Довыборы в Гордуму: ставленник Варламова, кандидат-эзотерик, интрига на праймериз «ЕР»

По данным сайта горизбиркома на утро субботы, 19 сентября, на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва за истекшую неделю выдвинулись еще два кандидата.

Новым претендентом на депутатский мандат по избирательному округу № 9 в Ленинском районе стал Константин Плашиннов. Ему 22 года, родился в Кургане, изучал нанотехнологии в УрФУ. Работает лаборантом отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники Института естественных наук и математики УрФУ им. Ельцина. Беспартийный, судимостей не имеет.

Известно, что Плашиннов входит в группу «Городские проекты», основанную урбанистами и блогерами Ильей Варламовым и Максимом Кацем. Как он сам рассказал журналистам, в думе он намерен продвигать концепцию Vision Zero, направленную на минимизацию смертности в результате ДТП, и другие «европейские практики». Выдвижение согласовано с Варламовым и Кацем, их штаб в Екатеринбурге оказывает кандидату юридическую поддержку.

Фото: «Городские проекты»

Плашиннов известен своей волонтерской деятельностью. Согласно данным сайта «Добро.ру», он участвовал в мероприятиях в рамках футбольного ЧМ-2018 в Екатеринбурге. В своем профиле он написал о себе:

Особенно близко меня задевают проекты, связанные с экологией, урбанистикой и архитектурным наследием. В университете я организовывал экологический фестиваль, а в своем институте даже запустил раздельный сбор отходов. Сейчас я работаю над проектом по спасению важного для Екатеринбурга объекта культурного наследия — Усадьбы Рязановых.

Второй кандидат также претендует на избирательный округ № 9 — это Алексей Долгов. Ему 33 года, родился в Екатеринбурге. В информации на сайте горизбиркома указано, что он временно неработающий. В партиях не состоит, судимостей не имеет.

В базе «Руспрофиль» имеется информация об Алексее Долгове, который занимался предпринимательской деятельностью в Екатеринбурге. Он был учредителем ООО «РАУМТРЕЙД» («РМД») — компании, которая занималась торговлей в интернете. «Руспрофиль» характеризует эту организацию как компанию с «низкой надежностью». В частности, указывается, что ООО участвовало в административных делах в качестве ответчика. Компания ликвидирована в марте 2019 г.

Также Долгов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Согласно ОКВЭДам, основной деятельностью ИП были услуги по перевозкам на автомобильном грузовом транспорте, а среди дополнительных указаны — предоставление услуг в области растениеводства, строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля необработанным табаком и пр. ИП ликвивидировано в ноябре 2017 г.

Фото: личная страница Алексея Долгова в соцсети «Вконтакте»

Из соцсетей Долгова становится понятно, что он увлекается астрологией, эзотерикой и так называемой «альтернативной историей». Его никнейм «Вконтакте» — aleks_budda. Там он подписан на паблик «Трансерфинг реальности», а иногда и сам пишет астрологические прогнозы на день для своих друзей. Есть на его странице и такой пост:

Тартария произошла от Белых богов (называли пришельцев похожих на людей прилетевших с СИРИУСА), которые в свою очередь пришли с Севера. +1 добавлю факт важный, на РУСИ еще, как говорят, в ведическое время уже были бани, все они мылись, жили дружно, в то время, как Европа не знала слово «баня, ванна». Плюс Волхвов всех с шаманами с коренными куда дели, задумайтесь только? Я не призываю верить мне на слова, призываю проверять каждый факт и слово.

Для регистрации претендентам необходимо собрать порядка 300 подписей.

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах. Одномандатный избирательный округ №9 включает центральную часть Ленинского района, а округ №3 — части Ленинского и Верх-Исетского районов. Дедлайн по выдвижению кандидатов — 2 октября.

О претендентах, которые выдвинули свои кандидатуры на прошлой неделе, DK.RU уже подробно писал.

Ожидается, что политические партии выдвинут своих кандидатов в течение сентября, чтобы в октябре приступить к агитационной работе. Основная интрига разворачивается вокруг «Единой России», которая решила выбрать своих претендентов через праймериз, которые пройдут 22 сентября. Кто в списке, не афишируется — это создает почву для распространения инсайдерской информации. На прошлой неделе инсайдеры называли в числе потенциальных претендентов бывшего депутата Гордумы Антона Швалева, предпринимателя Виталия Чачина и бывшего замглавы Верх-Исетского района Игоря Рубцова.

На этой неделе список расширился. По данным агентства ЕАН, помимо уже названных Швалева и Рубцова на округ №3 претендуют хирург областной клинической больницы №1 Андрей Шерстобитов и индивидуальный предприниматель Сергей Шамов. На праймериз по округу №9 планирует выдвинуться некий Герасимов, о биографии которого инсайдеры умалчивают.

В числе возможных претендентов на мандат по округу №3 называется также член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин, пишут «Вечерние ведомости».

Телеграм-канал «Екатеринбург в огне» публикует свой список «кандидатов в кандидаты» от «Единой России». В нем есть четыре фамилии, которые в других источниках еще не звучали:

Округ №3 — Рубцов И. В. (беспартийный), Шамов С. А. (член «ЕР»), Швалев А. А. (беспартийный, бывший депутат Гордумы от «Справедливой России»).

Округ №9 — Гавриленко А. К. (сторонник «ЕР»), Козлова О. П. (член «ЕР»), Рябцев А. И. (член «ЕР»), Урусов Ю. В. (член «ЕР»), Чачин В. В. (беспартийный, бывший кандидат в Гордуму от «Справедливой России»).

Такой же список публикует «Ура.ру». Издание уточняет: Александр Гавриленко — православный активист, Ольга Козлова — заведующая детским садом №366, Юрий Урусов — директор Центра адаптации иностранных обучающихся, Александр Рябцев — создатель организации «Безопасный Екатеринбург». Последний в 2016 г. публиковал на DK.RU обзор гаджетов для безопасности детей.

Пока же среди всех названных инсайдерами персон свое участие в праймериз подтвердил только Рубцов.

Участники Экспертного клуба Екатеринбурга, которых опросил DK.RU, полагают, что предстоящие довыборы могут стать интересным событием в местной политической жизни ввиду двух конкурирующих в Гордуме групп, которые уже начали подбор кандидатов.

Так случилось, что Гордума, сформированная под идеей освобождения города от политического влияния «серого кардинала» Владимира Тунгусова (отправленного в отставку в 2018 г. с поста первого заместителя губернатора, прим.ред.), практически сразу после начала работы разделилась на две группы. Они, как правило, не имеют отношения к выдвинувшим их политическим партиям и выступают, условно, «за Высокинского» и «против Высокинского» при определенном «флюгерном» количестве, примыкающем к той или иной стороне в зависимости от конъюнктуры и пожеланий спонсоров. Понятно, что работать в условиях постоянного контроля и оправдания всех своих шагов действующему главе города очень некомфортно, как было и предшествующим главам Екатеринбурга, — отмечает Андрей Русаков, политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований.

По его мнению, все противоборствующие группы попытаются «одобрить» своих кандидатов у главы региона Евгения Куйвашева. Кандидат, получивший поддержку губернатора, будет иметь преимущества.

Однако возможен и вариант, что губернатор встанет «над схваткой», открывая возможность «открытого боя» для всех желающих получить депутатский мандат. И, как показывает практика, мобилизованные бюджетники в этом случае часто оказываются не на высоте. Как бы там ни было, сюжет вокруг предстоящих довыборов на двух одномандатных округах в городскую Думу начал закручиваться, — подчеркнул эксперт.

Добавим, что политическим противником главы города Александра Высокинского называют спикера Думы Игоря Володина, считающегося протеже предпринимателя Виталия Кочеткова (участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, прим.ред.). Володин, например, инициировал проверку расходов мэрии на пиар — Счетная палата обнаружила нарушения, ее результаты переданы в Прокуратуру, сообщал DK.RU.

Конфронтацию Высокинского и депутатов Гордумы недавно прокомментировал полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Он осудил депутатов за то, что свое недовольство они выражают публично.

Оживленную избирательную кампанию ожидает и Анатолий Гагарин, политолог, д.ф.н., директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов:

На грядущих довыборах могут быть определенные сюрпризы, которые внесут некое оживление в избирательную кампанию, тем более что в ноябре других кампаний не ожидается. Вопрос заключается в том, насколько будет сильным намечающееся противостояние. Конкуренция на выборах носит, с одной стороны, локальный характер, который связан с конкретными избирательными округами в городе, но внимание к этой кампании, по крайней мере, в масштабе региона и города, безусловно, обеспечено.

Тот характер взаимоотношений, который сложился между Думой в лице руководства и главы города, будет иметь и электоральное продолжение, добавляет Гагарин:

Здесь складывается интересная ситуация для тех, кто участвует в выборах. Мы видим две основные противоборствующие стороны, и ситуация такая, что одного мандата вроде бы и мало, он погоду не сделает, а вот два мандата, оказавшиеся в руках одной команды, это уже некоторое усиление позиций. Поэтому борьба может быть достаточно оживленной, поскольку она имеет смысл только тогда, когда получаешь два мандата, а не один, и секрет вот этого оживления и усиления борьбы связан именно с этим.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.