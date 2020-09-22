Довыборы в Гордуму: «Единая Россия» перенесла праймериз, голосование «размажут» на 12 дней

«Единая Россия» утвердила список участников праймериз для определения кандидатов от партии на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу седьмого созыва. В списке девять человек, он опубликован на сайте партии (в настоящее время заметка удалена, но она сохранилась в архиве Яндекса).

Округ №3 (Верх-Исетский район):

Рубцов Игорь Владимирович, беспартийный (бывший замглавы Верх-Исетского района, здесь и далее — примечания DK.RU);

Шамов Сергей Алексеевич, член партии «Единая Россия» (индивидуальный предприниматель);

Шерстобитов Андрей Сергеевич, статус не указан (хирург областной клинической больницы №1);

Швалев Антон Александрович, беспартийный (экс-депутат Гордумы).

Округ №9 (Ленинский район):

Гавриленко Александр Константинович, сторонник партии «Единая Россия» — членство в партии приостановлено на период нахождения в Общественной палате МО «город Екатеринбург» (православный активист);

Козлова Ольга Петровна, член партии «Единая Россия» (заведующая детским садом №366);

Рябцев Александр Игоревич, член партии «Единая Россия» (создатель организации «Безопасный Екатеринбург»);

Урусов Юрий Владимирович, член партии «Единая Россия» (директор Центра адаптации иностранных обучающихся);

Чачин Виталий Витальевич, беспартийный (предприниматель).

Добавим, в инсайдерском списке, который публиковал DK.RU на прошлой неделе, было 11 фамилий. Девять из них вошли в окончательный список от «Единой России».

Изначально праймериз были назначены на 22 сентября, однако, по последним данным, они переносятся на более поздний срок.

В связи с необходимостью предоставления зарегистрированными кандидатами полного пакета документов, принято решение о продлении сроков их приема. По этой причине, а также принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, проведение предварительного голосования пройдет в более поздние сроки, — сообщается на сайте партии.

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах. Дедлайн по выдвижению кандидатов — 2 октября.

За три недели с момента объявления даты довыборов в качестве самовыдвиженцев зарегистрировались четыре кандидата. По округу №3 свою кандидатуру заявил Ярослав Мелехин. Он работает адвокатом Специализированной адвокатской конторы №69, а также руководит собственной школой уличных танцев «Arion».

В округе №9 на депутатское место претендуют директор и совладелец юридической фирмы «Лекстер» Павел Гордеев, лаборант УрФУ Константин Плашиннов (входит в группу «Городские проекты», основанную урбанистами и блогерами Ильей Варламовым и Максимом Кацем) и эзотерик-астролог Алексей Долгов (безработный, имеет неудачный опыт предпринимательской деятельности).

Для регистрации претендентам необходимо собрать порядка 300 подписей.

Участвовать в довыборах решила и партия «Яблоко». Своих претендентов «яблочники» также выберут в ходе праймериз. Предварительное голосование и дебаты назначены на 24 сентября. Любопытно, что кандидатов определят в ходе совместного предварительного голосования с другими партиями и политическими организациями Екатеринбурга, разделяющими ценности «Яблока». Депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко» Константин Киселев сказал, что лично он потенциальными союзниками партии на выборах считает ПАРНАС, штаб Навального, «Мемориал», «Голос» и другие структуры, сообщал DK.RU.

Между тем довыборы будут проходить в течение 12 дней. Горизбирком принял постановление о досрочном голосовании: оно стартует 11 ноября, а завершится 21 ноября 2020 г. и будет проходить в участковых комиссиях с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов по выходным. Таким образом, основной день голосования — 22 ноября, станет двенадцатым днем, когда жители двух округов смогут отдать свои голоса.

В ноябре жители округов №3 и №9 получат возможность принять участие в традиционном досрочном голосовании, предназначенном для случаев, когда гражданин по уважительным причинам не может прибыть на свой участок в основной день голосования, — говорится на сайте горизбиркома.

Политологи, которых опросил DK.RU, считают, что предстоящие довыборы могут стать интересным событием в местной политической жизни, и ожидают оживленную избирательную кампанию.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.