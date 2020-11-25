Набиуллина призвала свернуть льготную ипотеку. Нужно избежать пузыря на рынке жилья

«Рост цен на жилье на первичном рынке опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала своевременно завершить льготную программу ипотеки под 6,5%, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья и избежать формирования «пузырей». Выступая на пленарном заседании Госдумы, она указала, что рост цен на новостройки опережает и инфляцию, и темп роста доходов граждан.

Льготная программа кредитования, которая, конечно, очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения, — сказала председатель ЦБ.

Правительство ввело льготную программу ипотеки объемом 900 млрд руб. в середине апреля, чтобы поддержать строительный рынок. Изначально она должна была завершиться 1 ноября, но в октябре ее было решено продлить до 1 июля 2021 г., дополнительный объем составит 1,1 трлн руб.

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Однако из-за ограниченного объема предложения на рынке во многих городах цены на новое жилье выросли, и эффект от льготного кредитования оказался полностью нивелирован. При этом новостройки продолжают дорожать.

Пока у девелоперов есть возможность насытить рынок жилья новыми проектами, и в следующем году продающихся квартир станет больше, цены будут выше, а число сделок снизится, ожидает Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов.