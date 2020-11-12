«На этой земле я человек не чужой». Новый полпред дал первую пресс-конференцию

Владимир Якушев прибыл в Екатеринбург 10 ноября и уже 12-го созвал журналистов на пресс-конференцию. С ответами на некоторые вопросы повременил, попросив время на раскачку. Зато дал пару обещаний.

Пресс-конференция нового полпреда длилась около часа. Владимир Якушев отметил, что хоть он и не любитель подобных мероприятий, однако его кредо — максимальная открытость и готовность к общению. Выступая перед журналистами, он сказал, что даже встречи с губернаторами подведомственных регионов пройдут позже. При этом Якушев, который ранее, до назначения на пост министра строительства и ЖКХ России в 2018 году, сам был губернатором Тюменской области, подчеркнул, что со всеми главами регионов, входящих в УрФО, у него хорошие рабочие отношения.

На этой земле я человек не чужой. Многих знаю, многие знают меня, со всеми у меня отношения достаточно неплохие, все регионы и их команды достаточно компетентны и подготовлены, — отметил новый полпред (цитата по ЕАН).

Отдельно он отметил свердловского губернатора:

Евгений Куйвашев — губернатор-тяжеловес. У него отличные отношения с федеральными ведомствами: Минздравом, Роспотребнадзором и остальными. Он на том уровне решает любые вопросы, в том числе с главой государства и председателем правительства. Мы будем координировать нашу работу так, чтобы она благотворно сказывалась на жителях региона. Но все это в рамках очерченных законодательством границ.

Новый полпред подчеркнул, что все важные решения относительно субъектов федерации останутся за губернаторами.

Я вместе со своей командой готов выступать в роли позиции помощников. Тем более, губернаторский опыт у меня есть: могу что-то порекомендовать, посоветовать. Но никакого вмешательства [в дела регионов] не будет, — пообещал Якушев.

Что касается команды, новый полпред заверил, что «чистки» аппарата не будет. Однако некоторые люди могут смениться. «Я привык, чтобы бумаги были оформлены определенным образом. Поэтому могут появиться новые люди, но не на высоких позициях», — отметил Якушев.

Еще одно обещание нового полпреда касалось той работы, которую проделал его предшественник.

Все, что было сделано Николаем Цукановым, будет продолжено, — заверил Владимир Якушев. — Принцип преемственности очень важен. Николай Николаевич активно лоббировал интересы субъектов УрФО. Такая же задача и у меня.

Среди задач, которые необходимо лоббировать, полпред отметил новые условия получения субъектами УрФО федеральных субсидий. Сегодня федеральные деньги выделяются в основном под крупные проекты и на условиях софинансирования. Чем богаче округ, тем выше доля местного участия. «Из-за пандемии, из-за спада экономики доходность бюджетов в регионах УрФО снижается, поэтому самое время ставить вопрос о пересмотре этого соотношения», — высказал мнение Владимир Якушев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в понедельник, 9 ноября. В Кремле пояснили, что у властей не было претензий к работе Цуканова, он сам инициировал отставку, писал DK.RU.