысл: документ дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы. Проще и понятнее это называется «комплексное развитие застроенных территорий».

Решение о комплексном развитии территории принимается в том случае, если земельные участки как минимум наполовину заняты аварийным или ветхим жильем, или же промзоной. Кроме того, законопроект предусматривает переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.

Застройщики давно говорят о необходимости такого документа.

Сложно отселять людей. Если появится закон о реновации, застройщики смогут получить площади для дальнейшей реконструкции на рыночных условиях. Это только улучшит Екатеринбург. В центре города много помещений, которые мешают развитию и жителям окружающих домов. Появился шанс, что после того как закон примут, инвестиции станут прогнозируемыми, а застройщики будут защищены. Мы сможем отселять собственников на рыночных условиях, — комментировал законопроект Валерий Ананьев.

В правительстве подчеркивают, что законопроект возник вовсе не потому, что его пролоббировали застройщики. Принятие документа поможет в том числе выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда». За скорейшее принятие закона уже выступили представители различных органов власти, в том числе спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Марат Хуснуллин отмечал, что законопроект уже поддержан главами всех российских регионов.

К слову о нацпроектах. Пандемия внесла свои коррективы в реализацию национальных задач, связанных со строительством жилья. Заявленных планов в 120 млн квадратов, которые надо сдавать ежегодно, пока достичь не получится. Впрочем, виной тому не только COVID-19, но и переход на эскроу-счета, из-за которого запуск новых объектов жилищного строительства слегка сократился. Коронавирус только усугубил этот тренд.

В августе заместитель министра финансов РФ Никита Стасишин сообщил, что объем текущего строительства жилья в стране составляет около 98 млн кв. м — это почти на 30% ниже уровня аналогичного показателя в 2019 г. Он также подчеркнул, что ввод жилья по итогам 2020 г. будет примерно сопоставим с прошлогодним результатом. Однако чтобы достичь положительной динамики, к концу 2021 г. следует ввести в строй уже не менее 130-150 млн кв. м.

В итоге сроки реализации нацпроектов пересмотрели — с 2024 г. окончание нацпроектов, предусматривающих улучшение жилищных условий как минимум 5 млн российских семей, перенесли на 2030-й.

Что касается ввода жилья в Свердловской области, пока регион идет с положительной динамикой относительно показателей прошлого года. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в январе-сентябре 2020 г. в области ввели в строй 1 343,7 тыс. кв. м жилых площадей — это на 12,5% (149,4 тыс. кв. м) больше, чем за аналогичный период 2019 г.

Однако на будущий год у некоторых свердловских девелоперов планы по вводу квадратных метров чуть ниже, чем в текущем году. К примеру, тот же «Атомстройкомплекс» заявлял, что в 2021-м намерен ввести в эксплуатацию 170 тыс. кв. м жилья и 32 тыс. кв. м социальных объектов. Всего застройщик планирует возвести в 2021 г. 225 тыс. кв. м. Как писали выше, в этом году девелопер намерен сдать 297 тыс. кв. м недвижимости.

Сейчас «Атомстройкомплекс» работает сразу над несколькими проектами, в том числе застраивает территорию на Эльмаше, где раньше были аварийные и ветхие дома. В конце 2020 г. рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании до ВВВ+ (прогноз «стабильный»). В числе причин повышения рейтинга эксперты отметили «сильную рыночную позицию, очень сильный бизнес-профиль, очень низкую долговую нагрузку, очень высокую оценку обслуживания долга, хорошую ликвидность, среднюю рентабельность бизнеса и средний уровень корпоративного управления».

Основные тренды рынка в 2021 г.

В середине декабря 2020 г. члены Ассоциации профессионалов рынка недвижимости — REPA провели конференцию в МИА «Россия сегодня», на которой озвучили свои прогнозы по рынку на следующий год.

По мнению экспертов, нехватка рабочих на стройках, цифровизация девелоперского бизнеса и удорожание новостроек станут главными трендами рынка жилой недвижимости 2021-го.

У подавляющего большинства компаний есть проблема недокомплектации рабочих бригад на стройках, где обычно до 40% персонала — граждане соседних стран, — отметил на конференции вице-президент московской компании «Инград» Артем Бортневский.

Об этом же говорили представители региональной стройиндустрии. На годовой пресс-конференции, посвященной рынку недвижимости, глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников назвал проблему нехватки мигрантов в числе факторов, которые в будущем могут повлиять на стройкомплекс.

В начале пандемии мы делали мониторинг, и существовали предпосылки для того, что произойдет кризис производства из-за отбытия существенной части трудовых мигрантов. Пока удается удерживать ситуацию в рамках. Подрядчики обеспечены этим ресурсом. Но если в следующие полгода мы не выйдем из пандемии и границы не откроются, то потребуется вмешательство области и Федерации, чтобы насытить рынок труда, — заявил тогда Трапезников.

Впрочем, власти уже задумались над решением этой проблемы. Минстрой России предлагает организованно ввозить в страну трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках. Минтруда, МВД и Роспотребнадзор уже согласовали упрощенный въезд для этой категории гастарбайтеров. Всю ответственность за въезжающих работников — в том числе получение приезжими справок об отсутствии COVID — берет на себя приглашающая сторона.

Участники стройсферы предложили еще одно решение проблемы: искать трудовые резервы для областного центра в близлежащих муниципалитетах.

Мы хотим создать кадровый резерв за счет городов-спутников. Там есть много людей, которые готовы работать в стройке, — поделился планами глава Ассоциации ИЖС Максим Назаренко.

Что касается еще одного тренда — роста цен на недвижимость, то, по мнению экспертов, он продлится как минимум до лета 2021 г.

Мы также считаем, что снижения цен точно не будет, а вилка повышения цен составит до 20%, — отметил на конференции REPA руководитель отдела сбора и анализа данных портала «Пульс продаж новостроек» Иршат Галиакберов.

По мнению экспертов, влиять на это будет не только выгодная ипотечная ставка, но также дефицит предложения и дальнейшее увеличение количества проектов, строящихся с применением счетов эскроу, что повышает их себестоимость.

Региональные застройщики также отмечают, что в 2021 г. не стоит ждать снижения цен на новостройки.