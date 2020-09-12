Довыборы в Гордуму: первые претенденты. Кто они?

По данным сайта горизбиркома на утро субботы, 12 сентября, на дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва выдвинулись два кандидата.

Первым свою кандидатуру заявил директор и совладелец юридической фирмы «Лекстер» Павел Гордеев, рассказывал DK.RU. Он баллотируется по одномандатному избирательному округу № 9 в Ленинском районе в качестве самовыдвиженца.

Фото: личная страница Павла Гордеева в фейсбуке

Известно, что Гордееву 33 года. Родился в Тюменской области, окончил УрГЮА (сейчас УрГЮУ), после чего переехал в Екатеринбург. Его специализация — юрист по арбитражным делам. Беспартийный. Судимостей не имеет.

В комментариях журналистам он пояснил, что для него это первый опыт в публичной политике. И добавил, что не имеет бюджета для своего продвижения и будет работать с потенциальными избирателями в ходе личных встреч.

Вторым кандидатом стал тоже юрист — Ярослав Мелехин. Он пойдет самовыдвиженцем по округу №3, в который входят части Ленинского и Верх-Исетского районов. Согласно данным сайта горизбиркома, Мелехин работает адвокатом Специализированной адвокатской конторы №69.

Кандидату 34 года. Родился в Первоуральске, окончил УрГЮУ (в 2009 г.) и УрГПУ (в 2018 г.). Известно также, что более 15 лет он профессионально занимается хореографией — в качестве танцора и преподавателя. Является основателем школы уличных танцев «Arion», поощрялся благодарственными письмами за работу с молодежью. Не состоит ни в одной из зарегистрированных партий. Судимостей также не имеет.

Фото: личный сайт Ярослава Мелехина

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах. Одномандатный избирательный округ №9 включает центральную часть Ленинского района, а округ №3 — части Ленинского и Верх-Исетского районов.

Ожидается, что политические партии выдвинут своих кандидатов в течение сентября, чтобы в октябре приступить к агитационной работе.

На данный момент активность проявляет пока только «Единая Россия». На этой неделе президиум регионального политсовета принял решение о проведении праймериз и сформировал оргкомитет, сообщал DK.RU. Председателем избран Секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий. Праймериз будут проводиться для определения кандидатов от партии на довыборы в гордуму.

Участвовать в голосовании за «кандидатов в кандидаты» смогут только выборщики из числа партийцев местных отделений этих районов Екатеринбурга. Закрытая модель предварительного голосования выбрана в связи с эпидемиологической ситуацией. Праймериз состоятся 22 сентября.

Телеграм-канал «Екатеринбург в огне» сообщает, что в ближайшее время свои кандидатуры могут выдвинуть бывший депутат Гордумы Антон Швалев и предприниматель Виталий Чачин — от партии «Единая Россия». Первый — в 2013 и 2018 г. избирался от «Справедливой России», а в начале 2019 г. переехал в Омск для работы в команде омского губернатора, уральца Александра Буркова. Чачин в 2018 г. участвовал в праймериз «Единой России», но проиграл. Затем попытался избраться в гордуму Екатеринбурга под флагом эсеров, и тоже потерпел фиаско.

Есть железная установка восстановить большинство «Единой России» в Думе. <...> Не все [в партии] хотят видеть таких кандидатов. Есть информация, что решение не принято. Но выдвижение еще не закончилось, могут быть сюрпризы, — пишет «Екатеринбург в огне».

По версии «Ура.ру», на мандат в округе №3 претендует Игорь Рубцов, бывший замглавы Верх-Исетского района. Рубцов — протеже депутата Заксобрания Анатолия Никифорова и депутата Гордумы Сергея Мелехина, который возглавляет отделение «Единой России» в Верх-Исетском районе, где пройдет голосование, полагает издание. Официально эта информация не комментируется.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.