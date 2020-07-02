Плюс 224 заболевших, новое лекарство, смерть депутата. Все о COVID-19 на 2 июля

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтверждено 224 случая COVID-19. Как сообщает оперштаб региона, среди заболевших жители Екатеринбурга (+92), Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Кушвы, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Верхней Синячихи, Невьянска, Нижнесергинского района, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сосьвинского и Туринского городских округов.

Состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжелое, 116 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 695. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 123 человека. Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 107).

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 13 272 случая коронавирусной инфекции. Врачи вылечили 7 737 пациентов.

Стало известно, что в Екатеринбурге скончалась депутат городской думы Елена Дерягина. Ранее сообщалось, что у нее подозревают коронавирус. Но, как рассказал журналистам председатель гордумы Игорь Володин, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, диагноз COVID-19 пока не подтвержден.

О первом положительном тесте на коронавирус изданию «Новый День» рассказал депутат гордумы и глава «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий. Он пояснил, что полдня у него были симптомы ОРВИ:

Я самостоятельно сдал тест, он был положительным. Врачи рекомендовали мне остаться дома, сейчас я нахожусь на самоизоляции. Мне предстоит сдать еще один тест – завтра и в воскресенье. Потом, надеюсь, я выйду на работу. Я себя хорошо чувствую, симптомов у меня сейчас нет.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/696355.html

Медики Екатеринбурга отмечают эффективность в лечении коронавируса нового препарата «Авифавир». Это совместная разработка российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтической компании «ХимРар». В июне компании заявили, что препарат получил регистрационное удостоверение от Минздрава для лечения коронавируса. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что «Авифавир» может стать «самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире». 60 курсов препарата поступили в больницы России 11 июня.

В Свердловской области, пишет Znak.com, препарат используют только в екатеринбургской центральной городской клинической больнице № 24. В июне в больницу поступила пробная партия лекарства. Как писал на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев, одна упаковка лекарства стоит 22 тыс. руб., на курс требуется две-три упаковки. Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС.

Напомним, что с 1 июля губернатор разрешил работу летних веранд кафе и ресторанов в Екатеринбурге. Решение об открытии веранд в других муниципалитетах будет приниматься исходя из дальнейшего развития эпидобстановки, сообщал DK.RU.

Несколькими днями ранее губернатор подписал указ о продлении режима повышенной готовности до 6 июля. Но при этом ряд ограничений глава региона снял: разрешил работу магазинов площадью 800 кв. м, а также библиотек и автошкол. Еще раньше работу возобновили спа-центры, косметологии и фитнес-центры. Для последних действует особое правило.