Бизнесмены, преподаватели, безработные — 23 претендента на довыборы в Гордуму

В пятницу, 2 октября, горизбирком официально завершил сбор заявок от претендентов на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва.

Кандидатов выдвинули шесть политических партий, отделения которых действуют в Екатеринбурге: ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Российский общенародный союз» и КПРФ. В порядке самовыдвижения о своем участии в кампании заявили 11 кандидатов. Таким образом, на текущий момент на два депутатских мандата претендует 23 человека.

Итоговый круг претендентов определится после регистрации кандидатов. Напомним, от сбора подписей избирателей освобождены кандидаты от пяти политических партий (кроме «Российского общенародного союза»), остальные участники выборов должны 7 октября представить в избирком подписные листы.

Претенденты по округу №3 (Верх-Исетский район)

Самовыдвиженцы:

Ярослав Мелехин, адвокат Специализированной адвокатской конторы №69, основатель школы уличных танцев «Arion» (подробнее о кандидате >>>)

Андрей Кузнецов, директор строительной компании СМПК (подробнее о кандидате >>>)

Игорь Рубцов, помощник депутата Заксобрания Свердловской области Анатолия Никифорова (участвовал в праймериз «Единой России», но проиграл голосование)

Иван Дыкман, преподаватель «Областного техникума дизайна и сервиса»

Кирилл Алексеевский, полицейский (водитель) роты полиции No 4 полка полиции УВО по городу Екатеринбургу

Партия «Яблоко»:

Владислав Постников, индивидуальный предприниматель

Партия «Единая Россия»:

Антон Швалев, директор по молодежным программам Ассоциации лидеров бизнеса и образования «Корифей»

Партия ЛДПР:

Александр Каптюг, директор «Уральской производственной компании», депутат Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва на непостоянной основе

Партия «Справедливая Россия»:

Оксана Иванова, неработающая, православный активист (за последний год не раз попадала в скандальную повестку)

Партия КПРФ:

Ольга Прожерина, неработающая

Партия «Российский общенародный союз»:

Иван Волков, директор компании «Юрлига» (последовательный противник сноса телебашни и строительства Храма св. Екатерины, участник акций в поддержку жителей Хабаровска, один из сторонников возврата прямых выборов мэра)

Претенденты по округу №9 (Ленинский район)

Самовыдвиженцы:

Павел Гордеев, директор и совладелец юридической фирмы «Лекстер» (подробнее о кандидате >>>)

Константин Плашиннов, лаборант УрФУ им Б.Ельцина, член группы «Городские проекты» урбанистов Варламова и Каца (подробнее о кандидате >>>)

Алексей Долгов, неработающий (подробнее о кандидате >>>)

Денис Шумихин, главный специалист по продажам «Уралхиммаша» (подробнее о кандидате >>>)

Евгений Мартышко, директор компании «РесурсЭнерго» (подробнее о кандидате >>>)

Александр Гавриленко, заместитель генерального директора компании «Трансмостинжиниринг»

Партия «Яблоко»:

Дмитрий Трынов, старший преподаватель УрФУ им Б.Ельцина

Партия «Единая Россия»:

Виталий Чачин, директор по правовым вопросам компании «ТСК»

Партия ЛДПР:

Евгений Луконин, преподаватель «Свердловского областного медицинского колледжа»

Партия «Справедливая Россия»:

Александр Смолин, коммерческий директор компании «Новый Проспект»

Партия КПРФ:

Виталий Ряписов, директор по снабжению ТД «УРАЛСИЗ»

Партия «Российский общенародный союз»:

Михаил Худоян, управляющий партнер компании «Юрлига»

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах.

Добавим, что выдвижение кандидатов от «Единой России» сопровождалось публичным скандалом. Партия определяла своих претендентов в формате праймериз. Изначально они должны были состояться 22 сентября, но затем голосование перенесли на 25 число. Официально — из-за того, что не все участники собрали необходимые документы. Инсайдеры же сообщали, что причина переноса в отсутствии единой позиции по кандидатам внутри партии. Как писал DK.RU, всего на депутатские места претендовали девять человек.

В результате предварительных подсчетов голосов по округу №3 лидировал Антон Швалев, по округу №9 — Виталий Чачин. Оба не только не являются членами «Единой России», но и два года назад участвовали в выборах в Гордуму по спискам «Справедливой России». Швалев получил мандат, но в конце 2019 г. досрочно сложил полномочия и переехал в Омск для работы в команде омского губернатора, уральца Александра Буркова (там Швалев возглавил региональное отделение «СР»). Чачин на выборах противостоял члену «ЕР» Елене Дерягиной, на чье место теперь претендует, и пытался по суду снять ее с выборов.

По инсайдерской информации, выдвижение Швалева и Чачина лоббирует предприниматель Виталий Кочетков (участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, прим.ред.), якобы желающий контролировать квалифицированное большинство в гордуме, чтобы «противостоять» мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. В пользу этой версии говорит и тот факт, что многие участники праймериз оказались недовольны организацией, процедурой проведения и результатами предварительного голосования. Так, главный конкурент Чачина в Ленинском районе, член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко в знак протеста покинул праймериз. Его примеру последовали и другие претенденты — Игорь Рубцов, Сергей Шамов, Ольга Козлова и Александр Рябцев.

По словам Гавриленко, за сутки до праймериз правила голосования были изменены. Так, за кандидатов голосовали выборщики со всего города, а не только из Верх-Исетского и Ленинского районов, по которым проводятся довыборы. Во-вторых, голосование было открытым — результат считали по поднятым рукам. Он и другие покинувшие праймериз претенденты полагают, что сделано это было для того, чтобы Швалев и Чачин гарантированно одержали победу. Они пообещали довести ситуацию до федерального руководства «ЕР», в частности, секретарю генсовета Андрею Турчаку.

Впрочем, спустя неделю никакой реакции из Москвы не последовало, Швалев и Чачин были зарегистрированы в горизбиркоме. Из пяти членов «ЕР», объявивших протест, в качестве самовыдвиженца зарегистрировался только Игорь Рубцов.

Между тем Кочетков не единственный «теневой бенефициар» нынешней кампании, уверяют инсайдеры. Есть «свои» кандидаты и у бывшего первого замгубернатора Владимира Тунгусова (отправлен в отставку осенью 2018 г.). Как пишет «Новый день» со ссылкой на свои источники, креатурами Тунгусова могут быть Дмитрий Трынов и Владислав Постников — оба заявлены на довыборы от «Яблока».

Сами по себе депутатские мандаты Тунгусову не нужны, но ВГ любит символичность. Именно этой осенью исполняется два года, как из мэрии убрали его любимца Александра Якоба, а следом — и всю команду. Два года — два поражения в двух округах. Такой вот символизм, — цитирует издание инсайдера.

Официальных комментариев на этот счет нет.

Политологи, которых опросил DK.RU, считают, что предстоящие довыборы могут стать интересным событием в местной политической жизни, и ожидают оживленную избирательную кампанию (официально стартует с 19 октября, прим.ред.).

Любопытно, что довыборы будут проходить в течение 12 дней. Горизбирком принял постановление о досрочном голосовании: оно стартует 11 ноября, а завершится 21 ноября 2020 г. и будет проходить в участковых комиссиях с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов по выходным. Таким образом, основной день голосования — 22 ноября, станет двенадцатым днем, когда жители двух округов смогут отдать свои голоса, сообщал DK.RU.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.