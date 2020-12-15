Власти придумали, как ввезти в Россию мигрантов. Без них стройки страны встанут

Строительная отрасль России испытывает серьезный дефицит рабочих кадров. Россияне, стоящие на учете на бирже труда, идти работать на стройки отказываются, иностранцы не могут въехать из-за пандемии.

Минстрой России предлагает организованно ввозить в Россию трудовых мигрантов. Ведомство предлагает организовать ввоз, размещение и оформление рабочих из других стран, при этом приглашающие их организации будут обязаны обеспечить получение приезжими справок об отсутствии COVID. В правительстве считают, что из-за пандемии российский рынок труда лишился до полутора миллионов работников, пишет «Коммерсантъ».

Вариант упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов согласовали с Минтруда, МВД и Роспотребнадзором. Это вариант, который, по сути, предполагает, что всю ответственность за въезжающих работников берет на себя приглашающая сторона.

Компании должны будут обеспечить тестирование работников на коронавирус, а также организовать для них место постоянного проживания, поставить людей на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Сами мигранты должны получить патент, дающий право на работу в России.

Отметим, что все эти требования (кроме теста на COVID) существовали и раньше, но далеко не всегда исполнялись, в том числе потому, что частично были в зоне ответственности самих работников — в частности, ранее многие из них самостоятельно въезжали в РФ и уже потом искали работу на стройках.

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Минстрой поясняет, что необходимость ввоза работников есть, так как строительная отрасль испытывает серьезный дефицит: к 1 декабря о потребности в иностранных работниках сообщили уже 50 регионов, в целом она оценивается в 190 тыс. человек. В первую очередь, поясняют в Минстрое, не хватает работников из Узбекистана, Украины и Таджикистана.

Ранее Минстрой призывал россиян, стоящих на учете в службе занятости, присмотреться к работе на стройке, но россияне соглашаются на такую работу крайне неохотно, пытаясь найти более «престижные» места работы.

Не помогает даже существенный рост зарплат — как рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин, если в начале года средняя зарплата строителей по стране составлял около 50 тыс. руб., то сейчас доходит до 80–90 тыс. руб. В итоге чиновники признавали, что решить проблемы с кадровым дефицитом из-за отъезда мигрантов не удается — Марат Хуснуллин сообщал, что из России «вымылось 1,5 млн мигрантов», а нехватка трудовых ресурсов в отрасли начинает приобретать «угрожающие масштабы».

Нехватка людей на стройках может затормозить строительство, которое считается локомотивом экономики. Особенно актуальной эта проблема становится на фоне правительственных планов по запуску нового инвестцикла и наращиванию роли частных инвесторов в экономике (уже подписаны соглашения о поощрении и защите капиталовложений, которые касаются строительства тех или иных объектов).

Старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер так комментирует ситуацию: «Всегда есть спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, однако если держать в голове то, что у россиян работа завязана с престижем, они, скорее, останутся безработными — к тому же зачастую пособие по безработице рассматривается как некий дополнительный доход к незафиксированной занятости». По его словам, создается ситуация, когда мигранты, по сути, единственная группа, которая может эти позиции заместить.

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