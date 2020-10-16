Довыборы в Гордуму: финальная десятка кандидатов. Кто они?

На этой неделе Избирательная комиссия Екатеринбурга зарегистрировала четырех кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу седьмого созыва. В предвыборную гонку официально вступили Ольга Прожерина и Виталий Ряписов (КПРФ), Владислав Постников и Дмитрий Трынов («Яблоко»). При этом ни один из самовыдвиженцев не смог собрать необходимые для регистрации подписи избирателей (было необходимо предоставить порядка 300 подписей). И хотя решение по самовыдвиженцу Денису Шумихину официально еще не озвучено, инсайдеры полагают, что ему также будет отказано в регистрации.

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом). Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах.

Выдвижение кандидатов началось в сентябре. За месяц заявки подали 23 претендента — как представители партийных объединений, так и частные лица в порядке самовыдвижения. Отсев происходил в несколько этапов. Часть кандидатов не сдала подписные листы, у других количество подписей оказалось недостаточным. Самоотвод взяли член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко (участвовал в праймериз «Единой России», но проиграл голосование) и бизнесмен Андрей Кузнецов (о нем также подробно писал DK.RU).

Избирательная кампания официально стартует 19 октября. И вот кто в ней участвует:

Претенденты по округу №3 (Верх-Исетский район)

Партия «Яблоко»:

Владислав Постников, индивидуальный предприниматель

Партия «Единая Россия»:

Антон Швалев, директор по молодежным программам Ассоциации лидеров бизнеса и образования «Корифей»

Партия ЛДПР:

Александр Каптюг, директор «Уральской производственной компании», депутат Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва на непостоянной основе

Партия «Справедливая Россия»:

Оксана Иванова, неработающая, православный активист (за последний год не раз попадала в скандальную повестку)

Партия КПРФ:

Ольга Прожерина, неработающая

Претенденты по округу №9 (Ленинский район)

Партия «Яблоко»:

Дмитрий Трынов, старший преподаватель УрФУ им Б.Ельцина

Партия «Единая Россия»:

Виталий Чачин, директор по правовым вопросам компании «ТСК»

Партия ЛДПР:

Евгений Луконин, преподаватель «Свердловского областного медицинского колледжа»

Партия «Справедливая Россия»:

Александр Смолин, коммерческий директор компании «Новый Проспект»

Партия КПРФ:

Виталий Ряписов, директор по снабжению ТД «УРАЛСИЗ»

Ранее инсайдеры рассказывали о «теневых бенефициарах» нынешней предвыборной кампании. Так, кандидаты от партии власти Швалев и Чачин могут представлять интересы предпринимателя Виталия Кочеткова (участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, прим. ред.), якобы желающего контролировать квалифицированное большинство в гордуме, чтобы «противостоять» мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. В пользу этой версии говорит демарш некоторых членов «Единой России», который произошел на праймериз.

Претендентов от «Яблока» Трынова и Постникова приписывают к блоку бывшего первого замгубернатора Владимира Тунгусова.

Политологи, которых опросил DK.RU, считают, что предстоящие довыборы могут стать интересным событием в местной политической жизни, и ожидают оживленную избирательную кампанию.

Любопытно, что довыборы будут проходить в течение 12 дней. Горизбирком принял постановление о досрочном голосовании: оно стартует 11 ноября, а завершится 21 ноября 2020 г. и будет проходить в участковых комиссиях с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов по выходным. Таким образом, основной день голосования — 22 ноября — станет двенадцатым днем, когда жители двух округов смогут отдать свои голоса, сообщал DK.RU.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.

Обновление (13.30). Инсайдерская информация об отказе в регистрации Денису Шумихину подтвердилась. «Из 23 первоначально выдвинутых кандидатов зарегистрировано 10 претендентов на мандаты: по 5 кандидатур в каждом из избирательных округов», — сообщается на сайте горизбиркома.