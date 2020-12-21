В мэрии Екатеринбурга началась смена власти

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский представил сотрудникам администрации своего нового заместителя. Ему прочат место главы города, но действующий мэр еще не объявил о своей отставке.

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов перешел на работу в мэрию Екатеринбурга. На утреннем совещании глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил его сотрудникам администрации как своего первого заместителя. Алексей Орлов занял место Александра Ковальчика, тот в свою очередь стал руководителем аппарата администрации.

Алексей Валерьевич человек опытный, прошу любить и жаловать, оказывать методическую поддержку, — цитирует Александра Высокинского E1.

Новый руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик уже рассказал, что его главной задачей на новом посту станет работа с депутатами и обеспечение деятельности администрации.

Ранее ряд инсайдеров сообщили о рокировке, которая планируется в мэрии Екатеринбурга для смены главы города. Сначала первый заместитель главы города Александр Ковальчик напишет заявление об увольнении, которое примет мэр Александр Высокинский. На его место назначат нынешнего вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Затем заявление об уходе напишет и сам Высокинский — его городская дума рассмотрит во вторник, 22 декабря, и одобрит. До момента официального назначения нового главы, которое произойдет после конкурса, исполняющим обязанности главы Екатеринбурга станет Алексей Орлов. Он же станет главным кандидатом на пост мэра, которого впоследствии выберет гордума, полагают источники сразу нескольких уральских СМИ.

Самому Александру Высокинскому предрекают возвращение в областное правительство — до прихода в мэрию он был вице-губернатором, курировал экономику и развитие проекта «Большой Екатеринбург». В областном правительстве он может занять место вице-губернатора Олега Чемезова, которому в свою очередь прочат освободившееся место Алексея Орлова. А затем, по сведениям источников ЕАН, Александр Высокинский может отправиться в Москву со спецмиссией — стать депутатом Госдумы, чтобы лоббировать строительство метро в Екатеринбурге.

Примечательно, что Алексей Орлов стал лауреатом премии «Человек года — 2020», учрежденной изданием «Деловой квартал», вручение которой состоялось 26 ноября. Эксперты назвали его лучшим в номинации «Управленец на госслужбе».

Сезон политических рокировок на Урале открыла отставка полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Его место в начале ноября занял Владимир Якушев, до этого руководивший федеральным министерством строительства. Цуканов, в свою очередь, перешел на работу в «Ростелеком», заняв пост вице-президента, сообщал DK.RU.

На прошлой неделе о своей отставке объявила министр финансов региона Галина Кулаченко. Перед уходом Евгений Куйвашев наградил ее знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Одновременно с этим стало известно, что глава департамента информполитики Юлия Прыткова назначена заместителем министра культуры, а на ее место пришла Юлия Хусаинова, работавшая ранее помощником губернатора.