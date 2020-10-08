Довыборы в Гордуму: пять претендентов не смогли собрать подписи, двое взяли самоотвод

Прием документов завершился в среду, 7 октября, в 18.00. Из 23 кандидатов в депутаты необходимые документы представили 11 кандидатов от политических партий и четыре кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения. Еще двое подали заявления об отказе от дальнейшего участия в кампании.

[Мы] вправе принять решение о регистрации либо отказе в регистрации каждого из кандидатов в десятидневный срок. Таким образом, окончательно круг участников кампании определится не позднее 16 октября, — отметили в избиркоме.

Официально имена отсеявшихся кандидатов не называются, однако имеется инсайдерская информация. Известно, что самоотвод взяли член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко (участвовал в праймериз «Единой России», но проиграл голосование) и бизнесмен Андрей Кузнецов (о нем также подробно писал DK.RU).

Не смогли собрать подписи избирателей (нужно было предоставить порядка 300 подписей, прим.ред.) Михаил Худоян, выдвигавшийся от партии партии «Российский общенародный союз», представитель Росгвардии Кирилл Алексеевский, член группы «Городские проекты» урбанистов Варламова и Каца Константин Плашиннов, а также временно неработающий Алексей Долгов (с очень любопытной биографией — от неудачного опыта в бизнесе до увлечения теориями о происхождении людей от пришельцев из космоса).

Еще один кандидат, помощник депутата Заксобрания Свердловской области Анатолия Никифорова Игорь Рубцов не сдал подписные листы в избирком. Ранее, как и Гавриленко, он проиграл праймериз «Единой России».

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Довыборы назначены на 22 ноября 2020 г., в них смогут принять участие свыше 110 тыс. избирателей, зарегистрированных в двух округах.

На сегодняшний день список претендентов выглядит следующим образом:

Претенденты по округу №3 (Верх-Исетский район)

Самовыдвиженцы:

Ярослав Мелехин, адвокат Специализированной адвокатской конторы №69, основатель школы уличных танцев «Arion» (подробнее о кандидате >>>)

Иван Дыкман, преподаватель «Областного техникума дизайна и сервиса»

Партия «Яблоко»:

Владислав Постников, индивидуальный предприниматель

Партия «Единая Россия»:

Антон Швалев, директор по молодежным программам Ассоциации лидеров бизнеса и образования «Корифей»

Партия ЛДПР:

Александр Каптюг, директор «Уральской производственной компании», депутат Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва на непостоянной основе

Партия «Справедливая Россия»:

Оксана Иванова, неработающая, православный активист (за последний год не раз попадала в скандальную повестку)

Партия КПРФ:

Ольга Прожерина, неработающая

Партия «Российский общенародный союз»:

Иван Волков, директор компании «Юрлига» (последовательный противник сноса телебашни и строительства Храма св. Екатерины, участник акций в поддержку жителей Хабаровска, один из сторонников возврата прямых выборов мэра)

Претенденты по округу №9 (Ленинский район)

Самовыдвиженцы:

Павел Гордеев, директор и совладелец юридической фирмы «Лекстер» (подробнее о кандидате >>>)

Денис Шумихин, главный специалист по продажам «Уралхиммаша» (подробнее о кандидате >>>)

Евгений Мартышко, директор компании «РесурсЭнерго» (подробнее о кандидате >>>)

Партия «Яблоко»:

Дмитрий Трынов, старший преподаватель УрФУ им Б.Ельцина

Партия «Единая Россия»:

Виталий Чачин, директор по правовым вопросам компании «ТСК»

Партия ЛДПР:

Евгений Луконин, преподаватель «Свердловского областного медицинского колледжа»

Партия «Справедливая Россия»:

Александр Смолин, коммерческий директор компании «Новый Проспект»

Партия КПРФ:

Виталий Ряписов, директор по снабжению ТД «УРАЛСИЗ»

Ранее инсайдеры рассказывали о «теневых бенефициарах» нынешней предвыборной кампании. Так, кандидаты от партии власти Швалев и Чачин могут представлять интересы предпринимателя Виталия Кочеткова (участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, прим.ред.), якобы желающего контролировать квалифицированное большинство в гордуме, чтобы «противостоять» мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. В пользу этой версии говорит демарш некоторых членов «Единой России», который произошел на праймериз.

Претендентов от «Яблока» Трынова и Постникова приписывают к блоку бывшего первого замгубернатора Владимира Тунгусова.

Политологи, которых опросил DK.RU, считают, что предстоящие довыборы могут стать интересным событием в местной политической жизни, и ожидают оживленную избирательную кампанию (официально стартует с 19 октября, прим.ред.).

Любопытно, что довыборы будут проходить в течение 12 дней. Горизбирком принял постановление о досрочном голосовании: оно стартует 11 ноября, а завершится 21 ноября 2020 г. и будет проходить в участковых комиссиях с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов по выходным. Таким образом, основной день голосования — 22 ноября, станет двенадцатым днем, когда жители двух округов смогут отдать свои голоса, сообщал DK.RU.

Ранее «Деловой квартал» анонсировал запуск инструментов для проведения эффективной политической кампании в предвыборный период.