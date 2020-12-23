Екатеринбургу готовят нового вице-мэра по стройке. Им станет выходец из Тюмени

При прошлой команде городской администрации чиновники и застройщики постоянно конфликтовали. Новому вице-мэру предстоит восстанавливать добрые отношения с профессиональным сообществом строителей.

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов намерен начать перестановки в администрации Екатеринбурга с одного из важнейших постов.

Как пишет 66.ru, новым вице-мэром по вопросам капитального строительства и землепользования станет бывший руководитель Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Андрей Басов. Сейчас этот пост занимает Алексей Бирюлин, он оказался недоступен для комментариев.

Андрей Басов с 2010 по 2018 гг. работал в Тюмени под руководством Владимира Якушева, затем, когда Якушев возглавил Минстрой РФ, вслед за ним перебрался в Москву. Как рассказывал DK.RU, в ноябре 2020 г. Владимир Якушев был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Добавим, что смена вице-мэра укладывается в логику масштабных кадровых перестановок в администрации Екатеринбурга, которые стартовали в конце 2020 г.

21 декабря заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов стал первым заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, а уже 22 декабря градоначальник написал заявление об отставке.

Планируется, что теперь Орлов займет пост мэра. Его кандидатуру будут утверждать депутаты после конкурсного отбора. Первое заседание конкурсной комиссии пройдет 26 декабря. Сам конкурс состоится 1 февраля 2021 г. При этом чиновник уже сделал важные заявления о формировании новой команды в городской администрации:

Кого-то Александр Геннадьевич пригласит в свою команду, у меня есть такие же планы. Никаких революций не будет. Возможно, будут перемещения, перераспределение функционала, чтобы повысить эффективность командной работы.

Пост вице-мэра по стройке традиционно является одним из ключевых для Екатеринбурга. При Александре Высокинском между строительными компаниями и мэрией разгорелся конфликт. Застройщики обвинили мэрию в бюрократических проволочках, которые тормозят стройки. Затем разразился спор вокруг новых правил землепользования. В конфликт даже вмешивался губернатор, после чего был создан совет по строительству при правительстве региона. Теперь Алексею Орлову предстоит восстановить добрые отношения между чиновниками и строителями, стартом для этого может стать смена вице-мэра.

Что касается Александра Высокинского, то губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже пригласил его работать первым заместителем главы региона.