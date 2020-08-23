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Крупнейший уральский застройщик запускает цементный завод. Он вложил в него 4,8 млрд

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Крупнейший уральский застройщик запускает цементный завод. Он вложил в него 4,8 млрд
Иллюстрация: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» анонсировал запуск нового завода «АСК Цемент» в 4 квартале 2020 г., рассчитанного на выпуск 550 тыс. тонн продукции в год. Этого хватит почти всем застройщикам Екатеринбурга.

#ПРОИЗВОДСТВО#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Производственная площадка «АСК Цемент» располагается под Сысертью. На сегодняшний день строительство объекта завершено на 98%, также заканчиваются пуско-наладочные работы, сообщили DK.RU в «Атомстройкомплексе». Завод по производству клинкера для белого и серого цемента (полуфабриката для производства цемента, прим.ред.) будет рассчитан на выпуск 550 тыс. тонн продукции в год. При этом изначально планировалось выпускать 460 тыс. тонн, однако в ходе реализации проекта производственную мощность было решено увеличить.

Начиная изучать характеристики закупаемого оборудования мы поняли, что с небольшим увеличением стоимости, у нас есть возможность купить более мощные мельницы помола сырья и цемента, фильтры и в этом случае производительность оборудования увеличится на 20%. В абсолютных цифрах в итоге мы сможем увеличить мощность производства почти на 100 тыс. тонн — с планируемых 460 на начальном этапе, до 550 тыс. тонн на этапе ввода завода в эксплуатацию, — комментирует Василий Литвинцев, директор по управлению инвестиционными проектами компании.

Крупнейший уральский застройщик запускает цементный завод. Он вложил в него 4,8 млрд 1

Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

Итоговая стоимость проекта — 4,8 млрд руб. Общий срок окупаемости составить 10 лет. Новое предприятие даст дополнительно 150 рабочих мест, преимущественно для жителей Сысерти. На сегодняшний день на работу уже принято больше половины сотрудников.

«АСК-Цемент» — первый цементный завод в России за последние два десятилетия, который строится с нуля. Он позволит обеспечить цементом почти всех застройщиков Екатеринбурга, говорил ранее генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев:

Для нас это очень важно, потому что когда начинается рост стройки — растет рыночная стоимость цемента. А он для нас стратегический материал — без него нельзя ничего построить. Без него не обходится ни одно производство. И нам нужна гарантия — [цемента] должно быть ровно столько, сколько надо.

В качестве топлива на предприятии будет использоваться газ, рассказывал ранее DK.RU. Для этого Министерство строительства России выдало компании «Атомстройкомплекс» разрешение на врезку в магистральный газопровод «Бухара-Урал».

Напомним, 18 августа «Атомстройкомплекс» заключил контракт с генподрядчиком строительства объектов Универсиады компанией «Синара Девеломпент» на возведение Дворца возных видов спорта. Строительство спортивного объекта обойдется в 9,99 млрд руб.

В конце прошлого года совладелец и генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев стал лауреатом премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Строительство». А в начале 2020 г. вошел в перечень самых влиятельных персон Свердловской области по версии бизнес-сообщества — ТОП-50: главные люди Урала.

Автор: Мария Смирнова
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