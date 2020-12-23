Путин требует разобраться с ценами на жилье. За клевету будут сажать. Главное 23 декабря

Госдума приняла целую пачку репрессивных законов. Президент требует от правительства отреагировать на подорожание жилья из-за льготной ипотеки и рекомендует сделать 31 декабря выходным днем.

Президент Владимир Путин потребовал от правительства разобраться с ростом цен на жилье из-за льготной ипотеки.

Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее президент потребовал разобраться с ростом цен на продукты питания. Бизнес не ждет от этой инициативы ничего хорошего.

За клевету в России решили давать до пяти лет

Госдума приняла закон об усилении наказания за клевету: за распространение ложных сведений, в том числе в интернете и в отношении «индивидуально неопределенных лиц», грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Законопроект приняли в трех чтениях менее чем за сутки — за его ускоренное принятие выступила «Единая Россия».

Парламентарии за последние дни приняли еще несколько репрессивных законопроектов. Так, иностранными агентами будут признаваться россияне, которые получают средства из-за границы на политическую деятельность. Они не смогут занимать госдолжности, а СМИ обяжут делать маркировку при их упоминании. За отказ регистрироваться иноагентом физлицу, при сборе секретных сведений, грозит до пяти лет колонии.

Кроме того, Роскомнадзор сможет блокировать соцсети, если они будут ограничивать доступ к материалам российских СМИ. Владельцев соцсетей также обяжут не допускать распространения пользователями гостайн, призывов к терроризму, пропаганды порнографии и насилия, а также мата.

Павел Дуров начнет монетизировать Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в следующем году мессенджер начнут монетизировать. Его аудитория приближается к 500 млн активных пользователей, поддержка проектов такого масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год, и большую часть существования компании Дуров оплачивал ее счета из личных сбережений.

Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы, пообещал Дуров. Но каналам с массовой аудиторией дадут собственную рекламную платформу, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а разработчику Telegram позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

Путин рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим днем

Владимир Путин также поддержал предложение главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране.